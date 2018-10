Real Madrid sekasorron partaalla: valmentaja liipaisimella, pelaajat nujakoivat jo harjoituksissa – Zlatan pelastajaksi?

Jalkapallo

Real Madrid sekasorron partaalla: valmentaja liipaisimella, pelaajat nujakoivat jo harjoituksissa – Zlatan pel

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jalkapallon espanjalainen jättiseura Real Madrid vaikuttaa vaipuneen liki sekasortoiseen tilaan.Real on saavuttanut Espanjan liigassa ainoastaan yhden tasapelipisteen neljästä viime ottelusta. Mestarien liigassa se hävisi Moskovan TsSKA:lle.Tiistaina Real kohtaa Mestarien liigan ottelussa kotikentällään tshekkiläisen Viktoria Plzenin. Tästä ottelusta Realille ei kelpaa mikään muu kuin voitto.Suurseuran kasvavasta tuskasta saatiin viitteitä maanantain harjoituksista, joissa nähtiin pelaajien välistä kahakointia.Real Madridin pelaajat pelasivat treeneissä käsipalloa, ja Sergio Reguilon https://www.is.fi/haku/?query=sergio+reguilon osui vartalollaan ilmeisesti vahingossa kapteeni Sergio Ramosia https://www.is.fi/haku/?query=sergio+ramosia kasvoihin. Tämän jälkeen tuohtunut Ramos potkaisi pallon kahdesti Reguilonia kohti. Tapauksesta Twitterissä julkaistun videon perusteella ainakin toisella potkulla pallo osui Reguiloniin.Kuumana käynyt Ramos tehosti vihaista viestiään muun muassa sormiaan heristäen.Ramosin toimia on ihmetelty laajalti, sillä kapteenina häneltä odotettaisiin vaikeuksien keskellä rakentavampaa otetta.Real Madrid on tuskaillut etenkin tehottomuuden kanssa. Moni Real-fani onkin ehtinyt haikailla italialaiseen Juventukseen siirtyneen Cristiano Ronaldon https://www.is.fi/haku/?query=cristiano+ronaldon perään.Nyt espanjalais- ja ruotsalaismediassa on esitetty, että Real olisi halukas pestaamaan pelastajakseen 37-vuotiaan Zlatan Ibrahimovicin https://www.is.fi/haku/?query=zlatan+ibrahimovicin Espanjalaismedia Cadena Copen https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/real-madrid-interesado-fichar-ibrahimovic-invierno-20181022_279748 mukaan Zlatan olisi Realin tammikuun hankintalistan kärkinimi, ja ruotsalaisen Expressen-lehden https://www.expressen.se/sport/kronikorer/thomas-wilbacher/zlatan-kommer-att-spela-i-real-madrid/ toimittaja Thomas Wilbacher https://www.is.fi/haku/?query=thomas+wilbacher kirjoitti uskovansa Zlatanin pelaavan Realissa tammikuussa.