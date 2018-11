Egotripin laulaja murtui kyyneliin 12-vuotiaan lapsensa kohtelusta juniorijoukkueessa: ”Poika oli lähtenyt kotiin itkemään”

Jalkapallo

Egotripin laulaja murtui kyyneliin 12-vuotiaan lapsensa kohtelusta juniorijoukkueessa: ”Poika oli lähtenyt kot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Iso merkitys





Kuka pärjää tulevaisuudessa?

Monelle tuttu kohtalo





”Tie huipulle ei ole ikinä valmis”

Tähän liittyy paljon enemmän kuin se, miten yksittäinen valmentaja pelaajan sillä hetkellä kokee. Kyse on lapsen identiteetistä ja itsetunnosta. Tuntuu julmalta, että sinut pudotetaan yhdellä nimenhuudolla tutusta yhteisöstä ja ystäväpiiristä.

”Pyrimme vähentämään kilpailuasetelmaa”