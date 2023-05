Murskatappio Leijonille jäi uran viimeiseksi peliksi – yli 700 NHL-ottelun miehen mitta tuli täyteen

Tähtipelaaja ilmoitti lopettavansa uransa Leijonille kärsityn murskatappion jälkeen.

Leijonat nujersi Tanskan 7–1 jääkiekon miesten MM-turnauksen A-alkulohkon ottelussa tiistaina Tampereella.

Pian pelin jälkeen Tanskan 33-vuotias tähtihyökkääjä Mikkel Bödker ilmoitti lopettavansa uransa.

– Tämä on todella erityistä. Olen kokenut paljon ja olen uskomattoman ylpeä voidessani lopettaa maajoukkueen paita ylläni viimeisessä ottelussani. Tämä on erityinen hetki minulle, mutta samalla se on oikea hetki lopettaa, Bödker sanoi Tanskan TV2:n mukaan.

Bödker kiekkoili ansiokkaalla urallaan yli 700 NHL-ottelua. NHL:n runkosarjassa hänelle kirjattiin 709 ottelussa 118+209=327 tehopistettä ja plusmiinus-saldo -71.

Hän edusti taalaliigassa Arizona Coyotesia, Colorado Avalanchea, San Jose Sharksia ja Ottawa Senatorsia.

Bödker kiekkoili urallaan myös Rauman Lukossa, jossa hän nakutteli kaudella 2012-2013 NHL:n työsulun aikana 29 ottelussa 21+12=33 tehopistettä.

Tällä kaudella Bödker kiekkoili Ruotsin pääsarjassa HV71:n joukkueessa.

Bödker teki meneillään olevissa MM-kisoissa yhden maalin. Tanska ei edennyt turnauksessa pudotuspelivaiheeseen.

Bödker antoi ymmärtää, että hän oli tehnyt päätöksen uran lopettamisesta jo aiemmin.

