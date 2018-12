Jalkapallo

Vakio: Mestaruussarjan kuumat vastakkain – varma löytyy silti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Tottenham - Burnley 1 2 Wolverhampton - Bournemouth 1 3 Crystal P - Leicester X 2 4 Watford - Cardiff 1 5 Huddersfield - Newcastle 1 6 Fulham - West Ham 1 2 7 Bristol C - Norwich 1 X 8 Aston Villa - Stoke 1 9 Bolton - Leeds 2 10 Swansea - Sheffield W 1 X 11 Hull - Brentford 1 12 Blackburn - Birmingham 1 X 13 QPR - Middlesbrough X 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Tottenham kaatoi viime kierroksella hyvien tehojen ansiosta Leicesterin vieraissa 2-0. Viikolta rasitusta kerättiin supertärkeässä UCL-pelissä Barcelonaa vastaan. Poissaoloja on, mutta ihan kärkipelaajia ei lasaretissa ole. Burnley otti ison kotivoiton, kun Brighton kaatui 1-0, muttei tappiokaan huutava vääryys olisi ollut. Onnea tarvitaan, itseluottamus on ollut sen verran hutera. Spurs ottelua hallitsee selvästi ja voittaa tasoeron myötä yli neljä kertaa viidestä. Helppo runkovarma.Wolves otti onnekkaan 2-1 vierasvoiton lisäajan maalilla reissussa Newcastlea vastaan. Pelitapa tuottaa tulosta, sillä se on hyvin pelaajiston dna:ssa. Bournemouth laitetaan hallitsemaan palloa enemmän, kontrista isketään. Cherriesille tämä ei ole mukavuusaluetta. AFCB hävisi viimeksi Liverpoolille kotona tylysti 0-4, mikä oli viides tappio kuuteen edelliseen otteluun. Tasoeroa ei juuri ole, mutta kotietu sekä parempi vire nostavat Sudet lähes kerran kahdesta voittaviksi suosikeiksi.Palace menetti johdon West Hamin vieraana ja hävisi tasaisen väännön lopulta 2-3. Kausi on ollut vaikea ja selvä alisuoriutuminen. Tomkinsin ja ennen kaikkea Zahan pelikiellot ovat iso miinus. Leicester väänsi hyvin Tottenhamin isäntänä, mutta tahti hiipui pelin edetessä, niinpä peli kääntyi lopulta 0-2 tappioksi. Kärkeä ei nähtävästi tällä kaudella tosissaan haasteta. Kotkia vastaan sauma pisteille on taas selvä, sillä isännät eivät ole kuin marginaalisessa suosikkiasemassa.Watford oli tulessa vielä maanantaina Evertonin vieraana. Hornetsin tulosvire on ollut viime viikot todella vaisu, ja varsinkin hyökkäyspäässä on ollut vaikeaa. Joukkueen vahvuudet ovatkin puolustussuunnassa. Cardiff taistelee miehekkäästi ja sysäsi Southamptonia lisää alaspäin, kun kotiottelu päättyi 1-0. Tasapeli olisi kuitenkin kuvannut tapahtumia paremmin. Vähämaaliseen suuntaan nojaavassa ottelussa isännät ovat yli kerran kahdesta voittavia suosikkeja. Luotetaan nousuun.Huddersfield on ollut pelillisesti kelvollinen, vaikka alla on kolme perättäistä häviötä. Arsenalia vastaan piste oli lähellä. Terriersin hyökkäystehot loistavat poissaolollaan. Newcastlen tilanne on surullinen. Joukkue pelaa ihan hyvin, Benitez tekee minkä pystyy, mutta voitot karttavat. Viimeksi nöyrryttiin vastoin pelin kuvaa Wolvesille 1-2. Säilymisen suhteen jaossa on isot pisteet. Tasainen, defensiivinen ja vähämaalinen peli on edessä. Rohkea ideavarma 40 pinnan isännistä.Fulham otti tylysti 1-4 kuonoon reissussa Man Unitedilta, mutta ei ollut niin selvästi heikompi kuin lopputulos antaa ymmärtää. Negatiivista kierrettä on vain todella vaikea kääntää. Taso on sijoitusta korkeammalla. West Ham puolestaan voitti Palacen pienten vaikeuksien jälkeen 3-2. Omiin menee liikaa, poissaoloja on melko paljon rasitteena. Lontoon pieni paikallispeli kääntyy runsasmaaliseen suuntaan, sillä kummankaan alakerrat eivät vakuuta. Pudotetaan risti tasaisesta pelistä pois.Bristol voitti Birminghamin vieraissa 1-0, mutta oli ottelussa selvästi vastaanottavampi osapuoli. Onneakin tarvitaan, mutta puolustuspeli onnistui myös. Norwich voitti jälleen – ja taas Pukin lisäaikamaalilla. Joukkue ei ole missään nimessä ollut niin vakuuttava kuin tulokset antavat ymmärtää. Vastassa ei ole ollut kovia joukkueita ja silti on ollut vaikeaa voittaa. Nyt putken katkeamiseen on selvä mahdollisuus, sillä isäntien alakerta on laadukas. Tasabuukista on kyse.Aston Villa on sarjan kuumin joukkue tällä haavaa. Joukkue oli lähellä kaataa WBA:n vieraissa, mutta lisäajalla taivuttiin tasuriin. Kuusi tappiotonta ottelua putkeen nostaa itseluottamuksen kattoon. Stoke on myös nousuvireinen ja sijoitus on vihdoin lähempänä potentiaalia. Alla on jo kahdeksan tappiotonta peliä ja seassa on pari kivaa päänahkaa, mutta tuuritkin ovat olleet puolella. Tulivoimainen Villa aiheuttaa ison haasteen. Noin 50 pinnan kotisuosikki nousee rohkeasti piikiksi.Bolton kuuluu sarjan heikoimpien materiaaleihin. Trotters kaatui myöhään lisäajalla Norwichille – tosin melko ansaitusti. Hyökkäyspää tökkii, puolustus on parhaimmillaan tiivis. Leeds nousi tappiolta 2-1 kotivoittoon QPR:stä ja ansaitsi täyden pistepotin. United on viheliäinen vastus aktiivisuutensa sekä aggressiivisuutensa vuoksi. Poissaoloja on edelleen vaivana. Vaikeaa on nähdä isäntien selviytyvän kuivin jaloin Leedsin prässin alta. Noin 55 pinnan vierassuosikki nousee tolpaksi.Swansea meni nopeasti 3-0 vierasjohtoon Brentfordia vastaan ja lähestulkoon vielä munasi, mutta voitti lopulta 3-2. Kolmen tappion putken katkaisu teki nannaa itseluottamukselle. Sheffield W joutui tyytymään 2-2 kotitasuriin heikkoa Rotherhamia vastaan, eikä ollut edes juuri parempi. Kausi on ollut vaikea, loukkaantumiset ovat sotkeneet tekemistä. Puolustus vuotaa aivan liikaa. Swansea ei halua peliä viedä, mutta joutunee ohjaksiin. Noin 50 prosentin suosikki kaipaa varmistuksen.Hull ei ole hävinnyt kolmeen peliin, kun viimeksi tappiolta noustiin 2-2 vierastasuriin Millwallin kanssa. Hyökkäyspää on ollut vaisu, puolustus toimii paremmin. Brentfordin limbokausi sai jatkoa, kun Swansean isäntänä nukuttiin pelin alku. 2-3 tuli tauluun. Tulivoimaa on, mutta alapää vuotaa liikaa ja itseluottamus on riekaleina. Yhtään vierasvoittoa ei tilillä ole. Isoja pisteitä on jaossa säilymisen suhteen. Hull on marginaalinen suosikki. Luotto vireeseen ja kotietuun.Blackburn otti kovan 1-1 vierastasurin Borolta, mutta tehtävää helpotti jo 20 minuutin jälkeen tullut isäntien ulosajo. Kausi on ollut tähän mennessä onnistuminen. Birmingham hävisi kotona Bristolille 0-1, mutta olisi ehdottomasti ansainnut ainakin pisteen. Brumin otteet ovat olleet hyviä, mutta nykysijoitus on materiaaliin nähden liian korkealla. Rovers puolustanee taas tiiviisti ja on kotona yllätysvalmis. Maalijuhlaa tuskin nähdään, isännät ovat noin 40 pinnan suosikkeja.QPR on laskusuunnassa, mikä oli aivan odotettua. Alla on nyt neljä voitotonta ottelua, kun viimeksi Leedsiltä tuli ansaitusti kuonoon 1-2 lukemin. Boro ei ole voittanut kolmeen otteluun, joten pienestä alhosta voidaan jo puhua. Viimeksi noustiin alivoimalla tappiolta 1-1 pistejakoon Blackburnin isäntänä. Besic on nyt pelikiellossa. Hyvin organisoitu Boro kuuluu nousutaisteluun, Ärrät on alempaa keskikastia. Marginaalinen vierassuosikki tarvitsee ristin rinnalle.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.