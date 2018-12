Jalkapallo

Vakio: Bees pistää Tiikeriä kuonoon

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Tottenham - Burnley 81 13 6 1 2 Wolverhampton - Bournemouth 50 26 24 1 3 Crystal P - Leicester 36 30 34 1 4 Watford - Cardiff 58 25 17 1 5 Huddersfield - Newcastle 36 31 33 1 2 6 Fulham - West Ham 33 28 39 1 X 7 Bristol C - Norwich 35 29 36 1 X 8 Aston Villa - Stoke 48 26 26 X 2 9 Bolton - Leeds 17 25 58 2 10 Swansea - Sheffield W 53 25 22 1 X 11 Hull - Brentford 35 28 37 X 2 12 Blackburn - Birmingham 41 29 30 1 13 QPR - Middlesbrough 33 29 38 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Tottenham - Burnley 86 9 5 2 Wolverhampton - Bournemouth 54 26 20 3 Crystal P - Leicester 31 31 38 4 Watford - Cardiff 65 20 15 5 Huddersfield - Newcastle 36 33 31 6 Fulham - West Ham 24 24 52 7 Bristol C - Norwich 22 24 54 8 Aston Villa - Stoke 62 24 14 9 Bolton - Leeds 16 18 66 10 Swansea - Sheffield W 64 21 15 11 Hull - Brentford 57 23 20 12 Blackburn - Birmingham 45 32 23 13 QPR - Middlesbrough 30 31 39



Tottenham kaatoi viime kierroksella hyvien viimeistelytehojensa ansiosta Leicesterin vieraskentällä 2-0 lukemin. Viikolta fyysistä rasitusta kerättiin elintärkeässä Mestarien liigan vieraspelissä Barcelonaa vastaan, josta kuitenkin klaarattiin 1-1 tasapeli, jolla Spurs eteni kevään jatkopeleihin. Valtava buusti pelaajille, mutta takki voi olla hieman tyhjä Huddersfieldin isäntänä. Poissaoloja on edelleen, sillä Dembele sekä Wanyama ovat varmasti sivussa. Epävarmoja osallistujia ovat avauksen laitapakki Trippier, optio Aurier sekä Sanchez.Burnley otti viime kierroksella henkisesti ison kotivoiton, kun Brighton kaatui 1-0. Tosin tappiokaan ei huutava vääryys olisi ollut. Clarets ei ole reissupeleissä varsinaisesti loistanut tällä kaudella, eikä puolustus ole ollut ollenkaan niin tiivis kuin aiempina kausina. Pope ja Ward jatkavat sairastuvalla, Defour sekä Gudmundsson ovat epävarmoja osallistujia.Spurs hallitsee pelin virtausta selvästi, ja varsinkin prässipeli tuottaa vieraille harmaita hiuksia. Tottenham pitää pisteet kotonaan karvan yli neljä kertaa viidestä. Usein osuva kotivoitto napataan varmaksi, vaikka pelikannatus on muutaman prosenttiyksikön liian korkealla.Wolves otti pelitapahtumien valossa onnekkaan 2-1 vierasvoiton lisäajan maalilla Newcastlesta. Espirito Santon pelitapa on pelaajistolle tuttu jo puolentoista kauden ajalta, niinpä tulostakin irtoaa toimivalla pelisuunnitelmalla. Eiköhän Bournemouth laiteta nyt hallitsemaan palloa enemmän, sillä se ei ole Cherriesin mukavuusaluetta. Jonny jatkaa sairastuvalla.Bournemouth hävisi viimeksi Liverpoolille kotona tylysti 0-4, mikä oli jo viides tappio kuuteen edelliseen otteluun. Syksyn mainiosta iskusta on menetetty terää jo selvästi, eikä AFCB ole ollut parhaimmillaan vieraissa – ainakin ailahtelua on nähty. Tärkeä Lewis Cook, Gosling sekä Smith ovat lasaretissa. Lisäksi Callum Wilsonin pelaaminen on epävarmaa.Tasoeroa ei joukkueiden välillä oikeastaan ole, mutta kotietu sekä parempi vire nostavat Sudet 50 prosentin suosikiksi. Karvan verran liikaa on isännille mennyt peliä, mutta jätetään tällä kertaa Sudet pitkin hampain piikiksi.Crystal Palace menetti johdon West Hamin vieraana ja hävisi tapahtumien valossa tasaisen väännön lopulta 2-3 lukemin. Kausi on ollut vaikea, mikä näkyy itseluottamuksessa ja sitä kautta otteissa selvästi. Alisuoriutumisesta on lupa puhua. Tomkinsin ja ennen kaikkea Zahan pelikiellot ovat iso miinus. Benteke on edelleen sivussa, olkapäävaivaisen van Aanholtin pelikunto ratkeaa vasta ottelun alla.Leicester väänsi hyvin Tottenhamin isäntänä, mutta tahti hiipui pelin edetessä, niinpä peli kääntyi lopulta 0-2 tappioksi. Ketut ei pysty haastamaan kärkeä tällä kaudella tosissaan, mutta ylempään keskikastiin joukkue silti kuuluu. Joukkue on pelannut läpi kauden hyvin tasaisia ja pienten marginaalien otteluita – riippumatta vastustajasta.Kotkia vastaan sauma pisteille on taas selvä, sillä vähämaalisempaan suuntaan ottelu kääntyy, eivätkä marginaalit isot ole. Tapahtumiltaankin tasaisessa ottelussa kotijoukkue on hiuksenhieno suosikki. Vakiokansa on tekemässä vieraista pelin suosikkia, mikä ei pidä paikkaansa. Pienellä riskilläkin Palace otetaan tolpaksi. Jos kukkarossa riittää katetta, voi vaihtomerkiksi kokeilla kakkosta.Watford pelasi maanantaina 2-2 vierastasurin Evertonin kanssa. Tulos oli loppujen lopuksi varsin reilu, vaikka Toffeesin tasoitus nähtiinkin vasta myöhään lisäajalla. Kaksi tehtyä maalia hellii varmuudella Hornetsin kärkikaartin itseluottamusta, sillä viimeistely on ollut nihkeää viime viikkoina. Joukkueen vahvuudet ovat normaalisti puolustussuunnassa, mutta kun viimeksi omiin meni peräti kaksi palloa, Javi Gracia painottanee taas tiiviimpää ja paremmin organisoitua puolustuspeliä. Kokoonpanotilanne ei ole optimaalinen, sillä Capoue on pelikiellossa ja Prödl, Peñaranda, Hughes sekä Gray loukkaantuneina.Cardiff taistelee lähes aina miehekkäästi ja sysäsi viimeksi Southamptonia lisää alaspäin, kun walesilaiset naarasivat kotona 1-0 voiton. Rehellisyyden nimissä tasapeli olisi kuvannut ottelun tapahtumia paremmin. Bluebirdsin vierasrekordi ei varsinaisesti mairittele, sillä tilillä on vasta yksi vaivainen piste. Zohore, Ward sekä Richards ovat poissa, Cunninghamin osallistuminen on epävarmaa.Isännät joutuvat hallitsemaan palloa ehkä normaaliakin enemmän, sillä vetäytyy. Vähämaaliseen suuntaan nojaavassa ottelussa Watford nousee perustasoltaan toista luokkaa kovempana lähes kuusi kertaa kymmenestä voittavaksi suosikiksi. Liian isolle kannatukselle on myös Hornets karkaamassa, mutta merkit eivät vaikealla kierroksella riitä isompaan peittoon. Isännät piikiksi, mutta porukoissa ristivarmistus mukaan.Huddersfield on ollut pelillisesti aivan kelvollinen, vaikka alla on kolme perättäistä tappiota. Arsenalia vastaan piste oli lopulta melko lähellä. Terriersin suurimmat haasteet ovat pallollisena. Murtautuminen on haastavaa ja hyökkäystehot loistavat poissaolollaan. Kokoonpanotilanteessa on isoja haasteita, sillä avauksesta tärkeä Mooy on lasaretissa ja Mounie pelikiellossa. Lisäksi sairastupaa miehittävät Smith sekä Sabiri. Lisäksi Hogg ja Kongolo ovat epävarmoja tapauksia.Newcastlen tilanne on surullinen. Joukkue pelaa ihan hyvin, Benitez tekee minkä pystyy, mutta voitot karttavat. Viimeksi nöyrryttiin vastoin pelin kuvaa Wolvesille 1-2. Itseluottamus on kovilla. Myös vierailla on kokoonpanohaasteensa, sillä Yedlin on pelikiellossa ja Lejeune hyvin todennäköisesti sivussa. Epävarmoja ovat Fernandez, Hayden, Shelvey sekä Bertrand.Säilymisen suhteen jaossa on jo nyt tärkeitä pisteitä. Edessä on tapahtumiltaan tasainen, defensiivinen ja hyvin vähämaalinen ottelu. Terriers on ainoastaan marginaalinen ennakkosuosikki. Pelipinnat ovat melko hyvin kohdillaan, mutta tasuri on saanut liikaa kannatusta. Jätetään se tylysti lapulta pois eli ykköskakkonen käyttöön.Fulham otti viimeksi tylysti 1-4 kuonoon reissussa Man Unitedilta, mutta ei ollut niin selvästi heikompi kuin lopputulos antaa ymmärtää. Negatiivista kierrettä on kuitenkin todella vaikea kääntää, kun pallokaan ei oikein pompi omaan suuntaan. Cottagersin todellinen taso on kiistatta jumbosijaa korkeammalla. Kotona otteet ovat olleet parempia kuin vieraissa. Zambo Anguissa on pelikiellossa.West Ham puolestaan voitti Palacen pienten vaikeuksien jälkeen 3-2. Omiin menee edelleen liikaa, mutta reissupeleihin Hammers tulee usein defensiivisemmin. Poissaoloja on rasitteena paljon. Arnautovic, Lanzini, Jarmolenko, Sanchez, Reid sekä Wilshere ovat kaikki pelimiehiä, joiden puuttuminen tekee merkittävän loven. Myös Perezin pelikunto on kysymysmerkin alla.Lontoon pieni paikallispeli kääntyy runsasmaaliseen suuntaan, sillä kummankaan alakerrat eivät vakuuta. West Ham kipuaa kaikesta huolimatta pikkiriikkiseksi suosikiksi. Vierasvoitto on menossa toistakymmentä pinnaa yli, niinpä tässä kohtaa lähdetään hakemaan yllätystä. Fulhamissa on aihiot parempaan menestykseen, josko nousu lähtisi tästä?Bristol voitti Birminghamin vieraissa 1-0 ja oli ottelussa selvästi vastaanottavampi osapuoli. mutta puolustuspelissä tuli onnistuminen. Joukkueen vahvuudet ovat ehdottomasti alakerrassa, minkä myötä Robins on pelannut varsinkin kotona varsin vähämaalisia kamppailuja. Merkittäviä poissaoloja ei isännillä ole riesanaan.Norwich voitti jälleen – ja taas Teemu Pukin lisäaikamaalilla. Joukkue ei ole missään nimessä ollut niin vakuuttava kuin tulokset antavat ymmärtää. Viime viikkoina vastassa on ollut ennemmin sarjan alemman osaston nippuja, kuten viimeksi Bolton, ja silti voitot ovat olleet nihkeitä. Nyt putken katkeamiseen on selvä uhka, sillä isäntien alakerta on laadukas ja kykenee kyllä Norwichin kärjet tylsyttämään.Isännät keskittyvät mielellään tiiviiseen puolustuspeliinsä ja vetäytyvät pallon alle keskustan tukkien, niinpä vieraat saavat hallita palloa enemmän. Käytännössä niukasti vähämaaliseen suuntaan kääntyvään otteluun startataan tasabuukista. Kuntopuntariin on nyt kyllä katsottu aivan liian tarkkaan, sillä Norwichin kannatus on painumassa räikeästi yli. Järkipelaajan valinta on selkeä, ristikaksi.Aston Villa on tällä haavaa sarjan kuumin joukkue. Villa oli viime kierroksella hyvin lähellä kaataa kovan WBA:n vieraissa, mutta lisäajalla taivuttiin loppujen lopuksi pistejakoon. Kuusi tappiotonta ottelua putkeen nostaa itseluottamuksen kattoon. Hyökkäyssuuntaan birminghamilaiset ovat todella vaarallisia, mutta puolustus on akilleen kantapää. Isännillä on jonkin verran poissaoloja, sillä alakerrasta Taylor on takareisivaivainen ja keskikentältä sivussa ovat osumia saaneet Lansbury, Adomah, Grealish sekä Bjarnason. Näistä Grealish on kuitenkin ainoa varma poissaolija. Avauskokoonpano kannattaa tarkastaa.Stoke on myös nousuvireinen, niinpä sijoitus on ollut vahvassa nousussa heikon kauden alun jälkeen. Perusmateriaali on Pottersilla väkevä, mutta peluutus sekä taktinen aspekti eivät oikein ole toimineet.. Alla on kahdeksan tappiotonta peliä ja seassa on pari kivaa päänahkaa, mutta tuuritkin ovat olleet puolella. Tärkeän Afellayn pelaaminen on epävarmaa, keskikentältä Etebo on pelikiellossa.Tulivoimainen Villa aiheuttaa todennäköisesti varsin alas vetäytyvälle Stoken alakerralle ison haasteen. Isäntien suosikkiasema jää hitusen alle 50 prosentin kokoiseksi. Näin ollen X2 toteutuu todennäköisemmin. Kun peliprosentit ovat valahtaneet selvästi liikaa isäntien suuntaan, on tarjolla kolmas herkullinen ohipeli putkeen.Boltonin materiaali kuuluu sarjan heikoimpiin. Trotters kaatui viimeksi myöhään lisäajalla Norwichille – tosin melko ansaitusti. Bolton pelaa hyvin vahvasti puolustuksen ehdoilla, niinpä hyökkäyspelaaminen jää kovin ohueksi ja liian usein sattuman kaupaksi. Kokenut Ireland jatkanee sivussa.Leeds nousi tappiolta 2-1 kotivoittoon QPR:stä ja ansaitsi myös tapahtumien valossa täyden pistepotin. United on viheliäinen vastus aktiivisuutensa sekä aggressiivisuutensa vuoksi, mutta poissaoloja on edelleen vaivana. Loukkaantumiset ovat kohdistuneet alakertaan, josta lasarettia miehittävät Cooper, Berardi sekä Pearce. Stuart Dallas on myös poissa. Aylingin paluu sen sijaan lähestyy.Vaikeaa on nähdä isäntien selviytyvän kuivin jaloin Leedsin prässin alta. United on materiaaliltaan sen verran paljon parempi, että joukkue nousee vieraskentästä huolimatta vähän alle 60 prosentin suosikkiasemaan. Vieraat ovat eittämättä ylimerkattuja, mutta vaihtomerkkiin ei ole varaa. Leeds varmaksi, mutta porukoissa mietintään kannattaa ottaa vakavasti myös risti.Swansea meni alle puolessa tunnissa peräti 3-0 vierasjohtoon Brentfordia vastaan, mutta onnistui lähestulkoon vielä munaamaan selvän tilanteen. No, lopulta tilille vierähti kaikki kolme sarjapistettä niukalla 3-2 voitolla. Kolmen ottelun tappioputken katkaisu teki Varmasti eetvarttia itseluottamukselle. Alakerrasta kokenut Olsson jatkaa sivussa, keskikentältä poissa ovat Carroll sekä James.Sheffield W joutui tyytymään 2-2 kotitasuriin heikkoa Rotherhamia vastaan, eikä ollut kentällä oikeastaan edes parempi osapuoli. Kausi on ollut vaikea, sillä loukkaantumiset ovat sotkeneet tekemistä. Puolustus vuotaa liikaa ja vieraissa otteet ailahtelevat. Todella tärkeä Forestieri on taas lasaretissa, lisäksi pitkäaikaispotilaat kärki Hooper ja keskikentät Abdi sekä Lee jatkavat sivussa.Tiiviisti puolustava Swansea ei haluaisi ottaa pelintekovastuuta, mutta joutunee nyt ohjaksiin. Noin 50 prosentin suosikkiasema kotijoukkueelle kuitenkin kellotetaan. Kymmenisen pinnaa liikaa taottu Swansea saa merkinnän, mutta kaipaa ehdottomasti ristin rinnalle.Hull ei ole hävinnyt kolmeen peliin, kun viimeksi noustiin tappioasemasta kovaan 2-2 vierastasuriin Millwallin kanssa. Hyökkäyspää on ollut vaisu, Tiikerien puolustus toimii selvästi paremmin. Perustaso oikeuttaa alempaan keskikastiin, mutta kokoonpanotilanne ei ole läheskään optimaalinen. Alakerrasta MacDonald sekä de Wijs ovat varmasti sivussa. Tämän lisäksi puolen tusinaa avaukseen tyrkyllä olevaa kaveria on epävarmoja osallistujia.Brentfordin limbokausi sai jatkoa, kun Swansean isäntänä pelin alku meni ilmeisesti unessa tahi horroksessa. Peliä oli käyty alle 27 minuuttia, kun taululla seisoi jo 0-3. No, pieni herätys saatiin vielä aikaan ja nousuakin, mutta 2-3 tuli lopulta tauluun. Tulivoimaa kyllä Beesiltä löytyy, mutta alapää vuotaa aivan liikaa ja itseluottamus on riekaleina. Yhtään vierasvoittoa ei tilillä ole. Keskikentältä avauksen Macleod on sairastuvalla.Hull haluaa puolustaa, Brentford pelaa aktiivisesti myös reissussa. Jo tässä vaiheessa kautta jaossa on isoja pisteitä säilymiskamppailua ajatellen. Vaikka vieraiden vire onkin osastoa katastrofaalinen, on perusluokka sen verran väkevä, että Brentford nousee jopa marginaaliseen suosikkiasemaan. Toivotaan, että taso alkaa vihdoin ja viimein näkyä. Vakion pelaajien luotto Beesiin on ainakin mennyt totaalisesti, sillä isännät on pelattu järkyttävän isosti yli. Alipelattu kombinaatio ristikaksi on erinomainen haku tähän kohteeseen.Blackburn otti viime kierroksella varsin kovan 1-1 vierastasurin Borolta, mutta tehtävää helpotti jo 20 minuutin jälkeen tullut isäntien ulosajo. Kausi on ollut tähän mennessä mainio, eikä kotikentältä saldoa rasita kuin yksi tappio. Keskikentältä Rodwell sekä Bennett ovat poissa.Birmingham hävisi kotona Bristol Citylle 0-1, mutta olisi otteidensa perusteella ansainnut aivan ehdottomasti ainakin pisteen. Brumin otteet ovat olleet hyviä, mutta nykysijoitus on materiaaliin nähden hieman liian korkealla. Alakerrasta liideri Morrison on poissa, lisäksi keskikentän Peleteiro jatkaa todennäköisemmin sivussa.Rovers puolustaa tiiviisti, mutta osaa sekä haluaa myös hallita palloa kotikentällä. Tietty yllätysvalmius on ehdottomasti olemassa. Maalijuhlaa tuskin nähdään, isännät voittavat hivenen yli kaksi kertaa viidestä. Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto kelpaa varmaksi.QPR on tuloksellisesti laskusuunnassa, mikä oli aivan odotettua, sillä pelillisesti Ärrät ei ole vakuuttanut ja nauttinut tasaisissa peleissä myös onnesta. Nyt alla on jo neljä voitotonta kamppailua, kun viimeksi Leedsiltä tuli ansaitusti kuonoon 1-2 lukemin. Alakerrasta kokeneet puurtajat Rangel sekä Cameron ovat lasaretissa.Boro ei ole voittanut kolmeen otteluun, joten pienestä alhosta voidaan jo puhua. Viimeksi joukkue nousi alivoimaisena tappiolta 1-1 pistejakoon Blackburnin isäntänä. Hyvin organisoitu Boro kuuluu nousukamppailuun, siinä missä QPR on ainoastaan alempaa keskikastia. Muutama poissaolo vierailla on, mutta ne eivät oleellisesti iskukykyyn vaikuta.QPR haluaa pelata kotona aktiivista futista, mikä tarkoittaa, että Boro pääsee varsin lähelle mukavuusaluettaan. Puolustetaan tiiviisti ja kontrataan niin maan vietävästi. Maalijuhlaksi tuskin ottelu äityy, mutta perustaso tekee vieraista hiuksenhienon suosikin. Boro on pelattu kohdilleen, niinpä tarjolla on vielä yksi ideavarma. Osuvuus ei ole paras mahdollinen, mutta maistuvuus paikkaa.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.