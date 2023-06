Antti Törmäsen viime kuukaudet ovat olleet tunteiden vuoristorataa.

SveitsiSsä puhelimeen vastaa hyväntuulinen kiekkovalmentaja. Kesä on parhaillaan täydessä terässä Luoteis-Sveitsissä, Bielin kaupungin kupeessa Bellmundissa.

– Aurinko paistaa, ja monta päivää putkeen on ollut 29–30 astetta. Vähän sadetta odotellessa, kuten maanviljelijät, naurahtaa Antti Törmänen.

Antti Törmänen kotimaisemissaan Sveitsissä.

Törmäsen, 53, arki on ollut kaikkea muuta kuin pelkkää auringonpaistetta viime ajat. Sveitsin pääsarjassa Biel-Bienneä vuodesta 2017 lähtien valmentaneen Törmäsen elämä on ollut melkoista vuoristorataa viime kuukaudet.

Törmänen valmensi päättyneellä kaudella Bielin Sveitsin finaaleihin, jossa se hävisi vasta seitsemännessä pelissä Geneve-Servettelle.

Jääkiekkopelien ulkopuolella Törmänen on käynyt omaa taisteluaan.

Tammikuussa tehdyn rutiinitarkastuksen jälkeen Törmänen sai kuulla syövän uusiutuneen. CT-kuvassa kaikki näytti olevan kunnossa, mutta kaksi päivää myöhemmin verikokeet paljastivat karmean käänteen.

– Olin juuri saanut hienon tiedon, että takana oli kaksi vuotta terveenä ja riski pieneni. Pahin oli tavallaan ohi, mutta silti ei auttanut pudottaa suojausta. Kun verikokeet saapuivat, se oli tyly uutinen. Tuntui kuin pesäpallomailalla olisi lyöty takaraivoon, Törmänen muistelee.

– Vaikka yritän olla aina positiivisin mielin, sen tiedon jälkeen piti kärvistellä pari kuukautta. Se oli erilaista aikaa, ei kovin leppoista aikaa. Tilannetta seurattiin kuukauden ajan, ja sen jälkeen otettiin uusi testi, jossa selvisi, että arvot olivat nousseet.

Törmänen kuvailee kulunutta kevättä monisyiseksi.

– Pelasimme hienon runkosarjan ilman mitään kyykkäyksiä, ja olimme runkosarjassa vasta maalierolla kakkonen. Sitten pudotuspelien ensimmäisenä päivänä sain virallisen tiedon, että syöpä on uusiutunut. Aika kaksijaksoista on ollut, ilmoittaa Törmänen.

Törmänen sai ensimmäisen syöpädiagnoosinsa vuonna 2020. Sen seurauksena häneltä poistettiin sappirakko, pala maksaa ja imusolmukkeita. Hän joutui jättäytymään väliaikaisesti sivuun ensimmäisen kerran syövän takia kaudella 2020–2021.

Törmänen pystyi palaamaan valmennushommiin, kunnes taivas romahti uudestaan niskaan tänä keväänä.

Törmänen aloitti Lausannessa 7. huhtikuuta kemoterapian, jonka on määrä jatkua syyskuuhun asti. Hän joutui käymään hoidoissa pudotuspelien aikana.

Aluksi Törmänen kertoi syöpähoidoistaan vain Bielin seurajohdolle.

– Halusin olla avoin pelaajille, koska jouduin jättämään treenejä välin ja kävin testeissä. En halunnut olla kertomatta totuutta. Kerroin pelaajille ensimmäisen pudotuspelikierroksen jälkeen, mikä helpotti. Pystyin sen jälkeen sanomaan, että menen kolmen päivän päästä kemoterapiaan, enkä pääse treeneihin, mutta olen seuraavassa pelissä, jos kunto vain antaa myöten, Törmänen sanoo.

– Pelaajat ottivat tiedon hyvin vastaan. Meillä on monta pelaajaa, jotka ovat olleet monta vuotta mukana ja olemme menneet yhdessä tätä matkaa. Se kosketti heitäkin. Sanoin heille, että tärkeintä on se, ettei anneta tämän vaikuttaa.

Bielin kannattajat seisoivat päävalmentajansa tukena pudotuspeleissä.

Kaiken keskellä levollisuutta toi se, että takana oli jo pitkä runkosarja, jonka aikana hän oli saanut iskostettua joukkueen hyvään vireeseen.

– Hyvä, että työt sujuivat hyvin. Se oli henkireikä. Ajattelin syöpää hyvin vähän, kun olin hallilla. Kun olimme pelaamassa Davosissa, mietin, että ”voi perkele tämä voi olla viimeinen kerta kun koutsaan täällä”. Vaikka oli vähän tunteellista joissain kohdin, ajattelin, että nyt pannaan parasta pöytään, jos kerran olen täällä viimeisen kerran, kuvailee Törmänen.

Törmänen palasi kemoterapiahoitoon heti seuraavana aamuna hävityn seiskafinaalin jälkeen. Finaalisarjan jälkeen toukokuun alussa Törmänen ilmoitti jättävänsä Bielin päävalmentajan pestin syöpähoitojen takia.

Törmänen on ollut hämillään saamastaan tuesta ympäri Sveitsin kiekkoyhteisöä.

– Tuki on ollut huimaa. Vastustajan faneiltakin tuli tukea ja pudotuspelien aikaan oli yhteisiä lauluja. Tunteisiinhan se meni ja aiheutti kylmiä väreitä. Oli epätodellinen olo, koska en tarvitsisi kaikkea tätä huomiota. Olisin mieluummin kuin kaikki muutkin.

Bielin kannattajat osoittivat tukeaan Törmäselle läpi tunteikkaan kevään.

– Juhlakauden päätösjuhlassakin oli upeita muistamisia ja ihmiset tulivat antamaan tukensa lapsista eläkeläisiin. Tämä on ollut melkoista tunteiden vuoristorataa, jossa jarrumies on mennyt puuvuoristoradassa täysillä ala- ja ylämäkeen ja terva on tuoksunut. Enemmän saisi olla niin sanottua alamäkeä ja rallatella vaan, Törmänen hymähtää.

Tällä hetkellä Törmäsen arkea Sveitsissä määrittelevät viikoittaiset syöpähoidot, jotka panevat kropan ja mielen lujille.

– Arki on hyvin vaihtelevaa. Tiistaisin on hoito, jolloin olen 20 minuuttia lääkärissä, sen jälkeen IV:tä ja kahta eri terapiaa. Välillä on ollut kuusi päivää pahoinvointia, enkä ole päässyt edes pyörällä kuuden kilsan päähän kaupunkiin, sanoo Törmänen.

Törmänen myöntää, että välillä psyyke on kovalla koetuksella.

– Jossain vaiheessa kun sanottiin, että on 16 sykliä vielä edessä, se tuntui musertavalta. Ihmismieli on kuitenkin hieno, koska se pystyy unohtamaan nopeasti asioita. Kun käy pelaamassa tennistä, edelliset kuusi huonoa päivää unohtuvat. Sitten voikin olla taas viisi päivää pahoinvointia.

Antti Törmänen käy parhaillaan kemoterapiahoidossa.

Olosuhteiden salliessa Törmänen pyrkii harrastamaan mahdollisimman paljon liikuntaa.

– Yritän harjoitella sen, miten kroppa ja mieli kestää. Sekin on hyvin vaihtelevaa. Tiistain hoidon jälkeen voin toivottavasti perjantaina tai lauantaina ajaa ensimmäisen kerran nurmikkoa. Välillä tuntuu hyvältä, mutta 20 minuutin päästä ei enää tunnukaan hyvältä.

Liikunta on Antti Törmäselle elämäntapa.

Törmäsen kemoterapiahoidot jatkuvat näillä näkymin syyskuun puoliväliin.

– Sitten jatkuu toinen immunoterarpia. Vielä ei tiedä, jatkuuko se vuoden vai puolitoista vuotta. Tämä hoidetaan täällä loppuun asti. Lääkärit tekevät kaikkensa, ja sairaalan resurssit ovat huippuluokkaa.

Kesäkuun 20. päivän hoidon jälkeen Törmänen matkustaa perheensä kanssa hieman pidemmäksi aikaa Suomeen. Muuten reissut kotimaahan ovat jääneet vähiin.

– Olemme olleet hyvin vähän Suomessa, koska kauden aikana ei oikein ehdi käydä ja matka sinne vie seitsemän tuntia. Maajoukkuetaukojen aikana pitää mennä lasten ehdoilla. Nyt pääsen perheen kanssa 11 päiväksi Suomeen.

Syövän uusiutuminen ja saman raastavan koettelemuksen läpikäyminen on Törmäsen mukaan kaksipiippuinen juttu.

– Se, että olen käynyt tämän kerran läpi, on samalla parasta ja pahinta, koska tiedän mitä odottaa. Kerta olisi riittänyt. Nyt on erilainen lääkitys ja pidemmät setit, joissa joudun olemaan letkuissa, hän kuvailee.

– Mutta ei mitään, nyt mennään samalla taktiikalla. Hoidetaan niinä päivinä, kun pitää ja harjoitellaan niinä päivinä, kun pystyy.

Raimo Summanen (vas.), Ville Peltonen ja Antti Törmänen juhlivat MM-kultaa Tukholmassa 1995.

Jokerien Antti Törmänen (oik.) riemuitsi maalistaan keväällä 1995.

Antti Törmänen juhli Jokerien SM-kultaa keväällä 2002.

Kun syöpähoidot ovat takanapäin, Törmänen haluaisi vielä jatkaa valmentamista. Palo intohimoammattia kohtaan ei ole sammunut.

– Valmentaminen on ollut niin luonnollista ja helppoa. Olen tottunut siihen, eikä se lähde pois. Valmentaminen on kakkosvaihtoehto pelaamisen jälkeen. Ei pelaamisen palokaan lähtenyt helposti. Valmentamisessa on sama homma, tapahtuu se millä tasolla tahansa, Törmänen sanoo.

Törmäsen mukaan huippukauden jälkeen olisi helppoa sanoa, että hommat jatkuvat tietenkin, mutta samalla hän haluaa olla realisti.

– Pitää kuunnella lääkäreitä, tutkailla omaa mieltä ja tarkastella monesta suunnasta, mitä paluu käytännössä tarkoittaisi. Tämä on huippustressaava ammatti kaikkinensa. Katsotaan rauhassa, onko paluu järkevää.

– Olen kahden vuoden päästä 55. Jotain pitää tehdä, se on selvä. Tekemättömyys ei toimi mulle.

Antti Törmänen juhli Vaasan Sportin valmentajana Mestiksen mestaruutta keväällä 2011.

Antti Törmänen Sveitsin Bernin valmentajana vuonna 2013.

Antti Törmänen HIFK:n vaihtoaitiossa keväällä 2016.

Vakava sairaus on jättänyt jälkensä intohimoiseen kiekkomieheen.

” Ihmismieli on ovela: kun menee hyvin, kiitollisuus hienoista päivistä saattaa välillä unohtua.

– Kyllä se väkisin muuttaa elämänkatsomusta. Yritän olla kiitollisempi joka hetkestä. Ihmismieli on ovela: kun menee hyvin, arki vie mukanaan ja kiitollisuus hienoista päivistä ja kokemuksista muiden ihmisten kanssa saattaa välillä unohtua. Sitä toivoisi, että jaksaisi pitää sitä yllä. Se on tärkeää, Törmänen korostaa.

– Loppupeleissä ei voi tietää, mitä huomenna tapahtuu. Sen takia pitäisi nauttia enemmän niistä hyvistä hetkistä, kuten yhteisistä illallisista, pyörälenkeistä ja keskusteluista eri ihmisten kanssa. Pitää muistaa olla kiitollinen jokaisesta päivästä.