Juhamatti Aaltonen siirtyy yllättävään osoitteeseen

Mailataiturin ura jatkuu Tshekissä.

Jääkiekkoilija Juhamatti Aaltosen uusi seura on Tshekin pääsarjassa pelaava Mlada Boleslav. Seura kertoi asiasta maanantaina tiedotteessa.

37-vuotias Aaltonen solmi seuran kanssa yksivuotisen sopimuksen.

Viime kaudella Aaltonen pelasi Jukureissa. Kapteenina toiminut Aaltonen teki 51 ottelussa tehot 10+24.

– Meillä on aika nuori joukkue, ja halusin tänne kokemusta. Juhamatti on nähnyt urallaan monenlaista, mutta hän on yhä erittäin päämäärätietoinen ja haluaa kokeilla uusia asioita, seuran urheilujohtaja Martin Sevc sanoi.

Aaltosen meriitteihin kuuluvat myös maailmanmestaruus Leijonien paidassa sekä kolme SM-kultaa.

Aiemmin urallaan mailataituri on edustanut Kärppiä, Pelicansia, HIFK:ta, KHL:n Metallurg Magnitogorskia, sveitsiläistä Berniä sekä Ruotsissa Rögleä ja Skellefteåta.