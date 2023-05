Kommentti: Jääkiekkoliitto pelaa härskiä sikaa kulisseissa – nolo riita kertoo huutavasta moraalivajeesta

Jääkiekkoliitto on ajautunut moraalin täydelliseen rappioon, eikä asia muutu ennen kuin puheenjohtaja Harri Nummela vaihtuu, kirjoittaa Vesa Rantanen.

Suurin, kaunein ja rikkain. Paras ja ylivertaisin.

Tällaisena Jääkiekkoliitto itseään pitää, kun sen kassaan ropisee toisena MM-kotikisakeväänä peräkkäin taas miljoonia riihikuivaa.

Kyseenalaistamattoman kansansuosion takaa Jukka Jalosen joukkue, joka voi tuoda Suomelle sensaatiomaisen neljännen arvokisakullan neljään vuoteen.

MM-hypen taakse jää piiloon, että Jääkiekkoliitto on myös härskin ylimielinen ja suhtautuu rasismiin hyvin kyseenalaisesti.

Niin törkeää on liiton toiminta Lahden Pelicansin juniorijoukkueen tapauksessa, jossa yhdenvertaisuusvaltuutettu on esittänyt sopuratkaisua, jonka liitto on hylännyt.

Kaikki lähti liikkeelle viime kaudella, kun Pelicansin juniorijoukkueen valmentaja kuuli pelaajansa joutuneen rasistisen huutelun kohteeksi kesken ottelun.

Lue lisää: Juniorikiekon rasismikohu paisuu – Pelicans lähtee rajuun hyökkäykseen Jääkiekkoliittoa vastaan: ”Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa”

Valmentaja vaati tuomareita selvittämään asiaa, mutta saikin itse kolmen ottelun toimitsijakiellon ja seura tuhannen euron sakon, kun valmentajan katsottiin keskeyttäneen ottelun sääntöjenvastaisesti.

Myöhemmin Urheilun oikeusturvalautakunta kumosi sakon ja osan toimintakiellosta. Nyt myös yhdenvertaisuusvaltuutettu on asettunut seuran ja valmentajan kannalle liittoa vastaan.

Rumaa ja noloa liiton kannalta.

Sääntöjä on hyvä noudattaa, että tuhansien otteluiden sarjasysteemit saadaan pelattua asianmukaisesti läpi, mutta normaali-ihmisten kysymys on, että miten ihmeessä lasten pelin muutaman viimeisen minuutin pelaaminen on tärkeämpi asia kuin mahdollisen rasistisen solvaamisen selvittäminen.

Mutta liiton sikailu ei jäänyt vain sääntöjen pilkuntarkkaan tuijottamiseen. Kun yhdenvertaisuusvaltuutettu esitti, että Jääkiekkoliiton pitää perua rangaistuksensa ja pyytää Pelicansilta anteeksi, liiton todellinen luonto nousi esiin.

Se on likainen ja synkkä. Jopa pelottava.

Liitto olisi voinut maksaa esitetyt korvaukset ja pyytää anteeksi epäonnistunutta episodia, mutta ei: liitto haistatti pitkät rasismiepäilylle ja pienelle seuralle ja käynnisti isolla rahalla ison koneiston liiskaamaan piipittäjät.

Anteeksi vain, mutta ylimielisemmin ei valtion tukea nauttiva järjestö voi toimia.

Jääkiekkoliiton toimintaan on viime vuosina tullut häiritsevän pöyhkeä sivumaku.

Jääkiekkoliitto on omituisessa kiistassa yhdenvertaisuusvaltuutetun ja junioriseuran kanssa.

Viime keväänä maajoukkueen johto ei suostunut käymään minkäänlaista keskustelua esimerkiksi siitä, että voiko KHL:ssä Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen kauden loppuun saakka pelanneen tähtipuolustajan MM-osallistuminen sisältää eettistä ongelmaa.

Kaiken tietävä ja osaava liitto asettui muiden yläpuolelle ikään kuin se olisi itsenäinen valtio.

Samaan aikaan eri maajoukkueiden tulokset ovat alkaneet heikentyä. Juniorivalmentajia tulee ja menee miten sattuu eikä kukaan johda toimintaa.

Naisleijonien totaalinen romahdus on suoraa seurausta surkeasta johtamisesta. Puuhastelu jatkuu jo toista vuotta ilman näkyviä toimenpiteitä.

Juniorileijonat ovat tippuneet mitaleilta tusinavalmentajien alaisuudessa eikä Suomen tulevaisuus näytä NHL-draftinkaan kannalta nyt erityisen kirkkaalta.

Tuskin liitto omassa itsetyytyväisyydessään on huomannut, että öljylautta roihuaa jo.

Puheenjohtaja Harri Nummelalla on suuria haasteita osoittaa määrätietoista johtajuutta. Ehkä hänellä ei vain ole siihen kykyä.

Hänhän hyppäsi muiden rakentaman kultajunan kyytiin 2016, ja vasta nyt hänen oma kädenjälkensä alkaa näkyä.

Harri Nummela (kesk.) on Jääkiekkoliiton puheenjohtaja.

Laiva vuotaa lähes joka saumasta. Pöhöttynyt organisaatio kärsii eniten johtajuusvajeesta, mutta valitettavasti myös raskaasta arvo- ja moraalivajeesta.

Hälyttävä esimerkki oli mm. uuden toimitusjohtajan, Sami Kauhasen, palkkaaminen KHL-Jokereista. Tätäkään päätöstä Nummela ei alentunut perustelemaan.

Kuitenkin melkein samaan syssyyn esitettiin pollea vaatimus: maajoukkueen ovet suljetaan pelaajilta, jotka vielä kevään 2022 jälkeen pelaavat KHL:ssä.

Linjaus oli läpinäkyvän teennäinen, kun juuri sitä ennen oli hymistelty KHL:n tähti MM-joukkueeseen ja napattu KHL-toimitusjohtaja.

Mielivaltaiset päätökset eivät kestä minkään sortin moraalitarkastelua.

Sen verran Kauhasen palkkaaminen kai kuitenkin hävettää, ettei häntä ole nähty julkisuudessa selittämässä oikeastaan mitään sekasotkua, joita on Nummelan käsissä syntynyt viime aikoina turhan paljon.

Tosin nyt hän sentään vaivautui vastaamaan liiton puolesta. Kauhasen mukaan liitolla ei ole mitään näyttöä rasismista ja on vain sana sanaa vastaan.

Jokerit joutui vastikään liiton täydellisen mielivallan uhriksi, kun se pakotettiin maksamaan jo aikaa sitten uudet työpaikat saaneille valmentajille tulevia KHL-palkkoja yhteensä yli satatuhatta euroa.

Liitto olisi voinut päättää asian toisinkin, mutta se päätti kurittaa Jokerien uutta omistajaryhmää Jari Kurrin tekemistä sopimuksista.

Muun henkilökunnan palkoista ei kannettu huolta.

Jukka Jalosen A-maajoukkue pitää vuotavaa Jääkiekkoliittoa pinnalla.

Vastikään paljastui, että esim. Espoo Bluesin ja Espoo Unitedin konkurssien kohdalla liitto taas ei edellyttänyt maksamaan junioriorganisaation kastattajarahoja.

Espoolaiset juniorit menettivät 200 000 euroa, koska liiton arvomaailmassa kallispalkkaisten valmentajien rahat ovat tärkeämmät kuin lasten.

Lue lisää: Juniorit menettivät satoja­tuhansia euroja – Suomen jääkiekkoliitto rikkoi omia sääntöjään

Nummelan kädenjälkeä ei tarvitse kovin paljon raaputtaa, kun löytyy pahoja epäonnistumisia, mielivaltaa ja moraalittomuutta.

Nummelan Jääkiekkoliitto ei kelpaa esimerkiksi muille kuin varoituksena siitä, miten ylimielisyys ja osaamattomuus voivat tuhota paljon hyvää todella lyhyessä ajassa.

Nyt liiton ei olisi tarvinnut kuin pyytää anteeksi seuralta ja pelaajalta, joka on ehkä joutunut rasismin uhriksi, mutta se ei siihen kyennyt.

Ei kukaan puheenjohtaja voi uskottavasti jatkaa tehtävässään järjenvastaisen kulissihyökkäyksen jälkeen.

Suomen kiekossa kannattaa nyt pikaisesti ryhtyä etsimään kadotettua maanläheisyyttä ja moraalia. Se voisi alkaa puheenjohtajan vaihtamisella.