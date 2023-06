Mestis tarjoaa heti herkkupalan! Näin alkaa Jokerien kausi – kotiavauksen yllä yksi kysymysmerkki

Jokereiden ensimmäinen kotiottelu pelataan 22. syyskuuta.

Jääkiekon Mestis on julkaissut ensi kauden otteluohjelmansa. Kauden avausotteluna torstaina 21. syyskuuta on Kiekko-Espoon ja Jokereiden kohtaaminen Espoon Metro-areenalla, Mestis kertoo tiedotteessaan.

Ottelu on kyseisen päivän ainoa peli ja se näytetään maksullisen C Moren lisäksi MTV Sub -kanavalla. Subilla näytetään kerran kuukaudessa yksi Mestis-ottelu – Jokereiden kotiotteluita näiden joukossa ei ole.

Kiekko-Espoo on Mestiksen hallitseva mestari ja Jokerit on sarjan tulokasjoukkue.

Mestiksessä pelaa alkavalla kaudella 13 joukkuetta nelinkertaisen sarjan. Latvialainen HK Zemgale ei pelaa Mestistä kaudella 2023–24.

Jokereiden ensimmäinen kotiottelu on perjantaina 22. syyskuuta, jolloin joukkue kohtaa Kooveen. Otteluohjelmassa ei vielä mainita, pelataanko ottelu Keravalla vai Helsingin jäähallissa.

Ennen kauden alkua Jokerit pelaa useita harjoitusotteluita, joista viimeiset kaksi pelataan Keravan jäähallissa: Kiekko-Vantaata vastaan 8. syyskuuta ja Imatran Ketterää vastaan 15. syyskuuta.