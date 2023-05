Antero Mertaranta katosi tv-lähetyksestä ja kansa raivostui – selittää nyt itse, mitä tapahtui

Antero Mertaranta ei pienestä hetkahda.

Jääkiekkokansa hämmästyi, kun ikiaikainen leijonaääni Antero Mertaranta katosi minuuteiksi C Moren MM-lähetyksestä kesken Leijonien ottelun.

Saksa–Suomi-ottelu alkoi tutusti Mertarannan säestämänä, mutta vain hetken pelin jälkeen Mertarannan ääni katosi, ja tilalle tuli MTV3:n lähetystä selostavan Mika Saukkosen ääni.

Kansa ei tästä pitänyt. Kuten jo monena vuonna, Mertarannan selostus kuuluu maksullisella C Morella, kun taas MTV3:n ilmaisessa lähetyksessä äänessä on Saukkonen. C Moren katsojat eivät katsoneet saavansa rahalleen vastinetta.

– Mitäs h*lvettiä? Maksettu kolmekymppiä ja lupauksista huolimatta Mertaranta ei äänessä? Voi h*lvetti, yksi pettynyt katsoja kirjoitti Twitterissä.

– Missä Mertaranta? En minä tästä maksanut, ihmetteli toinen.

Sanoma riensi erätauolla Nokia-areenassa Mertarannan pakeille selvittämään, mistä oikein oli kyse.

– Selostusboksi vain pimeni. Se kävi pois virroista, eikä käynnistynyt heti, Mertaranta selvitti.

– Meikäläinen vetää täällä täyttä höyryä, kun jätkät sanovat jossakin vaiheessa, että ei mene ulos mitään, hän nauroi perään.

Osa katsojista jopa säikähti, kävikö rakastetulle selostajalle jotakin, kun hänen äänensä katosi lähetyksestä.

– Hahhah! Täysissä voimissa ollaan. Ei tarvitse olla huolissaan!

Pienet tekniset ongelmat eivät kaiken nähnyttä selostajalegendaa selvästikään hetkauttaneet.

– 2006 Latvian kisoissa kävi niin, että meillä meni useita kertoja selostamosta lähetys poikki. Juoksin ulos meidän autoon etupenkille, jossa oli pieni monitori ja selostin sieltä. Sitten tuli ilmoitus, että taas toimii ja juoksin takaisin selostamoon.

– Tämähän oli siihen nähden kevyttä, Mertaranta tarinoi leppoisasti erätauolla.

Leijonat aloitti ottelun terävästi Mertarannan katoamisesta huolimatta. Joel Armia pamautti Suomen johtoon ajassa 9.30. Saksa kuitenkin tasoitti erän lopulla, joten tauolle mentiin tilanteessa 1–1.