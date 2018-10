Jalkapallo

Kommentti: Jalkapallon nousukarsinta alleviivasi yhtä seikkaa – peli kuin 1980-luvulta

Perinneseurat KPV ja TPS vastakkain. Pitkiä syöttöjä isoille keskushyökkääjille ja runsaasti keskityksiä maalille. Toppatakkien suhinaa katsomossa.”Pallo jää sinne vesilammikkoon”, kuului useamman kerran selostajan suusta. HalpaHallin ja Peten Putki Oy:n mainoskylttien takaa pilkahti juoksurata.Jos ei tietäisi vuotta, olisi voinut kuvitella katsovansa ottelua 1980-luvulta.Veikkausliigan karsinnan ensimmäinen osaottelu oli futisromantikolle kenties ihastuttava aikamatka menneisyyteen.Suomalaisen jalkapallon näkökulmasta se korosti vain yhtä asiaa. Olosuhteet ovat yksi tärkeimmistä seikoista Suomi-futiksen kehitykselle.Valaistuksen puutteen takia Kokkolassa pelattiin arkipäivänä kello 14. Siihen nähden paikalla oli ilahduttavasti yleisöä, mutta he olisivat ansainneet parempaa. Samoin olisivat pelaajat. Kenttä sai heidät näyttämään huonommilta kuin he todellisuudessa ovat. Paljon huonommilta. Loukkaantumisuhasta puhumattakaan.Kenttämestari oli varmasti tehnyt parhaansa. Tekonurmeksi hän ei voinut alustaa muuttaa, se on muiden tehtävä. Se on myös suomalaisen jalkapallon ainoa järkevä suunta.Kumpi oli parempi, KPV vai TPS? Ehkä KPV. Siihen saadaan toivottavasti parempi vastaus toisessa osaottelussa lauantaina, kun päästään pelaamaan jalkapalloa. Vaikea sanoa, mitä Kokkolassa oikeastaan mitattiin. Luistelufutis päättyi 0–0.Veikkausliiga otti kauden alla tiukan linjan siitä, ettei ottelusiirtoja enää hyväksytä. Se oli suora, selkeä ja täysin oikea viesti seuroille laittaa olosuhteet kuntoon.