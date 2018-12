Jalkapallo

Vakio: Norwich jyrää sarjakärjessä

+ Pelisuositus Nro Ottelu Tod.näk. (%) Pelisuositus 1 Arsenal - Huddersfield 1 2 Manchester U - Fulham 1 X 3 West Ham - Crystal P 1 2 4 Burnley - Brighton X 2 5 Cardiff - Southampton 1 X 6 Chelsea - Manchester C 2 7 Leicester - Tottenham 2 8 Norwich - Bolton 1 9 Middlesbrough - Blackburn 1 10 Leeds - QPR 1 11 Wigan - Derby X 2 12 Birmingham - Bristol C 1 13 Reading - Sheffield U 1 2 Järj. (6+0), 16,00 e



Arsenal hoiti derbyssä Tottenhamin 4-2 lukemin ja etenee myötätuulessa. Viikolta on alla toinen kova peli Man Unitedin vieraana. Koscielny, Monreal sekä Welbeck ovat sivussa. Huddersfield on materiaaliltaan sarjan kevyimpiä, mutta on pelannut viime pelit hyvin. Avauksesta Mounie on pelikiellossa, Löwe lasaretissa. Gunnersin selkeää hallintaa on luvassa, Terriers pudottaa linjat alas ja keskittyy puolustukseen. Arsenal voittaa noin kolme kertaa neljästä ja nousee varmaksi.Eipä tuossa Man Utd:n toiminnassa ole oikein järjen hiventä. Mourinhon pelaajavalinnat sekä taktiset ratkaisut herättävät enemmän kummastusta kuin luottamusta. Muutama poissaolokin rasittaa. Fulham vaihtoi manageria ja on osoittanut pieniä heräämisen merkkejä – tai ainakin päätä ei enää hakata pallon väkinäiseen hallintaan. Unitedin taktisesta puolesta ei osaa ennakkoon arvausta heittää – Mourinho kun vetelee kaneja hatustaan. Noin 70 pinnan suosikista on kyse. Otetaan risti mukaan.West Ham tekee tasaista nousua kehnon kauden alun jälkeen. Joukkue kuuluu materiaaliltaan tasaiseen keskikastiin, jopa sen yläsijoille. Avauksesta on muutama laatupelaaja poissa. Crystal Palace pääsi viikonloppuna pitkästä aikaa voittojen makuun, mikä ruokki kolhuja saanutta itseluottamusta. Sijoitus on aiheesta nousussa. Benteke jatkaa lasaretissa. Hammers saa viedä peliä, Kotkat kontraa. Tasaisten joukkueiden kohdatessa kotietu määrittää suosikkiaseman koon, joka on noin 45 pinnaa.Burnleyn suorituksissa ei liikaa positiivista valoa näy. Alakerta vuotaa aivan liikaa. Ennen viikkopeliä alla oli seitsemän voitotonta ottelua. Pope ja Ward jatkavat sivussa. Brighton parantaa pelillisesti koko ajan syksyn edetessä. Vieraissa joukkue on toki defensiivisempi, mutta pyrkii silti pelaavuuteen. Päivän lepoedusta myönnetään vieraille plussaa. Edessä pitäisi olla selvästi vähämaaliseen suuntaan nojaava ja hyvin pienten marginaalien ottelu. Pelivalinta virettä kohti.Cardiff on esittänyt kelvollisia otteita viime otteluissa. Puolustus on tiivistynyt, mutta silti omiin menee käytännössä joka ottelussa ainakin yksi pallo. Sotonille voittaminen tuntuu olevan sietämättömän vaikeaa. Ennen viikkopeliä Saints oli ottanut kolme pistettä viimeksi syyskuun alussa. Manageri Hughes ei kerta kaikkiaan vakuuta. Vieraat ovat haavoitettavissa ainakin erikoistilanteista. Maalijuhlaa ei ole luvassa. Cardiffilla on päivän lepoetu, käytännössä tasabuukista on kyse.Chelsea pelaa hyvässä tasapainossa ja on ollut koko syksyn yllättävän valmis. Pieni miinus on kuitenkin annettava päivää lyhyemmästä valmistautumisajasta viikkopelien jäljiltä. Man City jyrää ja repii tulosta, vaikka kokoonpano ei ole ollut optimaalinen viime viikkoina. Hyökkäyspeli on aivan omaa tasoa, eikä omiinkaan juuri palloja mene. Kärkipelistä on kyse ja silti Sky Blues kipuaa vähän alle 60 prosentin suosikkiasemaan. Cityyn ja Guardiolaan löytyy luottoa – varmaksi.Leicester etenee hyvässä tulosiskussa, mutta kannattaa huomioida, että pelitapahtumien valossa valtaosa kohtaamisista on ollut hyvin tasaisia. Marginaalit sekä onni ovat olleet Kettujen puolella. Pari poissaoloa rasittaa avausta. Tottenham on ailahdellut, eikä vakuuttanut Lontoon derbyssä sunnuntaina. Myös Spursilla on muutama avauksen mies sairastuvalla. Tasainen vääntö haiskahtaa runsasmaalisemmalta, vieraat voittavat lähes kerran kahdesta. Rohkea vierasvarma.Norwich käänsi tappioaseman Rotherhamin isäntänä 3-1 voitoksi. Joukkue keikkuu sarjan kärjessä, mutta todellinen taso on muutaman sijan alempana. Bolton tasaisi pisteet derbyssä Wiganin isäntänä. Maalinteko on ollut Trottersille todella vaikeaa, sillä joukkue on tehnyt sarjassa vähiten häkkejä. Puolustuspää toimii jotenkuten, hyökkäys pohjautuu liikaa sattumaan. Norwich dominoi ja tulivoimainen joukkue kykenee murtamaan Boltonin linjat. Norwich voittaa kaksi kertaa kolmesta.Boro kärsi viimeksi kotona tylyn 0-3 tappion kuumalle Aston Villalle ja oli myös pelillisesti melko selvä altavastaaja. Joukkueen perusvahvuus on tiivis ja organisoitu alakerta. Blackburnin vire on ollut laskusuunnassa, mutta viimeksi Rovers onnistui kaatamaan Sheffield Wedsin kotona 4-2 – tosin tehot olivat todella kohdillaan. Pelitapahtumat olivat lukemia selvästi tasaisemmat. Boron kontrollissa edetään, tasoero tekee isännistä vähän alle 60 prosentin suosikkeja. Varmaksi vain.Leeds naarasi 1-0 voiton loppupään maalilla Sheffield U:sta, vaikka ottelu oli tapahtumiltaan tasainen, Bladesin hallitessa palloa enemmän. Puolustuspäässä on edelleen poissaoloja, mistä pieni miinus. Syksyn ylisuorittaja QPR hävisi viimeksi kotona Hullille 2-3, mutta olisi esityksen perusteella ansainnut pisteen. No, onnea on tasaisissa väännöissä ollut aiemmin matkassa. Tuurit tasaantuvat. Aktiivinen Leeds tuo vauhdillaan haasteen ja voittaa noin kolme kertaa viidestä. Piikki.Wigan pelasi Bolton-derbyssä ansaitun 1-1 tasurin ja on tappioton kolme peliä putkeen. Latics kuuluu perustasoltaan nykyiselle sijalleen keskikastissa. Derby kaatoi Swansean kotona 2-1 lukemin ansaitusti hallitulla esityksellä. Avauksesta on muutama laatupelaaja sivussa, mutta Pässien rinki on laadukas ja syvä. Pientä ailahtelua otteissa on kuitenkin nähty. Melko tasainen pelin kuva on edessä, runsasmaaliseen nojataan niukasti. Noin 45 pinnan vierassuosikki kaipaa varmistuksen.Birmingham oli kauden alussa yksi epäonnisempia joukkueita. Peliesitykset ovat olleet laadukkaita kautta linjan, niinpä sijoitus on ollut tasaisessa nousussa. Alla on 3-0 kotivoitto Prestonista. Bristol City oli sunnuntaina selvästi Millwallia parempi, mutta joutui tyytymään tasapeliin. Robins on sijoitustaan potentiaalisempi nippu. Perustasoltaan hivenen heikompi Brum pelaa kotona aktiivisesti ja nousee kotiedun myötä karvan yli 40 prosentin suosikiksi. Rohkean ideavarman paikka.Readingin alakulo on jatkunut pitkään. Royals on tauluaan parempi, mutta manageri Clement ei saa nipusta parasta irti. Alla on ansaittu 2-2 kotitasuri Stoken kanssa. Sheffield U hävisi kotona hallinnasta huolimatta Leedsille 0-1. Bladesin otteet ovat kuitenkin olleet laadukkaita, niinpä nousukarsintasijoille on saumat. Kummankin otteluissa on nähty keskiarvoa selvästi enemmän maaleja, tuskinpa nyt nähdään poikkeusta. Risti putoaa siksi pois. Blades on vähän yli 50 pinnan suosikki.Alla oleva taulukko avautuu ja kutistuu klikkaamalla otsikkoa.Alkuviikon vakiovihje päivitetään perjantaiaamuksi, jotta viikon tapahtumat saadaan tarkastettua sekä päivitettyä todennäköisyysarviot kohdilleen. Alkuviikon pelivalinnat nojaavat enemmän todennäköisimpiin lopputuloksiin, kun taas perjantain päivitetyssä versiossa kaiken pohjana toimivat pelatuimmuusprosentit.