Sisäpiirissä kiehuu! ”Ylimielisen” Jääkiekkoliiton niskaan armoton kritiikkivyöry – kulisseissa juonittiin ”törkeä ja surullinen” päätös

Kritiikki Jääkiekkoliittoa kohtaan yltyy. Kiekkovaikuttajat näkevät liiton unohtaneen kehitystyön ja ajelehtineen historiansa suurimpaan johtajuuskriisiin ylimielisyyden vuoksi.

Aplodit olivat äänekkäät, kun suomalaiskiekon mahtimies Kalervo Kummola saatteli pankkiiri Harri Nummelan Jääkiekkoliiton uudeksi kippariksi 2016. Tarina vaikutti satumaiselta.

Vaikka ”Kale” Kummola oli tehnyt 1970-luvulta lähtien mittaamattoman arvokasta työtä Suomi-kiekon hyväksi, toivottiin lajiperheessä jo demokratian nimissä uusien käsien tarttuvan ruoriin.

Jääkiekkolitto henkilöityi Kalervo Kummolaan vuosikymmenien ajan.

Kummolan nähtiin toimineen liiton puheen­johtajana hyvin diktaattori­maisesti, ja koska maailma muuttui 2010-luvulla huomattavasti epä­autoritaari­semmaksi, hänen vetäytymi­sessään ei huomattu vaaran merkkejä.

Nummelan uskottiin modernisoivan ”Jättiläisen” johtamis­kulttuurin paremmin nyky­päivään sopivaksi. Ajateltiin esimerkiksi, että OP-ryhmässä johtajana työskentelevän Nummelan vahtivuorolla jääkiekon hyvä veli -verkostojen valta laantuisi ja että lajin yhteiskunnallinen arvostus kohenisi.

Nummela sai neitsytmatkalleen unelmastartin, sillä Nuoret Leijonat voitti kultaa MM-kotikisoissa vuodenvaihteessa 2016. Siitä alkoi Leijonien eeppinen menestystarina, joka päättyi vasta tänä keväänä Tampereen MM-kotikisojen kyykkäykseen, tippumiseen puolivälierässä.

Välissä Leijonat saavutti muun muassa kaksi maailmanmestaruutta sekä olympiakullan, ja nuorisomaajoukkueet kasan jalometallia omissa turnauksissaan.

Nyt aplodit ovat vaienneet. Ei Leijonien MM-sukelluksen vuoksi, vaan nimenomaan siksi, että satu menestyshuuman varjossa onkin paljastunut painajaiseksi.

Suomalaiskiekko rimpuilee suuremassa johtajuuskriisissä kuin ehkä koskaan ja on ajautunut jo uhkaavaan taantumaan. Huoli on syvä, sillä horisontissa ei nähdä minkäänlaista liikettä.

Siellä havaitaan ainoastaan karille jämähtänyt Jättiläinen.

Harri Nummelan uskottiin Jääkiekkoliiton puheenjohtajana modernisoivan ”Jättiläisen” johtamiskulttuuria. Nämä odotukset eivät ole realisoituneet.

Tätä mieltä on laaja joukko Urheilulehden haastattelemista suomalaiskiekon vaikuttajista. Heidän joukossaan on myös vaikutusvaltaisia sisäpiiriläisiä.

Haastateltujen mukaan asioista uskalletaan ”sentään jo puhua kulisseissa”. Leijonien MM-pyllähdys tarjoaa luontevan tilaisuuden tarttua epäkohtiin, jotka ovat olleet nähtävillä jo parin vuoden ajan, mutta niihin ei ole tartuttu.

Kun kaikki on menestyksen varassa, mutta menestystä ei yhtäkkiä tulekaan, ongelmat paljastuvat yleensä häijyllä tavalla. Juuri näin on käynyt Jääkiekkoliitolle.

” Kun kaikki on menestyksen varassa, mutta menestystä ei yhtäkkiä tulekaan, ongelmat paljastuvat yleensä häijyllä tavalla. Juuri näin on käynyt Jääkiekkoliitolle.

Jääkiekkoliittoa torutaan ylimieliseksi ja pöhöttyneeksi organisaatioksi, joka on viime vuosina rakentanut toimintansa täysin Leijonien menestyksen varaan ja laiminlyönyt kehitystyön.

Liitto ei ole vastannut kasvaneisiin vaatimuksiin ja uusiutunut, koska se ei ole oppinut elämään menestyksen kanssa.

Moni haastatelluista kritisoi anonyymisti. Sitä perustellaan muun muassa näin:

– Jääkiekkoliitto on kuin Pohjois-Korea. Jos sitä alkaa ensiaallossa iskeä omalla nimellään, joutuu taatusti mustalle listalle, jolta ei ole paluuta töiden pariin, yksi korkean profiilin vaikuttaja näkee.

– Sitä paitsi liiton oma johtaminen on tällä hetkellä kasvotonta. Liittoa johdetaan pitkälti sähköpostein ja viestein, joten siinä mielessä anonyymiyteni symboloi hyvin tilannetta. Harva edes tietää, mitä toimitusjohtaja Sami Kauhanen oikein touhuilee.

Toimitusjohtaja Sami Kauhasen tekemisistä tietävät vain harvat.

Jättiläistä ohjataan nokka pystyssä vauhdikkaasti kohti tyrskyjä, vaaran merkeistä välittämättä. Iskuja kölin alle on osattu odottaa, kiitos valtatyhjiön.

Jääkiekkoliitossa suhmurointikulttuuri on lisääntynyt merkittävästi, ja Kummolan aikainen valtaklikki on nostanut uudelleen päätään.

Samaan aikaan monet johtavat toimijat ovat asettaneet oman etunsa yhteisön edelle.

– Yleisellä tasolla linjaan, että urheilussa vallan tavoittelu ja sen käyttäminen omaksi eduksi on yleistä varsinkin suurissa organisaatioissa. Koska vallasta ei haluta luopua, valtaapitävien energia kuluu tavallisesti järjestelmän ylläpitämiseen, eikä sinä kanavoidu tarpeeksi kehitystyöhön, sanoo eduskuntatutkimuksen johtaja Markku Jokisipilä, joka seuraa aktiivisesti jääkiekkoa.

” Liiton oma johtaminen on tällä hetkellä kasvotonta. Harva edes tietää, mitä toimitusjohtaja Sami Kauhanen oikein touhuilee.

Urheilulehti Lisää laatujournalismia TÄMÄ ARTIKKELI on julkaistu ensi kertaa Urheilulehdessä 24/2023. Pintaa syvemmälle mennään Urheilulehdessä joka viikko. Tilausohjeet ovat täällä.

Haastateltujen mukaan ei ole sattumaa, että liitto on viime aikoina ollut säännöllisesti erilaisten kohujen keksipisteenä. Milloin palstatilaa ovat saaneet naisten maajoukkueen sisäiset jännitteet tai surkeat epäonnistumiset, milloin epäilty rasismitapaus, milloin taas Jokerien KHL-valmentajille kyseenalaisesti maksettavaksi määrätyt palkkarästit.

Kiistanalaiset tapaukset ovat eskaloituneen julkisiksi kohuiksi, koska liitto on suhtautunut niihin vähättelevästi. Kun jämäkkä johtajuus on puuttunut, asioita ei ole saatu sovittua sisäisesti.

Erityisesti liiton katsotaan epäonnistuneen naisjääkiekon kehittämisessä sekä yleensä junioripelaajien jalostustyössä.

NHL:stä löytyy valovoimainen suomalaiseliitti, mutta tällä hetkellä uusista lahjakkuuksista vain harvat nousevat tulevaisuudessa taalaliigaan.

Liikkumattomuus on globaali ilmiö, joka jarruttaa osittain myös suomalaisen pelaajien kehittymistä. Todelliset ongelmat löytyvät kuitenkin liiton omasta toiminnasta.

Valmennus- ja seurapomotasolla monet uskaltavat jo tunnustaa, etteivät yksilöt enää ole etusijalla Suomi-lätkässä, vaan yksilöiden kehittämistä tärkeämmäksi on noussut joukkuetuloksen tavoittelu.

Kokeneen seuravaikuttajan tiukan näkemyksen mukaan tulos ohjaa lähes kaikkea tekemistä jo junioritasolta lähtien, koska iso osa juniorivalmentajista on ”ainoastaan omaa etuaan ajattelevia pyrkyreitä”.

– Yksi esimerkki pyrkyryydestä ovat juniorimaajoukkueiden parin viime vuoden valmentajavalinnat. Ne osoittautuivat katastrofeiksi, koska useampi valmentaja käytti liittoa pelkästään astinlautana rahakkaampiin pesteihin päästäkseen. Ja yleensäkin tehtäviin on valittu pitkälti tutun kaveriporukan tyyppejä.

” Juniorimaajoukkueiden valmentajavalinnat osoittautuivat katastrofeiksi, koska useampi valmentaja käytti liittoa pelkästään astinlautana rahakkaampiin pesteihin päästäkseen.

Leijonaluotsi Jukka Jalonenkaan ei ole kritiikin ulkopuolella.

Tikunnokkaan nostetaan jopa Jukka Jalonen, jota pidetään yhtenä Euroopan kaikkien aikojen parhaista valmentajista. Jalosen meriitit ovat huimat, mutta nyt hänellä nähdään olevan Suomi-kiekossa jo liikaa valtaa ja ainakin työsarkaa.

Leijonien valmentamisen rinnalla Jalonen vastaa oto-pohjalta liiton urheilujohtajan pestistä sekä toimii valmennusvaliokunnan puheenjohtajana.

Jalosella ei ole tällä hetkellä minkäänlaista vastavoimaa liitossa – ei uskottavaa sparraajaa tai esimiestä.

– Lisäksi iso osa suomalaisvalmentajista jumaloi Jalosta. Menestyskiihkonsa kahleissa he apinoivat Leijonat-lätkää ja käskevät junnupelaajiensa vetämään trapia ja kontrollilähtöjä, vaikka sellainen peli ei kehitä junioreita, kokenut valmentaja linjaa.

Valtalajina jääkiekkoon linkittyy paljon yhteiskunnallisia arvoja. Jääkiekkoliitto ei kuitenkaan näytä ymmärtävän yhteiskunnallista vastuutaan.

Lue lisää: Kommentti: Eemeli, 13, murskasi Jääkiekkoliiton kertomalla kohuottelun kauhuista

Lajin liiallinen kaupallistuminen ja liian varhainen ammattimaistuminen ovat muun muassa kiihdyttäneet drop out -ilmiötä sekä kasvattaneet vanhempien maksutaakkaa.

Jääkiekkoliiton talous kukoistaa, erityisesti kaksien peräkkäisten MM-kotikisojen jälkeen, mutta kiekkoharrastus ei ole taloudellisesti enää edes kaikkien keskiluokkaisten perheiden saatavilla.

– Jääkiekkoliitto on laajentunut niin suureksi, että kokonaisuuden hallinta on muuttunut tavattoman haasteelliseksi. Ja niinhän tapahtuu kaikissa vastaavissa organisaatioissa, liikuntasosiologian emeritusprofessori Hannu Itkonen pohtii.

– Silloin korostetusti kaivataan vahvoja johtajia, mikä puolestaan voi aiheuttaa heille niin suuria paineita, etteivät he niistä selviä.

Kaiken huippuna pidetään liittokokouksen tuoretta päätöstä, jolla pidennetään luottamustehtävissä toimimisen määräaikaa.

Jatkossa liittovaltuustoon valitut pystyvät istumaan kolme nelivuotiskautta putkeen, vaikka kymmenisen vuotta sitten haluttiin täysin päinvastaista johtamista.

Tuolloin sääntöjä kiristettiin niin, että jäsen saatettiin valita korkeintaan kolmeksi kolmivuotiskaudeksi putkeen. Sitä ennen istuntokausien määrää ei ollut rajoitettu.

Lisäksi nyt vuosia 2023–2025 ei oteta laskuihin mukaan, eli käytännössä joku saattaa istua valtuustossa jopa 14 vuotta putkeen edellisen yhdeksän vuoden sijaan.

– Päätös oli törkeä ja surullinen. Se korostaa liiton pohjoiskorealaismaista ajattelua, jossa valta pyritään pitämään tutun hyvä veli -verkoston käsissä, liittovaltuuston toimintaa läheisesti tunteva lataa.

” Päätös oli törkeä ja surullinen. Se korostaa liiton pohjoiskorealaismaista ajattelua, jossa valta pyritään pitämään tutun hyvä veli -verkoston käsissä.

Johtamisongelma linkittyy puheenjohtaja Harri Nummelaan ja toimitusjohtaja Sami Kauhaseen. Heidän auktoriteettinsa ei haastateltujen mukaan kanna.

Nummelaa kuvaillaan älykkääksi, jämptiksi ja asioista kiinnostuneeksi sekä taitavaksi yritysjohtajaksi, jonka ongelmana on kuitenkin ajan puute.

Nummelan ajasta valtaosa menee luonnollisesti OP-ryhmän asioissa.

Nummelan epäillään kärsivän kiekkopomona ”tietynlaisesta itseluottamusvajeesta”, koska hän on niin paljon sivussa. Tämän vuoksi hänen selvästi varoo näkyvämmän roolin ottamista vaikka johtaa kokouksia määrätietoisen tarmokkaasti.

Toimitusjohtaja Kauhanen puolestaan ei ole kiekkovaikuttajien mukaan edes yrittänyt tarttua härkää sarvista. Viime heinäkuussa liittoon KHL-seura Jokereista palkattu Kauhanen on vältellyt vastuutaan ikävissä asioissa.

Tulipaloja roihuaa siellä ja täällä, mutta Kauhasta ei näy niitä sammuttamassa.

Hevosvaikuttajana kunnostautunut Kauhanen on jäänyt toistaiseksi kasvottomaksi johtajaksi, joka tykkää miellyttää ympäristöään, mutta joka ei keskity tarpeeksi tiukasti epäkohtien hoitamiseen.

Kauhanen näyttää lähteneen sokeasti mukaan liiton toimintakulttuuriin, jossa kaikki nojaa urheilun eli menestyksen varaan. Hän on lyhyen pestinsä aikana profiloitunut perämieheksi, joka uskoo Jättiläisen seilaavan kritiikin ulottumattomissa ja asioiden hoituvan menestyksen taustalla ikään kuin automaattisesti kuntoon.

– On erittäin valitettavaa, jos kentälle on muodostunut käsitys, että liitossa asioiden kuviteltaisiin hoituvan kuin itsestään. Missään nimessä niin ei ole ajateltu, Kauhanen painottaa.

– Liitto on erityisesti vajaan 360 jäsenseuransa tuki- ja palveluorganisaatio, ja oman syyskuussa alkaneen pestini aikana olen keskittynyt tapaamaan laajasti seuraihmisiä. Se on ollut alkuvaiheessa kaikista tärkeintä.

Jääkiekkoa runsaskätisesti sponsoroivan Mika Anttosen mukaan menestykseen ei saa tuudittautua.

Energiayhtiö St1:n miljardööriomistaja Mika Anttonen tunnetaan piinkovana jääkiekon hyväntekijänä.

Liiton hallituksen ex-jäsen ei ota kantaa Veikkauksen vedonlyöntipomona aiemmin työskennelleen Kauhasen tai muiden yksittäisten henkilöiden toimintaan vaan ruotii menestyskulttuurista yleisellä tasolla näin:

– Ala kuin ala, menestys tuudittaa helposti. Se on inhimillistä, mutta samaan aikaan vaarallista. Menestyksen kanssa on opittava elämään, mikä tarkoittaa sitä, että uusiutumiseen ja kehittymiseen on satsattava tiukasti jo menestyksen aikana. Jos kuvittelee muuta, alamäki alkaa varmuudella, Anttonen selvittää.

– Menestyksen kanssa eläminen vaatii piinkovaa johtamista. Uskallusta tehdä yllättäviäkin ratkaisuja.

” Menestyksen kanssa eläminen vaatii piinkovaa johtamista. Uskallusta tehdä yllättäviäkin ratkaisuja.

Moni alleviivaa, että kiekkoliitossa satu on muuttunut painajaiseksi nimenomaan liiallisen kultakiiman vuoksi. Ei ole löytynyt rohkeutta luottaa yksilöiden kasvuprosessiin panostamiseen, mikä voisi olla järkevin tapa hankkia yhteiskunnallista uskottavuutta ja arvokkuutta.

Eikä se olisi millään tavalla vaarantanut menestyksen tavoittelua.

– Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että viime aikoina Jääkiekkoliitolla ei ole ollut resursseja kehittää toimintaansa suunnitellusti. Jatkossa on keskityttävä vielä enemmän esimerkiksi yksilöiden kehittämiseen, Kauhanen kertoo.

– Epätoivotun tilanteen taustalla vaikuttavat kaksi koronakautta sekä poikkeuksellinen kiire. Sitä aiheuttivat kahdet peräkkäiset MM-kisat, joista jälkimmäiset Suomi sai yllättäen järjestettäväkseen. Kisat sitoivat valtavasti liiton henkilö- ja energiaresursseja.

” Rehellisyyden nimissä on tunnustettava, että viime aikoina Jääkiekkoliitolla ei ole ollut resursseja kehittää toimintaansa suunnitellusti.

Tiukat väitteet kaipaavat vielä lisää konkretiaa tuekseen. Yhdeksi esimerkiksi nostetaan vuosien 2021 ja 2022 suomalaiset NHL-varaukset, joista toistaiseksi vain yksi on päässyt pelaamaan ”änärissä”.

Useiden asiantuntijoiden mukaan taantuma pelaajatuotannossa näkyy paljon pahemmin muutaman vuoden sisällä.

Pelaajatuotannossa pelätään vajottavan samojen ongelmien äärelle kuin 2000-luvun alkupuolella, jolloin yksilöt edellisen kerran unohdettiin.

– Yksilöiden kehittämiseen pitää panostaa enemmän – samalla tavalla kuin tehtiin 2000-luvulla. Silloin minä sain idean Vierumäen isosta keskustelufoorumista, jonka vetäjäksi pyysin Erkka Westerlundin. Keskustelun myötä tulosajattelu jäi varjoon ja pelaajat nousivat keskiöön, Kummola näkee.

– Taantuma katosi.

Kauhanen kertoo, että liitossa on pidetty maajoukkuevalmentajien kesken palavereita, joissa uusista suuntaviivoista on jo keskusteltu.

– Seuraamme entistä enemmän sitä, millaiseksi peli maailmalla kehittyy, jotta pystymme yksilötasolla vastaamaan paremmin kansainvälisen pelin vaatimuksiin. Mietimme, millaisessa yksilötaidossa olemme kenties jääneet jälkeen ja panostamme siihen, hän korostaa.

Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola ja general manager Tuula Puputti ovat toistaiseksi jatkaneet tehtävissään.

Toinen esimerkki on naisten jääkiekko, johon on satsattu viime vuosina useita miljoonia euroja, mutta tulosten sijaan maajoukkue on lähinnä saavuttanut kohuja.

Raskaista epäonnistumisista huolimatta GM Tuula Puputti ja päävalmentaja Juuso Toivola jatkavat tehtävissään, mikä osoittaa tulosvastuun puutetta.

– Liitossa meillä kaikilla on tulosvastuuta, mutta en ota kantaa yksittäisten henkilöiden asemaan, Kauhanen toteaa.

– Se on varmasti totta, että naisjääkiekossa asioita olisi voitu tehdä paremminkin. Nyt naislätkään tulee koko kenttää koskeva kolmivuotinen kehitysohjelma, johon liitto panostaa miljoona euroa. Tarkoituksena on parantaa monin tavoin naiskiekon arvostusta ja asemaa.

Kun johdon auktoriteetti ei ole kantanut, jotkut valmentajat ovat käyttäneet järjestelmää hyväksi. Esimerkiksi Kari Jalonen jätti U20-maajoukkueen kesken sopimuskauden ja lähti Tshekin päävalmentajaksi.

Matti Tiilikainen puolestaan vetäytyi U17-maajoukkueen ruorista parempipalkkaisen pestin vuoksi.

Juniorimaajoukkueet tuntuvat olevan ainakin tunnetuille valmentajille hengähdyspaikkoja siksi aikaa, kunnes he löytävät jotain ”parempaa” tilalle.

– Miksi U20-joukkueeseen edes valittiin ensin Kari Jalonen ja sitten Tomi Lämsä? Siis herrat, jotka eivät olleet aikoihin nähneet suomalaisia junioripelaajia, kiekkovaikuttaja kysyy.

Iso puheenaihe on ollut liiton urheilujohtajan pesti. Pestin arvellaan pedatun jo Jaloselle sitä hetkeä varten, kun tämä jättää Leijonien valmentamisen. Ja sen hetken Jalonen valitsee itse.

Liiton ei uskota haluavan rajoittaa Jalosen valta-asemaa.

– Näin asia ei ole. Olemme juuri käynnistäneet urheilujohtajan hakuprosessin, Kauhanen sanoo.

– Ennen liittoon tuloani oli tehty päätös, jossa urheilujohtajan tehtävät jaettiin A-maajoukkueen ja U20-maajoukkueen päävalmentajien sekä yhden liiton operatiivisen henkilön kesken. Tiimi toimi keskenään hyvin, mutta se ei ole kestävä ratkaisu.

Jalonen ei millään ehdi hoitaa kahta tärkeää roolia samanaikaisesti täyspainoisesti.

– Tilanne ei ole optimaalinen. Tuplaroolissa ei tosiaan ehdi hoitaa kaikkea, ja siksi tarvitaan erikseen urheilujohtaja, Jalonen myöntää.

Kilpailupäällikkö Pirkka Antilalle on kasaantunut paljon valtaa.

Kilpailupäällikkö Pirkka Antila olisi kokonaan oma lukunsa. Tiivistettynä kyse on siitä, että Antila saa säännöllisesti monien karvat pystyyn omavaltaiseksi mielletyllä toiminnallaan.

Tässäkin on kyse lepsusta operatiivisesta johtamisesta. Nummela ei vaikuta johtavan Kauhasta, joka ei vaikuta johtavan mitään, joten Antilalle on kasaantunut enemmän valtaa kuin kilpailupäällikölle kuuluisi.

– Aivan kuin hänellä olisi lupa tulkita liiton sääntöjä mielivaltaisesti, yksi joukkueenjohtaja linjaa.

Nummela ja Kauhanen ovat pysyneet piilossa juuri silloin, kun heidän olisi kuvitellut astuvan rohkeasti omilla kasvoillaan esiin – suurimpia tulipaloja sammuttaakseen.

Naiskiekkoilun väännössä Noora Rädyn annettiin lyödä liittoa lekalla, koska johto ilmeisesti kuvitteli, että maalivahdin ja päävalmentaja Pasi Mustosen välinen kiista korjaantuisi olankohautuksella.

Ei ollut, se paisui isoksi kohuksi, jonka varjo haittasi peräti kahta Naisleijonien arvoturnausta. Niistä molemmista tuli surkea tulos.

– Tietysti tilanne kärjistyi, kun liitto ei puuttunut siihen ajoissa. Kummolan aikana kumpikin olisi kutsuttu puhutteluun, jossa sopu olisi väännetty vaikka väkisin, sisäpiiriläinen uskoo.

Hiljattain liitto määräsi Jokerien uuden taustaryhmän maksamaan KHL-valmentajien palkkarästit, jotka olivat syntyneet seuran venäläisrahoituksen aikana. Jos uusi omistajaporukka ei olisi maksanut noin 125 000 euron palkkasaatavia, Jokerit ei olisi saanut lisenssiä Mestikseen ensi kaudeksi.

Suomalaisten KHL-valmentajien palkat olivat peruja toimintansa jo kuopanneen Jokerit Hockey Club Oy:n vastuulla. Kauhanen työskenteli yhtiön toimitusjohtajana viime heinäkuuhun asti.

Kuitenkaan liitto ei vuonna 2016 edellyttänyt Espoo Unitedilta aiempien, Bluesin junioreille kohdistuneiden maksurästien hoitamista. Ristiriitaa voi pitää kummallisena.

Vuosi sitten liitto kutsui Venäjän armeijan joukkueessa Pietarin SKA:ssa pelanneen Mikko Lehtosen MM-kisoihin Venäjän Ukrainassa käynnistämästä hyökkäyssodasta huolimatta. Kohu roihahti, kun liitto ei ollut millään tavalla halukas keskustelemaan puolustajan moraalisesta sopivuudesta Leijoniin.

Viime kauden aikana tapetilla oli epäilty rasismitapaus, jonka käsittelyn aikana liitto ei edes kuullut pelaajaa, joka väitti joutuneensa rasistisen huutelun kohteeksi 13-vuotiaiden junioripelissä.

Syntyi kuva, että liitolle omat kilpailusäännöt olivat yhdenvertaisuusvaltuutetun näkemyksiä tärkeämpiä.

– Liitto myönsi, että kyseisen pelaajan olisi pitänyt tulla kuulluksi. Ilmoitimme jo silloin, että olemme valmiita pyytämään anteeksi pojalta, Kauhanen sanoo.

Nyt tuoreeltaan viha kytee liiton ja SM-liigan välillä muista syistä. Nummela tuli ulos tiedotteella, jolla liitto ilmiselvästi yrittää puuttua SM-liiga Oy:n tekemisiin eli sarjajärjestelmän uusimiseen.

Liigan sisällä kiehahti, sillä liigapomojen mielestä ammattilaissarjan asiat eivät lähtökohtaisesti kuulu liiton pomolle.

Useamman lähteen mukaan Kalervo Kummolan aikainen valtaklikki on alkanut vaikuttaa liiton ja jopa joihinkin SM-liigan asioihin.

Myös Kummolan itsensä väitetään käyttäneen vaikutusvaltaansa hyväkseen ja ohjanneen joitakin asioita haluamaansa suuntaan. Kummola kiistää väitteen.

Toisaalta osa kiekkoväestä huutaa yhä Kummolan johtajuuden perään, vaikka Tampereen pormestariksi hiljattain valittu ”Rautakansleri” aikoinaan suututti monia omavaltaisen johtamisensa ja sen takia, että hän piti ennen kaikkea huolta sisäpiirinsä, kuten entisen Jokerien pomon Harry ”Hjallis” Harkimon, eduista.

Ristiriitaisuuksista huolimatta Kummolaa pidetään vahvana ja rehellisenä johtaja, joka ei pelännyt tarttua epäkohtiin. Monella on ikävä myös ex-toimitusjohtaja Matti Nurmista, jonka itsepäisyys ärsytti, mutta joka oli taitava työssään.

Nurminen siirtyi viime kesänä Kansainvälisen jääkiekkoliiton johtoon.

Kentällä paine Nummelaa kohtaan on kasvussa. Asemansa säilyttääkseen Nummelan on liiton operatiivisen johdon kanssa irrotettava Jättiläinen karilta.

Se ei ole yksinkertaista hiirten hyppiessä jo pöydillä. Muutos voi aina lähetä vain valtaapitävistä itsestään, tosiasioiden tunnustamisesta.

Kauhasen lausunnoista päätelleen liitossa on tunnistettu ja tunnustetaan virheitä, mikä on ensimmäinen askel.

– Kritiikki ei ole meille mikään sokea piste. Asioita halutaan kehittää, kaikki ei kuitenkaan tapahdu hetkessä, toimitusjohtaja summaa.

Kaikki eivät usko muutokseen. Osa vaikuttajista katsoo, ettei kiekkoväki ole vieläkään oppinut tulemaan toimeen ilman Kummolaa.

– Uusi toppatakki ja lippu MM-kisoihin ovat useille liiton ympärille toimiville vuosittain niin kovia juttuja, ettei muilla asioilla oikeastaan ole edes väliä, eräs heistä tykittää.

Lue lisää: HS: Jääkiekon rasismikohu saa lisää kierroksia – 13-vuotias paljastaa, mitä hänelle huudettiin kaukalossa

Lue lisää: SM-liigan kulttipelaaja lojui lähes vuoden sohvalla – Jasmine-rakkaan sanat pelastivat täydeltä epätoivolta

Lue lisää: Kommentti: Jääkiekkoliitto lähetti tiedotteen, joka paljasti karun totuuden – Leijonien tulevaisuus on vaakalaudalla

Lue lisää: Kohutapauksen jatkopyykki otti uusia kierroksia – viranomainen tyrmäsi Jääkiekkoliiton toiminnan

Lue lisää: Kommentti: Ruma todellisuus lävähti Suomen kansan silmille – Leijonien romahduksen taustalta paljastuu koppava ylimielisyys

Lue lisää: Huippujuristi lyttää kovin sanoin Jääkiekkoliiton rasismiselvityksen