Jalkapallo

Kommentti: Juhlan aihetta jälleen luvassa – Suomen tytöillä on mahdollisuudet vaikka mihin MM-Uruguayssa

Suomen alle 17-vuotiaiden tyttöjen MM-joukkue tekee tiistaina historiaa, kun alkulohkon avausottelu Uutta-Seelantia vastaan alkaa. Se on Suomelle ikäluokan ensimmäinen MM-ottelu kautta aikojen.Suomen pelaajat ovat kertoneet, että joukkueen tavoite on tehdä suomalaista jalkapallohistoriaa ja lähteä voittamaan jokaista ottelua. Tavoite voi kuulostaa epämääräiseltä, mutta kerrotaan se nyt viimein tässä: Suomella on erittäin hyvät mahdollisuudet edetä alkulohkosta puolivälieriin.Näin lokakuun alussa, kun Suomi kohtasi viimeisessä harjoitusottelussaan Saksan vieraskentällä. Suomi voitti ottelun erittäin kypsällä pelillä. Joukkue hallitsi ottelutapahtumia, piti rohkeasti palloa ja pelasi sitä myös vaikeisiin paikkoihin. Kävi selvästi ilmi, että tämä joukkue on varustettu erittäin kovalla itseluottamuksella ja voitontahdolla. Niitä tarvitaan menestymiseen.Minulle Saksa-ottelu avasi lopullisesti silmät. Joukkue lähetti peliesityksellään viestin siitä, että se on valmis menemään MM-kisoissa aina päätyyn asti. Jos EM-kakkonen Saksa kaatui vieraskentällä, miksi Brasilia tai Japani eivät olisi voitettavissa mahdollisessa puolivälierässä? Uskon, että Suomella on hyvä mahdollisuus edetä aina välieriin asti ja palata Uruguaysta kotiin arvomitalit kaulassa.Yle Areena ti klo 20.50 (suora lähetys)TV2 ti klo 21.45 (kooste)