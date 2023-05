Leijonien kultasankarin uusi osoite on selvillä – siirtyy Sveitsiin

Sakari Manninen palaa Eurooppaan.

Leijonien viime kevään MM-jatkoaikasankari Sakari Mannisen, 31, ensi kauden osoite on selvillä.

Manninen siirtyy yksivuotisella sopimuksella Sveitsiin NL:ssä pelaavan Geneve-Servetten riveihin, seura kertoi tiedotteessa.

Manninen ei ole seuran ainoa tähtiluokan suomalainen, sillä joukkueessa kiekkoilevat ensi kaudella Sami Vatanen ja Manniselle KHL- sekä maajoukkueajoilta tuttu ketjukaveri Teemu Hartikainen.

– Olemme erittäin iloisia, että saimme kiinnitettyä Sakarin. Hän on todella dynaaminen pelaaja, jolla on erinomaiset pelintekotaidot ja peliäly. Hän on ollut viime vuodet Suomen maajoukkueen kärkisentteri upealla menestyksellä. Hänellä on voittajaluonne, jollaista etsimmekin, seuran urheilujohtaja Mark Gautschi hehkutti tiedotteessa.

Geneve-Servette on Sveitsin liigan hallitseva mestari. Hartikainen ja Vatanen kuuluivat yhdessä yhä ilman sopimusta olevan Valtteri Filppulan kanssa viime kauden mestaruuden avaintekijöihin.

Manninen pelasi viime kaudella Pohjois-Amerikassa Vegas Golden Knightsin AHL-joukkueessa Henderson Silver Knightsissa 53 ottelua tehoin 14+26=40.

Manninen on kuulunut viime vuodet Leijonien vakiokalustoon. Manninen on voittanut leijonapaidassa kaksi maailmanmestaruutta ja olympiakultaa.

Manninen hyökkää Leijonien ykkösketjun keskellä perjantain MM-kotiavauksessa USA:ta vastaan.