Jalkapallo

Kommentti: Lasten ja nuorten urheilussa on paha kipukohta – seuraukset voivat lyödä koko Suomea päin näköä

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymiseen perehtynyt LIITU-tutkimus kertoi vähän aikaa sitten suomalaisesta junioriurheilusta karua kieltä.Urheiluväkeä huolestuttava viesti oli, että urheiluseuroissa harrastaminen loppuu nykyään ihan liian monelta ihan liian aikaisin. Lopettaminen on kansainvälisessäkin vertailussa erittäin suurta.Olen saanut viime päivinä useita viestejä, joissa vanhemmat ovat kertoneet, kuinka lapsen harrastusinto on hiipunut, kun pettymykset ovat vieneet voiton.Yksi puhuttelevimmista oli tapaus, jossa 4-vuotiaasta jalkapalloa harrastanut junnu on lopettamassa lajin kokonaan, koska pudotus tutusta joukkueesta heikompitasoiseen ryhmään kuitattiin olankohautuksella.Esimerkit osoittavat, että urheilukentällä on ongelma, jonka seuraukset voivat lyödä suomalaista yhteiskuntaa päin näköä.Ja ei, ongelma ei ole siinä, että nuoria jaetaan tasoryhmiin, vaikka järjestelmän periaatteista onkin hyvä keskustella. Eikä ongelma ole vanhempien yli kiehuvissa tunteissa, vaikka sellaista nähdään urheilukenttien laidoilla harva se päivä.Suomalaisen valmennuksen kipukohta näyttäisi olevan valmentajien ja nuorten kyvyssä kommunikoida ja ymmärtää toisiaan. Osa kokeneista valmentajista on sitä mieltä, että se on osasyynä alussa mainittuihin, Suomen kannalta murheellisiin tutkimustuloksiin.Pettymykset kuuluvat niin elämään kuin kilpaurheiluun, eikä kaikkia voi tai pidäkään miellyttää. On kuitenkin turha kuvitella, ettei ole väliä, miten ikävä viesti urheilijanalulle välitetään.Liian usein ilmoitus tehdään vaivihkaa, koska se on yksinkertaisesti vaivattomin tie.Lapset ja nuoret eivät ole tyhmiä. Myös he arvostavat eniten rehellistä ja kiertelemätöntä palautetta – ja ennen kaikkea sitä, että sen antaja osoittaa heitä kohtaan aitoa kiinnostusta. Ne ovat niitä paljonpuhuttuja hetkiä, kun pettymys voi oikeasti jalostua voimavaraksi.Aikana, jolloin ammattivalmentajista ja resursseista on monissa paikoissa pulaa, edellä mainittu suoraselkäisyys vaatii paljon. Sillä suoraselkäisyydellä voi olla kuitenkin yhteiskunnallisesti yllättävän iso vaikutus.Lasten liikkumattomuudesta on tullut kansanterveyttä tosissaan uhkaava ilmiö, eikä yhteenkään menetettyyn liikunnan harrastajaan olisi varaa.