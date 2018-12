Jalkapallo

Afganistanista paennut Khalida vaaransi elämänsä – väitti, että useita naispelaajia pakotettiin seksiin

Rajuja syytöksiä

Jotkut tytöistä aikoivat kertoa tapahtuneesta medialle. Liiton puheenjohtaja nimitti heitä lesboiksi estääkseen heitä puhumasta.

Vaikenemisen kulttuuri

