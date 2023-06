HS: Jääkiekon rasismikohu saa lisää kierroksia – 13-vuotias paljastaa, mitä hänelle huudettiin kaukalossa

Rasistisen solvauksen kohteeksi joutunut 13-vuotias Pelicansin juniori kertoo Helsingin Sanomille, millaisia törkeyksiä hänelle huudettiin.

Suomen jääkiekkopiirejä on puhuttanut viime marraskuinen tapaus, jossa Lahden Pelicansin 13-vuotias junioripelaaja joutui väitteiden mukaan rasistisen hyökkäyksen kohteeksi ottelutilanteessa.

Pelicans keskeytti ottelun muutama minuutti ennen päätössummeria epäillyn rasistisen solvauksen takia.

Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunta määräsi Pelicansin vastuuvalmentajalle kolmen ottelun toimitsijakiellon sekä seuralle tuhannen euron sakon sääntöihinsä perustuen.

Helsingin Sanomat haastatteli pelaajaa ja tämän isää. Pelaaja kertoi HS:lle, mitä tilanteessa tapahtui ja mitä vastustajan pelaaja hänelle huusi.

– Olin tulossa vaihdosta. Sillä pelaajalla, joka haukkui minua, oli kiekko. Minä taklasin häntä. Siitä oli tulossa minulle jäähy. Kun hän nousi siitä, hän sanoi vitun neekeri, poika kertoo HS:lle.

Pojan kertoman mukaan tuomari kuuli solvauksen, mutta ei reagoinut siihen.

Pelicansin päävalmentaja Juha Sokka raivostui tilanteesta ja viittilöi joukkueensa pukukoppiin, kunnes tilanne on selvitetty. Hän sanoo, että toinen tuomari myönsi kuulleensa huudon, mutta myöhemmin raportissa molemmat kielsivät kuulleensa mitään.

Myöhemmin Jääkiekkoliitto määräsi Sokan toimitsijakieltoon ja Pelicansille sakot ottelun keskeyttämisen takia.

Tapausta on puitu Urheilun oikeusturvalautakunnassa, joka huomattavasti madalsi Jääkiekkoliiton Pelicansille ja Sokalle antamaa kurinpitorangaistusta ottelun sääntöjen vastaisesta keskeyttämisestä.

Myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on on pitänyt Jääkiekkoliiton toimia Sokkaa, solvattua poikaa ja Pelicansia kohtaan monin eri tavoin moitittavana. Jääkiekkoliitto taas pitäytyy tiukasti omassa tulkinnassaan, jonka mukaan rasistisesta solvauksesta ei ole riittävää näyttöä, vaan on ”sana sanaa vastaan”.

Jääkiekkoliitto on tosin myöntänyt, ettei se ole selvityksessään kuullut solvattua poikaa tai muita Pelicansin puolen todistajia. Jääkiekkoliitto on pyytänyt anteeksi, ettei se kuullut solvattua poikaa lainkaan.

Pojan perhe ja Pelicans aikovat viedä asian tarvittaessa oikeuteen saakka.