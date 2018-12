Jalkapallo

Vakio: Punarinnat kokevat sulkasadon

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Arsenal - Huddersfield 72 18 10 1 X 2 Manchester U - Fulham 69 19 12 1 3 West Ham - Crystal P 41 28 31 X 2 4 Burnley - Brighton 32 31 37 X 2 5 Cardiff - Southampton 33 30 37 X 2 6 Chelsea - Manchester C 21 25 54 2 7 Leicester - Tottenham 26 26 48 2 8 Norwich - Bolton 69 19 12 1 9 Middlesbrough - Blackburn 56 25 19 1 10 Leeds - QPR 57 24 19 1 2 11 Wigan - Derby 30 27 43 2 12 Birmingham - Bristol C 43 28 29 X 2 13 Reading - Sheffield U 21 25 54 2 Järj. (6+0), 16,00 e



+ Pelijakauma vihjettä laadittaessa Kohde Ottelu 1 x 2 1 Arsenal - Huddersfield 86 8 6 2 Manchester U - Fulham 74 17 9 3 West Ham - Crystal P 52 29 19 4 Burnley - Brighton 29 31 40 5 Cardiff - Southampton 43 30 27 6 Chelsea - Manchester C 27 29 44 7 Leicester - Tottenham 22 26 52 8 Norwich - Bolton 80 12 8 9 Middlesbrough - Blackburn 58 27 15 10 Leeds - QPR 72 17 11 11 Wigan - Derby 27 29 44 12 Birmingham - Bristol C 61 23 16 13 Reading - Sheffield U 29 29 42



Arsenal jatkaa tappiottomana kahden avauskierrosten häviön jälkeen. Viikolla Man Unitedin vieraana pelattiin ansaitusti tasan. Itseluottamus seilaa korkealla, mutta ihan niin hyviä eivät ole maalitoteumat (xG) Gunnersilla olleet kuin tulokset antavat ymmärtää. Mavropanos sekä Welbeck ovat varmasti sivussa. Lisäksi epävarmalla statuksella ovat Monreal, Özil, Koscielny, Holding sekä Ramsey. Pieni miinus näistä.Huddersfield on materiaaliltaan sarjan kevyimpiä, mutta on pelannut viime pelit hyvin. Viikolla joukkue putosi aikaisessa vaiheessa kahden maalin tappioasemaan Bournemouthia vastaan ja sai sen jälkeen hallita peliä selvästi normaalia enemmän. 1-2 tappioon lopulta jäätiin. Avauksesta Billing sekä Mounie ovat pelikiellossa, Löwe lasaretissa. Sabirin pelaaminen on epävarmaa.Gunnersin selkeää hallintaa on luvassa, Terriers pudottaa linjat alas ja keskittyy puolustukseen. Arsenalin suosikkiasema nousee hieman päälle 70 prosentin. Lähdetään hakemaan usien osuvan kotivoiton rinnalle jättiyllätystä ristillä, jolla saadaan riviin todella kova arvo.Eipä tuossa Man Utd:n toiminnassa ole oikein järjen hiventä. Mourinhon valinnat avaukseen sekä taktiset ratkaisut herättävät lähinnä epäuskoa. Viikolta on kuitenkin alla suht ansaittu 2-2 tasapeli Arsenalin vieraana. Alexis sekä Lindelöf ovat sairastuvalla, Martialin pelaaminen on epävarmaa.Fulham vaihtoi manageria ja on osoittanut sen jälkeen selkeitä heräämisen merkkejä. Materiaali riittää kyllä säilymiseen ja pelillisesti ollaan menossa eteenpäin. Viikon 1-1 kotitasuri Leicesterin kanssa oli oikein hyvä esitys. Fosu-Mensah ei saa kohdata emoseuraansa, Ayite sekä McDonald ovat loukkaantuneina.Unitedin taktisesta puolesta ei osaa ennakkoon arvausta heittää – Mourinho kun vetelee kaneja hatustaan, mutta kyllähän tämän tasoista vastustajaa vastaan pitää olla aktiivinen, eikä vetäytyä ja antaa hallintaa suosiolla kaverille. Tasoero on suuri, niinpä United on melkein 70 prosentin suosikki. Sen verran vähän on merkkejä käytössä, että United on jätettävä varmaksi. Jos kukkarossa on katetta, kannattaa harkita ristivarmistusta.West Ham tekee tasaista nousua kehnon kauden alun jälkeen. Tiistaina Hammers voitti Cardiffin ansaitusti kotonaan 3-1. Joukkue kuuluu materiaaliltaan tasaiseen keskikastiin, jopa sen yläsijoille. Poissaolot kuitenkin rasittavat isäntiä, sillä lasaretissa ovat Jarmolenko, Reid, Sanchez, Lanzini sekä Fredericks. Lisäksi epävarmoja osallistujia ovat Arnautovic, Cresswell ja Wilshere. Onhan näistä jo rokotettava.Crystal Palace joutui jo pelin alussa tappiolle Brightonin vieraana, mutta sai pelata tunnin verrna ylivoimalla – ja onnistui silti häviämään 1-3 lukemin. Itseluottamus on koetuksella, mutta todellinen taso on sijoitusta korkeammalla. Benteke jatkaa sivussa.Hammers saa viedä peliä, Kotkat puolustaa alhaalta ja kontraa. Materiaaliltaan tasaisten joukkueiden kohdatessa kotietu määrittää suosikkiaseman koon, mutta isäntien poissaoloista on rokotettava vielä hieman. West Ham on näin ollen vain hiuksenhienosti yli 40 prosentin suosikki. Kymmenisen prosenttiyksikköä ylipelattu kotivoitto ohitetaan tlyysti.Burnleyn suorituksissa ei liikaa positiivista valoa näy. Alakerta vuotaa aivan liikaa. Viikkopelissä tuli aivan pelitapahtumien mukaisesti 1-3 tauluun Liverpoolilta, mikä oli Claretsille jo kahdeksas peräkkäinen voitoton ottelu. Pope ja Ward jatkavat sivussa, Defourin pelaaminen on epävarmaa.Brighton parantaa pelillisesti koko ajan. Viikolla Crystal Palace kaatui kotona 3-1, vaikka Duffy katseli punaista jo puolen tunnin kohdalla. Vieraissa joukkue on toki defensiivisempi, mutta pyrkii silti pelaavuuteen. Päivän lepoedusta myönnetään vieraille myös plussaa. Albionilta on luonnollisesti Duffy nyt pelikiellossa, sairastupaa miehittää lisäksi Jahanbakhsh. Izquierdon pelaaminen on epävarmaa.Edessä pitäisi olla selvästi vähämaaliseen suuntaan nojaava hyvin pienten marginaalien ottelu, jossa vieraat kipuavat jopa hiuksenhienoon suosikkiasemaan. Rististä on hyvä aloittaa rastiminen. Käännetään vaihtomerkki vireen suuntaan ja kakkoselle.Cardiff on esittänyt kelvollisia otteita viime otteluissa, mutta hävisi taas viikolla, kun West Ham oli kotonaan ansaitusti parempi 3-1 lukemin. Puolustus on altis virheille, niinpä omiin menee käytännössä joka ottelussa vähintään yksi pallo. Richards sekä Zohore ovat sivussa, Cunninghamin pelaaminen on epävarmaa.Southamptonissa tehtiin ainoa oikea ratkaisu, kun Mark Hughes sai kengän kuvan takalistoonsa. Formaatioita jatkuvasti vaihtunut walesilainen oli pelkkä hidaste. Saintsin materiaali on selvästi potentiaalisempi kuin sarjasijoitus ja tulokset antavat ymmärtää. Nyt otettiin todella iso askel eteenpäin, kun manageriksi palkattiin Ralph Hassenhüttl. Viikolla tuli Tottenhamilta tauluun 1-3, mutta joukkueelta on lupa odottaa nousua. Ings, Bertrand, Long sekä Obafemi ovat kaikki epävarmoja osallistujia.Ottelu haiskahtaa selkeästi vähämaalisemmalta, Cardiffilla on päivän lepoetu puolellaan. Tämäkin kohtaaminen kuuluu pienten marginaalien kerhoon, sillä uudistunut Southampton nousee laadukkaampana vain pikkiriikkiseksi suosikiksi. Managerin vaihdosta piristynyt vierasjoukkue on jäänyt yllättävän pienelle kannatukselle, niinpä lapulle piirretään maistuva ristikakkonen.Chelsea aloitti kauden yllättävän hyvässä pelillisessä tasapainossa, mutta viime viikkoina ote on alkanut kirvota. Pelisuunnitelma ei ole joka pelaajalla hanskassa – tai sitten Sarri ei ole saanut sitä implementoitua. Blues hävisi viikolla Wolvesille vieraissa yllättäen 1-2. Toki lontoolaiset olivat pelin päällä ja kontrollissa, mutta eipä riittänyt tällä kertaa. Kärkipeliin joudutaan myös päivää lyhyemmällä palautumisajalla kuin vieraat. Mosesin pelaaminen on epävarmaa.Man City jatkoi tutulla kaavalla Watfordin vieraana ja jyräsi varsinkin avausjaksolla vahvasti. Hieman ote löystyi toisella puolikkaalla ja 2-1 voitossa oli vielä tukalat hetket ottelun loppupäässä. Hyökkäyspelaaminen on Valioliigassa aivan omaa tasoa, eikä omiinkaan palloja liikaa mene.Kärkipelistä on kyse ja silti Sky Blues kipuaa yli 50 prosentin suosikkiasemaan, vieraskentästä huolimatta. Tämä kertoo Cityn järkyttävästä luokasta. Sky Blues ei ole saanut vakiokansalta riittävää luottoa, niinpä tarjolla on erittäin maukas ja alimerkattu suosikkivarma.Leicester etenee hyvässä tuloksellisessa vireessä, mutta kannattaa huomioida, että pelitapahtumien valossa valtaosa kohtaamisista ovat olleet hyvin tasaisia. Marginaalit sekä onni ovat olleet Kettujen puolella. Viikolla Leicester pelasi vieraissa 1-1 tasapelin Fulhamin kanssa, mutta olisi toisena päivänä voinut yhtä hyvin hävitä. Amartey, Ghezzal, James sekä Maguire ovat sivussa, Evans sekä Vardy epävarmoja osallistujia.Tottenham on ailahdellut, eikä vakuuttanut Lontoon derbyssä sunnuntaina. No, keskiviikkona kaatui sitten Southampton ansaitusti 3-1. Myös Spursilla on poissaoloja, kun Dembele, Sanchez, Janssen, Lamela sekä Wanyama ovat lasaretissa. Avauksen Trippierin pelaaminen on epävarmaa.Tasaisessa väännössä Ketus pudottautuvat alemmas ja hakevat ratkaisuja enemmän kontraamalla. Ottelu haiskahtaa runsasmaalisemmalta. Tasoeron myötä Spurs kipuaa vieraskentästä huolimatta vähän alle kerran kahdesta voittavaksi suosikiksi. Vierasvoitto on saanut vain pari pinnaa liikaa peliä, niinpä Spurs otetaan tylysti piikiksi. Porukoissa sitten vaihtomerkki harkintaan.Norwich käänsi viime kierroksella tappioaseman Rotherhamin isäntänä lopulta ansaituksi 3-1 voitoksi. Joukkue keikkuu sarjan kärjessä, mutta todellinen taso on muutaman sijan alempana. McLean, Thompson, Leitner sekä Hernandez miehittävät sairastupaa, mutta poissaolojen merkitys ei ole kovin suuri.Bolton tasaisi pisteet derbyssä 1-1 lukemin Wiganin isäntänä. Maalinteko sekä murtautuminen ovat olleet Trottersille tervanjuontia, niinpä joukkue on tehnyt sarjassa vähiten häkkejä. Hyökkäyspelistä puuttuu selkeitä malleja, ratkaisut pohjautuvat aivan liikaa sattumaan. Joukkueen onneksi puolustuspää toimii jotenkuten. Kokenut Ireland sekä O’Neil lienevät vielä sivussa, Buckley on varmasti.Hyökkäysvoimainen Norwich hallitsee ottelua selvästi ja kontrolloi pelin virtausta. Viimeistään vastahyökkäyksistä isännät iskevät. Norwichin suosikkiasema kipuaa vähän alle 70 prosenttiin. Onhan nuo kanarialinnut keränneet liikaa peliä, mutta kotivoitto on sen verran osuva, että kelpuutetaan Norwich tolpaksi. Yllätyshakuisille porukkapelaajille risti lisänä on hyvä optio.Boro kärsi viimeksi kotona tylyn 0-3 tappion kuumalle Aston Villalle ja oli myös pelillisesti melko selvä altavastaaja. Pulisin pelikirja perustuu tiiviiseen hyvin organisoituun puolustuspeliin. Melko odotettua on, että oman pään pelaamiseen keskitytään entistä enemmän edellisen turpasaunan jäljiltä. McQueen, Gestede sekä Shotton ovat sivussa.Blackburnin vire on ollut laskusuunnassa, vaikka viime viikonloppuna Sheffield Wedsin kotona 4-2 kaatoikin. Tehot olivat tosin tuossa ottelussa todella kohdillaan, itse pelitapahtumat olivat lukemia huomattavasti tasaisemmat. Rodwell on avauksesta sivussa, lisäksi poissa on pitkäaikaispotilaita.Boro kontrolloi kohtaamista ja antanee tarkoituksella pallonhallintaa pois – kuuluu kuvioon. Perustasoltaan vahvempi kotijoukkue on vähän alle 60 prosentin suosikki. Käytännössä kohdilleen rastittu kotivoitto saa helposti varmavalinnan.Leeds käänsi tasaisen kamppailun 1-0 voitoksi loppupään maalilla Sheffield U:n vieraana, mutta ottelu oli tapahtumiltaan varsin tasainen, Bladesin hallitessa palloa enemmän. Alakerrassa on loukkaantumisia, sivussa ovat Cooper, Ayling, Dallas, Pearce, Blackman sekä Berardi. Pieni miinus näistä.Syksyn kenties suurin ylisuorittaja QPR hävisi viimeksi kotona Hullille 2-3, mutta olisi esityksen perusteella ansainnut pisteen. No, Ärrät on nauttinut hyvästä onnesta pitkin syksyä, niinpä on täysin odotettua, että tasaisista peleistä on luvassa jatkossa myös tappioita. Tuurit kääntyvät välillä vastaan. Shodipo on ainoa poissaolija.Leeds pelaa aktiivisesti ja aiheuttaa vauhdillaan sekä prässillään ja aggressiivisuudellaan ison haasteen Ärrille. Kahden luokan materiaalietu sekä kotietu tekevät isännistä vähän alle kolme kertaa viidestä voittavan suosikin. Pudotetaan risti kupongilta ja haetaan suosikin rinnalle myös yllätyskakkonen.Wigan pelasi viimeksi derbyssä Boltonia vastaan ansaitun 1-1 tasurin ja on tappioton kolme peliä putkeen. Latics kuuluu perustasoltaan nykyiselle sijalleen keskikastissa. Poissaoloja on hieman rasitteena, sillä Dunkley, Massey, Jacobs, Powell sekä Robinson ovat sivussa.Derby kaatoi viimeksi Swansean kotonaan ansaitusti 2-1 hallitulla esityksellä. Avauksesta on muutama laatupelaaja sivussa, mutta Pässien rinki on laadukas ja leveä. Pientä ailahtelua otteissa on tosin nähty. Forsyth, Davies, Olsson sekä Marriott ovat lasaretissa, Bradley Johnson pelikiellossa. Ledley saattaa palata kokoonpanoon.Melko tasainen pelin kuva on edessä, runsasmaaliseen suuntaan nojataan vain niukasti. Rams nousee ainoastaan vähän yli 40 prosentin suosikkiasemaan. Kohdilleen rastittu vierasvoitto on selvä valinta varmaksi.Birmingham oli kauden alussa yksi epäonnisempia joukkueita. Peliesitykset olivat Varsin laadukkaita, mutta tulosta ei vain irronnut. Nyt otteet eivät ole olleet enää niin vahvoja, vaikka joukkue kaatoi viimeksi Prestonin kotonaan 3-0. Perustaso on alempaa keskikastia. Davis sekä Peleteiro ovat sairastuvalla, Vassellin paluu lähestyy.Bristol City oli viime sunnuntaina selvästi Millwallia parempi, mutta joutui tyytymään tasapeliin. Robins on sijoitustaan potentiaalisempi nippu ja on perustasoltaan päivän isäntiä noin luokkaa parempi. Taylor sekä Smith ovat sivussa.Brum pelaa kotona aktiivisesti, mutta hyvin tasainen kamppailu on edessä. Maalimäärältään ottelu nojaa vähämaalisempaan suuntaan. Kotietu pitää Birminghamin suosikkina, mutta vain niukasti – hiukan yli 40 prosentin todennäköisyydellä kotivoittoon päädytään. Vakion pelaajat ovat nakutelleet isännistä aivan liian suuren suosikin, niinpä tarjolla on lapun timanttisin ohipeli. Ristikaksi piirtyy kunnon kiimalla kuponkiin.Readingin alakulo on kestänyt jo viime kaudesta lähtien. Materiaali on merkittävästi tuloksia parempi. Alavire sai seurajohdon vihdoin toimimaan, niinpä manageri Clement sai kenkää. Ehkäpä nyt Royals alkaa suoriutua tasollaan. Joukkueella on alla ansaittu 2-2 kotitasuri Stoken kanssa. Ainakin valmentajavaihdoksella pitäisi olla ensimmäiseen kotipeliin merkittävä buustaava vaikutus. Edwards, O’Shea, Bödvarsson, Obita, McShane sekä Ezatolahi ovat poissa, Kellyn sekä Mooren pelaaminen on epävarmaa. Kuten listasta huomataan, on kokoonpanotilanne kaukana optimaalisesta.Sheffield U hävisi kotona hallinnasta huolimatta Leedsille 0-1. Bladesin otteet ovat kuitenkin olleet laadukkaita, niinpä nousukarsintasijoille on saumat. Wright saattaa olla edelleen sivussa.Kummankin otteluissa on nähty keskiarvoa selvästi enemmän maaleja, niinpä runsasmaalisempaan suuntaan nojataan. Viihdyttävässä ottelussa tasoero tekee vieraista vähän yli kerran kahdesta voittavan suosikin. Kenties vakioväki on innostunut managerin vaihdosta sen verran isosti, että kotivoitto on kerännyt aivan liikaa peliä. Niinpä vieraat ovat jääneet kymmenisen prosenttiyksikköä liian pienelle kannatukselle. Maukas vieraspiikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.