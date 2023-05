Leijonien NHL-tähti Kasperi Kapanen joutui heti sylkykupiksi – myöntää karun tosiasian

Kasperi Kapasen valmistautuminen MM-kisoihin ei mennyt nappiin. Hän myöntää sen itsekin.

Kasperi Kapanen, 26, ei ole vielä tänä keväänä löytänyt paikkaansa Leijonista. St. Louis Bluesia NHL:ssä edustava laituri on väläytellyt nopeuttaan ja juonikkuuttaan, mutta ilonaiheita on ollut liian vähän.

Tämän Kapanen itsekin tietää.

– Vähän vaikealta tuntui taas tänään. Ketjukaverit vaihtuvat koko ajan, ja pelasimme toisena päivänä putkeen. Ei tässä kuitenkaan ole tekosyitä. Pystyn parempaan. Tänään ei vain lähtenyt, Kapanen sanoi Ruotsi-ottelun jälkeen.

Kapanen pelasi lauantaina Sveitsiä vastaan Sakari Mannisen ja Teemu Hartikaisen kanssa Leijonien ykkösketjussa. Sunnuntaina hän oli kolmosketjussa Jere Sallisen ja Mikael Ruohomaan rinnalla. Hän jäi ilman tehopisteitä eikä erottunut jäällä edukseen.

– Pelitapa on hieman hakusessa edelleen. Peli on hitaampaa. Täällä käydään hakemassa pohjista kiekkoa, ja muutenkin hyökkäyspäässä peli on vähän erilaista kuin mihin on tottunut NHL:ssä, Kapanen sanoo.

– Siksi hyvä saada pelejä alle, jotta totun pelitapaan. Olen sitten valmiina tärkeitä pelejä varten. Uskon, että kisoissa tulee onnistumisia.

Kapanen on siis luottavainen, että hänen nimensä löytyy Leijonien kotikisajoukkueesta, vaikka epäilijöitäkin on ollut.

– No katsotaan sitten palaverin jälkeen, että mahdunko joukkueeseen vai en, Kapanen kuittasi epäilijöille Leijonien kenraaliharjoituksen jälkeen, jolloin joukkuetta ei vielä ollut julkaistu.

Ajoittain Kapanen on näyttänyt leijonanutussa turhautuneelta. Hän on nujakoinut vastustajien kanssa, liukunut vaihtoon pää painuksissa ja ottanut jonkin tyhmän jäähynkin.

Häntä on kritisoitu rajusti niin sosiaalisessa mediassa ja asiantuntijoidenkin suulla. Discoveryn asiantuntija Ismo Lehkonen esimerkiksi ihmetteli Kapasen epäinnostavaa kehonkieltä.

NHL-tähti myöntää, että turhautuminen omista esityksistä on puskenut pintaan, kun pelaaminen on ollut takkuista.

– Totta kai on. Haluaisin pelata aina hyvin, oli kyseessä sitten harjoitusottelu tai mikä vain. Ehkä olen myös yrittänyt saada itseni paremmin peleihin mukaan koettamalla suututtaa itseni. Silloin tulee tunnetta peliin, muuten nämä saattavat mennä vähän ohi, Kapanen pohtii.

Kapasella on selkeä analyysi siitä, missä asioissa hänen täytyisi olla parempi.

– Minun on vain luotava enemmän tilanteita ja myös pysyttävä paremmin kiekossa. Ja tietenkin laukoa. Näiden kolmen pelin aikana en juurikaan laukonut. Se on iso ongelma. On käytettävä liikettä ja etsittävä tilaa, Kapanen ruotii.

Kapasen mukaan Leijonien valmennus ei ole ottanut häntä erityisopetukseen, vaikka suurimmalla osalla joukkueen pelaajista on huomattavasti enemmän kokemusta Jalosen pelitavasta kuin Kapasella, joka on viimeksi pelannut maajoukkueessa vuonna 2018.

– Henkilökohtaisia palavereita emme ole pitäneet. Paljon toki palavereita muuten, joissa olemme katsoneet paljon videoita. Olen niistä yrittänyt oppia ja muistuttaa itseäni, että mihin täytyisi missäkin tilanteessa sijoittua.