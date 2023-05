SaiPan Jussi Markkanen siirtyy Liigan urheilujohtajaksi.

Jussi Markkanen on SaiPan entinen toimitusjohtaja.

SaiPan entinen toimitusjohtaja Jussi Markkanen on SM-liigan uusi urheilujohtaja, uutisoi Etelä-Saimaa.

Markkasen uusi työ alkaa elokuussa, kun hänen irtisanomisaikansa SaiPan urheilujohtajan pestistä päättyy. Aloite palkkaukseen tuli ES:n mukaan SM-liigan suunnalta.

Markkanen jätti SaiPan toimitusjohtajan pestin maaliskuussa. Hän jatkoi sen jälkeen pelkästään urheilutoimenjohtajan tehtävissä.

Liiga tai SaiPa eivät ole vielä tiedottaneet vaihdosta. ES:n mukaan SaiPan työntekijöille on ilmoitettu asiasta tiistaina.

Markkanen on entinen huippumaalivahti. Hän on pelannut uransa aikana muiden muassa SaiPassa, Tapparassa ja NHL:n New York Rangersissa sekä Edmonton Oilersissa.

Hän on pelannut myös Leijonissa.