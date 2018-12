Jalkapallo

Vakio: Pyhimys varastaa pisteet herrasmiesmäisesti

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Manchester C - Crystal P 1 2 Chelsea - Leicester 1 3 Bournemouth - Brighton X 2 4 West Ham - Watford 1 2 5 Huddersfield - Southampton 2 6 Newcastle - Fulham 1 7 Cardiff - Manchester U 1 2 8 Rotherham - West Bromwich 2 9 Nottingham - QPR 1 X 10 Derby - Bristol C 1 11 Blackburn - Norwich 1 2 12 Reading - Middlesbrough 2 13 Hull - Swansea 1 X Järj. (6+0), 16,00 e



Man City palasi voittojen tielle, kun Everton kaatui kotona rutiinilla 3-1. Sky Blues pelasi viikolla liigacupia, mutta tuosta jaetaan vain minimiinus. Muutama mies on avauksesta sivussa. Palace voitti Leicesterin kotona 1-0 hieman pelin kuvaa vasten. Kotkat puolustaa tiiviisti ja hakee kontrista uhkaa, mutta joutuu vetäytymään todella alhaalle sekä ison paineen alle Cityn jyrätessä. Kyseessä on noin neljä kertaa viidestä voittava kotisuosikki, joka kelpaa iloiten runkovarmaksi.Chelsea voitti vieraissa Brightonin 2-1 varsin nihkeässä ja tasaisessa ottelussa. Bluesin kaikki kaikessa, Eden Hazard, sai osumaa ja saattaa olla sivussa. Chelsea on viikon liigacupin puolivälieristä päivää lyhyempi palautumisaika rasitteenaan. Leicester oli pelillisesti parempi Crystal P:n vieraana, mutta hävisi kuitenkin 0-1. Eli vyölle tuli jälleen tasainen ottelu, kuten Kettujen pelit yleensä ovat. Isännät voittavat lähes kolme kertaa viidestä ja nousevat varmaksi asti.Bournemouth hävisi vieraissa Wolvesille 0-2, eikä kyennyt käyttämään selvää hallintaa hyväkseen. Alavire on voimakas, sillä alla on seitsemään peliin kuusi tappiota. Lisäksi Cherriesillä on liigacupin jäljiltä vain kaksi välipäivää, mistä pitää miinus myöntää. Brighton kaatui niukasti Chelsealle 1-2 kotona, mutta esitys oli hyvä. Kyseessä on derbyhenkinen ottelu, joten kotiedun merkitys pienenee. AFCB voittaa alle kerran kahdesta. Otetaan pelit tylysti alavireisistä isännistä ohi, X2.West Hamin 2-0 vierasvoitto Fulhamista oli jo neljäs putkeen. Eipä näytä poissaolot paljon painavan. Watford puolestaan kaatoi kotona Cardiffin 3-2, mutta johti peliä parhaimmillaan kolmella. Hornetsin tulosvire ei ole ollut loistossaan viime viikkoina, nyt kurssi näyttää taas kääntyneen. Omiin menee silti liikaa. Lontoon paikallinen on kyseessä, mutta ”rivalry” kuuluu miedompaan kastiin. Hammers voittaa karvan yli 40 prosentin todennäköisyydellä. Maaleja on luvassa. Risti pois.Huddersfield taipui kotona selvästä hallinnasta huolimatta 0-1 tappioon Newcastlea vastaan. Pelilliset otteet ovat olleet viime viikot hyviä, mutta tulosta ei irtoa. Taso ei vain riitä. Soton näytti uuden managerin alla todella hyvältä Arsenalin isäntänä, kun Saints otti todella arvokkaan päänahan 3-2 voitolla. Nousua on luvassa. Eiköhän nytkin vastustajan anneta hallita peliä. Vieraat nousevat hivenen yli 40 pinnan suosikeiksi. Saintsiin on vahva luotto, rohkea ideapiikki.Newcastle ei ollut pelillisesti Huddersfieldin vieraana parempi, mutta tilille saatiin 1-0 voitto, joka oli itseluottamukselle tärkeä vaikean syksyn jälkeen. Pari avauksen poissaoloa rasittaa. Fulhamin itseluottamus on täysin syöty. West Hamia vastaan vietiin taas peliä – silti tilille tuli 0-2 kotitappio. Cottagersin meno näyttää todella vaikealta, vaikka potentiaalia olisi parempaan. Harakat voittaa noin kerran kahdesta. Otetaan peli vireen suuntaan ja nostetaan Newcastle tolpaksi.Cardiff nousi Watfordin vieraana kolmen maalin takaa vielä maalin päähän. Joukkue on pelillisesti kelvollinen, mutta perustaso on köykäinen. Kotona yllätysvalmius on silti olemassa, ja Unitedia on siellä kiusattu ennenkin. Man Utd:n vire on kehno, eikä Mou saa joukkuetta otteeseensa. Viimeksi Pogba penkitettiin taas ja otettiin Liverpoolilta täysin ansaitusti 1-3 tauluun. Runsasmaaliseen kääntyvässä ottelussa Utd on alle 60 pinnan suosikki. Haetaan lappuun iso yllätys kylkeen.Rotherham on osoittanut pieniä heräämisen merkkejä, vaikka voitot karttavat edelleen. Viime lauantain myöhäisellä tasoituksella revitty 1-1 pistejako Readingin isäntänä oli viides tasapeli kuuteen edelliseen otteluun. Millersiä on vaikea voittaa. Mutta jos joku siihen kykenee, niin WBA. Baggies on hyökkäyssuuntaan kova, tappioton kuuteen peliin ja voitti viimeksi kärkipään pelissä Sheffield U:n 2-1 vieraissa. WBA kontrolloi ja voittaa useammin kuin kerran kahdesta. Piikki.Nottingham pelaa Karankan alaisuudessa ennen kaikkea puolustuspelin kautta. Pallollisessa tekemisessä keskiössä ovat nopeat hyökkäykset. Forest on perustasoltaan ylempää keskikastia. QPR otti kovan päänahan viimeksi kotona, kun Boro kaatui 2-1. Puolustuspeli onnistui erittäin hyvin. Ärrien itseluottamus ja myötätuuli kantavat – syksy on mennyt ylisuorittaen. Isäntien tiivis puolustus, kotietu sekä liki luokkaa kovempi materiaali nostavat Forestin karvan yli 50 pinnan suosikiksi.Derby kuuluu nousukamppailuun saakka. Peli kehittyy koko ajan, ja kevätkaudella isommasta ailahtelustakin päästäneen eroon. Bristol City raapi kuumalta Norwichilta ansaitun 2-2 kotitasurin ja oli pelillisesti jopa hieman parempi. Neljän pelin tappiottomassa putkessa olevan Cityn vahvuus on tiivis alakerta. Materiaali on noin luokkaa päivän isäntiä heikompi. Isännät peliä vievät, Bristol vetäytyy alemmas. Kotivoittoon päädytään hieman useammin kuin kerran kahdesta. Pässseistä tolppa, porukoissa vaihtomerkki käyttöön.Nousija Blackburn jatkoi myötätuulessa, kun Birminghamilta kairattiin kotona 2-2 tasuri. Rovers oli tapahtumien valossa jopa hitusen parempi. Kotona pelataan aktiivisesti, jolloin omiin tosin menee liikaa palloja. Norwich on pienessä laskuliidossa. Bristolin vieraana tyydyttiin 2- 2 tasuriin. Vaikka pelillisesti otteet eivät ole sarjan kärkeä, todella kuuma kärkikaarti kantaa joukkuetta. Vieraat ovat marginaalisia suosikkeja, maaleja lienee taas luvassa. Pudotetaan risti siksi pois.Manageria vaihtanut Reading ei ole maistanut voittoa sitten marraskuun alun. Alla on 1-1 vierastasapeli Rotherhamin kanssa. Potentiaalia olisi paljon korkeammalle, mutta alakerta vuotaa. Boro on alavireessä. Neljään sarjapeliin ei ole voittoa tilille tullut, lisäksi joukkue kerää rasitusta viikon liigacupin pelistä Burtonia vastaan. Hyökkäyspeli on tahmeaa varsinkin silloin, kun Boro joutuu hallitsemaan selvästi. Tasoero tekee vieraista silti yli 50 prosentin suosikin. Pakkovarma, porukoissa varmistus.Hull on nousussa. Osin onnekas 2-0 kotivoitto kriisi-Brentfordista oli neljäs perättäinen tappioton peli. Toki viimeisimmät vastustajat ovat olleet myös kevyemmästä päästä. Swansea voitti kotona Sheffield Wedsin 2-1 suht ansaitusti. Nousu kahdella pikamaalilla tappiolta voittoon ruokki jo ennestään vahvaa itseluottamusta. Joutsenet pelaa vahvasti puolustuspää edellä. Vähämaaliseen suuntaan kääntyvä ottelu on tasainen, pienet marginaalit ratkaisevat. Hull on pikkiriikkinen suosikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.