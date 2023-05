Hovioikeuden mukaan käräjäoikeuden käsittelyssä oli tapahtunut menettelyvirhe.

Turun hovioikeus on tehnyt päätöksensä ex-jääkiekkoilija Miika Elomon pahoinpitelytapauksessa.

Hovioikeus palauttaa tapauksen uudelleen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomitsi Elomon viime heinäkuussa 60 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen puolisoonsa kohdistuneesta pahoinpitelystä.

Syytteen mukaan Elomo viilsi puolisoaan käsivarteen heidän yhteisessä asunnossaan Turussa kesäkuussa 2019. Pahoinpitelyä edelsi pariskunnan välinen riita. Molemmat olivat humalassa.

Nainen soitti viiltämisen jälkeen hätäkeskukseen. Hän sanoi paikalle saapuneelle poliisille Elomon käyttäytyneen aggressiivisesti ja väkivaltaisesti.

Käräjäoikeuden käsittelyssä puoliso kielsi koko tapahtuman. Hänen mukaansa naarmu ei ollut tullut käteen veitsestä, vaan se oli mahdollisesti koiran aiheuttama.

Naisen mukaan hän oli soittanut hätäkeskukseen sen takia, että saisi riidan päättymään.

Elomo valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hän vaati pahoinpitelysyytteen hylkäämistä sillä perusteella, ettei puolisoa ollut muistutettu poliisin kuulusteluissa läheiskriminointisuojasta eikä puoliso ollut ollut kuulustelukunnossa.

Läheiskriminointisuoja tarkoittaa, että läheistä sukua oleva henkilö tai avio- tai avopuoliso voi kieltäytyä todistamasta.

Hovioikeuden mukaan käräjäoikeuden pöytäkirjasta ei ilmennyt, että puheenjohtajana toiminut käräjätuomari olisi ennen avopuolison kuulemista selvittänyt tämän läheissuhdetta vastaajan kanssa. Hän ei myöskään ollut selvittänyt todistajan kieltäytymisoikeuteen ja läheiskriminointisuojaan liittyviä kysymyksiä.

Käräjätuomari oli antanut asiasta hovioikeudelle selvityksen. Hänen mukaansa asiasta oli keskusteltu ja hän oli kirjannut muistiinpanoihinsa, että avopuoliso oli loppupuheenvuorossaan lausunut, että olisi voinut kieltäytyä todistamasta asiassa.

Avopuoliso kertoi hovioikeudelle, että hän olisi halunnut vedota oikeuteensa ja olla vastaamatta kysymyksiin.

Hovioikeus linjasi, että käräjäoikeudessa oli todistelua vastaanotettaessa tapahtunut menettelyvirhe ja että sillä oli ollut merkitystä käräjäoikeuden tuomiota annettaessa.

– Asia palautetaan Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen, jonka on palautuspäätöksen saatua lainvoiman omasta aloitteestaan otettava asia uudelleen käsiteltäväksi ja siinä laillisesti meneteltävä, päätöksessä linjattiin.

46-VUOTIAS Elomo on tehnyt mittavan jääkiekkouran sekä Suomessa että ulkomailla. Hän on voittanut Suomen mestaruuden HIFK:ssa 1998 ja TPS:ssa 1999. Hän on NHL:n Washingtonin ykköskierroksen varaus vuodelta 1995.

Hän pelasi kaksi NHL-ottelua Washington Capitalsin paidassa kaudella 1999–2000 ja useita kausia Pohjois-Amerikassa mutta enimmäkseen farmiliigassa. Pelaajauransa hän päätti 2005.

Elomo on toiminut Suomessa sekä pää- että apuvalmentajana muun muassa TPS:ssa ja TuTossa sekä nuorissa Leijonissa kaudella 2021–22. Kaudella 2022–23 hän valmensi puolalaista STS Sanokia.