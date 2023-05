Leijonatuomio: Patrik Laineen ympärillä melkoinen mysteeri – tämä poisjäänti aiheuttaa vieläkin isompia kysymyksiä

Leijonatuomio pureutuu MM-kisojen näkymiin nyt, kun Suomi hävisi kenraaliharjoituksessa Ruotsille maalein 3–4 jatkoajalla. Raadissa ovat mukana Sami Hoffrén, Teemu Suvinen ja Sasha Huttunen.

Sami Hoffrén

Illan sankari

Olli Määttä palasi maajoukkuepaitaan vakuuttavasti. Kahden vuoden tauon jälkeen Leijonissa luutiva Määttä, 28, oli puolustuksen johtohahmo Tshekin EHT-turnauksessa. Määttä pelasi kaksi ehjää ja jämäkkää peliä ennen sunnuntain huilivuoroa Ruotsia vastaan. Määttä on MM-jäillä Leijonien tärkein puolustaja.

Olli Määttä vakuutti Tshekin-turnauksessa.

Tämä toimi

Leijonien ykkösketju Markus Granlund-Sakari Manninen-Teemu Hartikainen oli Ruotsia vastaan paras koostumus. Paljon yhdessä pelanneesta ketjusta löytyy kemioiden lisäksi kiekollista taitoa, oveluutta ja karheutta. Yllättäen Granlund pullahti ulos kisoista. Nyt jollekin on Mannisen ja Hartikaisen vierelle tarjolla iso ruutu tulosketjusta MM-kisoissa.

Tämä meni vihkoon

Leijonien hyökkäyspeli tasakentällisin jäi kokonaisuutena vajaaksi MM-kisoihin valmistavassa turnauksessa. Tähän vaikutti varmasti osaltaan se, että kokoonpano vaihtui tiuhaan pelistä toiseen, mikä näkyi kentällisten yhteispelissä ja harmoniassa. 5–5-pelin tukkoisuus heijastui myös vaatimattomaan ylivoimapeliin (1/8).

Tus ny itte selittään...

Patrik Laineen saaga oli erikoinen. Kuluneen viikon ajan villejä huhuja liikkui suuntaan ja toiseen, ja Leijonien johtoporras veti harvinaisen niukkaa tiedotuspolitiikkaa. Mystisyyttä lisäsi se, ettei ennen Columbuksen sunnuntain ilmoitusta käynyt ilmi, oliko Laineen poissaolon syynä sairastuminen, loukkaantuminen vai joku muu. No, pulinat pois. Laine ei ole kisoissa.

Loppulause

MM-kenraaliturnaukseen mahtui vahvoja pätkiä sekä vaisumpia jaksoja, joissa Leijonien paketti joutui kovaan testiin. Isossa kuvassa mikään ei muutu: Leijonat lähtee selvänä mestarisuosikkina MM-kotikisoihin. Hyökkäysvoima nousee uusiin sfääreihin, kun turnauksen ykköstähti Mikko Rantanen ja Kaapo Kakko liittyvät ryhmään.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Teemu Hartikainen oli kohmeessa lauantain Sveitsi-ottelussa, mutta Ruotsia vastaan nähtiin taas vanhaa tuttua Härskiä: rajua vääntämistä ja maali laadukkaalla laukauksella suoraan syötöstä pienestä tilasta. Savolaisjässikkä antoi kenraaliharjoituksessa vahvat näytöt MM-jäille.

Tämä toimi

Leijonat oli tehokas ja käytti hyvin paikkansa, joita ei ollut jonoksi asti. Antti Suomela sai erittäin tärkeän onnistumisen, sillä hänen varaansa lasketaan keskikaistalla todennäköisesti tänä keväänä paljon.

Tämä meni vihkoon

Brnon jäähallissa on koko viikonlopun ajan ollut mahtava tunnelma, mutta sunnuntaina rakenteet ilmeisesti alkoivat pettää. Katosta putoili katsomoon vesipisaroita läpi ottelun. Paikalliset toimittajat tosin kertoivat, että tämä on aivan normaalia kyseisessä, vanhassa mutta jylhässä jäähallissa.

Tus ny itte selittään...

Kun Marko Anttila kolmannessa erässä lähti haastamaan alivoimalla Ruotsin puolustajaa ja suojasi kiekkoa ulottuvilla ja määrätietoisilla otteillaan, katsomossa ottelua seuranneet, kokoonpanon ulkopuolella olleet ruotsalaispelaajat alkoivat naureskella. Täysin turhaan, sillä Mörkö pelasi tärkeitä sekunteja pois kellosta. 203-senttinen Anttila toki pistää silmään kaukalossa, mutta luulisi ruotsalaistenkin jo tietävän leijonakipparin ratkaisuvoiman.

Marko Anttila vauhdissa Tshekin EHT-turnauksessa viikonloppuna.

Loppulause

Leijonien MM-valinnoissa oli muutamia yllätyksiä. Nikolas Matinpalo nousi joukkueeseen, ja Valtteri Kemiläinen putosi pois. Kemiläinen näytti varmalta valinnalta toiseksi ylivoimapakiksi, mutta nyt tämä rooli langennee Olli Määtälle. Patrik Laineen poisjäänti on valtava takaisku koko MM-kisoille, joita muutenkin vaivaa supertähtien kato. Kasperi Kapanen on odotetusti joukkueessa, mutta hänen täytyy parantaa huomattavasti saadakseen peliaikaa.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Pakko kehua Ruotsin uutta päävalmentajaa Sam Hallamia. Hänen alkunsa Tre Kronorin ruorissa on ollut lupaava, kun Ruotsi voitti kauden kaikki neljä EHT-turnausta. Peliote on jämäkkä ja siinä on ruotsalaisen lätkän teräviä elementtejä. Hallamin, 43, tehtävä on palauttaa Ruotsi takaisin mitalikantaan Johan Garpenlövin katastrofin jälkeen. Ruotsin edellinen mitali on vuodelta 2018.

Växjön kultasormi Sam Hallam operoi nyt Ruotsin maajoukkueen penkin takana.

Tämä toimi

Vanha kunnon Ufa-ketju Markus Granlund-Sakari Manninen-Teemu Hartikainen oli jälleen Suomen paras vitja, ylivoimaisesti. Yhteinen pitkä historia ja pienten asioiden laadukas toteutus paistavat tekemisestä. Todella yllättävää, että Granlund putosi joukkueesta viime metreillä.

Tämä meni vihkoon

EHT-otteluille ei pidä antaa hirveästi painoarvoa, mutta Suomi lähtee kisoihin kaksi tappiota niskassaan. Edellä mainittua ykkösketjua lukuun ottamatta Suomen hyökkäysvoima jäi piippuun. Kohta alkaa tapahtua, kun Mikko Rantanen, MM-kisojen ykköstähti, ottaa ohjat.

Tus ny itte selittään...

Kasperi Kapasen peli-ilme Brnossa oli tragikoominen. Kapanen toki tiedetään mielialapelaajaksi, joka on joskus rokkitähti ja joskus jotain ihan muuta. Nyt nähtiin surkean flegmaattinen ilmestys, joka löysäili jäällä ja näytti todella turhautuneelta. Mikä ihme häntä vaivaa?

Loppulause

Hallitseva maailmanmestari ja olympiavoittaja Suomi lähtee kisoihin kirkkaana kultasuosikkina. Nousukkaan Sam Hallamin Ruotsi haastaa. Mitaleista taistelevat myös Kanada, Kari Jalosen Tshekki ja Sveitsi.