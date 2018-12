Jalkapallotähti kertoo raskaasta koulukiusaamisesta – tasasi tilit hampurilaisravintolan kassalla: ”Hän katsoi suoraan silmiini”

Jalkapallo

Jalkapallotähti kertoo raskaasta koulukiusaamisesta – tasasi tilit hampurilaisravintolan kassalla: ”Hän katsoi





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ei kutsuttu koskaan juhliin tai sen sellaisiin. Kalpea lapsi, oranssit hiukset, pisamia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy