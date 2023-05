Yhdysvaltojen MM-kiekkojoukkue julki – tämä pistää silmiin

Yhdysvallat julkaisi MM-kiekkojoukkueensa.

Yhdysvallat julkisti joukkueensa piakkoin alkaviin jääkiekon MM-kisoihin.

Joukkueessa on päteviä kiekkoilijoita, mutta tähtiloistolla se ei varsinaisesti häikäise.

Mukaan on valittu muiden muassa NHL-seura Buffalo Sabresin isokokoinen hyökkääjä Alex Tuch. Tällä kaudella Tuch, 26, nakutteli NHL:n runkosarjassa 74 ottelussa 36+43=79 tehopistettä. Hänen plusmiinus-saldonsa oli +14.

Yhdysvaltain ryhmässä on myös Alex Tuchin 21-vuotias pikkuveli Luke, joka on kiekkoillut viime vuodet NCAA-yliopistosarjassa.

Kokemusta Yhdysvaltain joukkueessa edustaa Pittsburgh Penguinsin NHL-hyökkääjä, 35-vuotias Nick Bonino. Bonino on kaksinkertainen Stanley Cup -voittaja.

Joukkueessa on myös NHL-joukkueen maalivahti, Pittsburgh Penguinsin 31-vuotias Casey DeSmith.

Yhdysvaltain joukkue on kokonaisuudessaan melko nuori. Joukkueessa on kahdeksan 2000-luvulla syntynyttä pelaajaa ja sen keski-ikä on 25 vuotta.

Joukkueeseen voi tulla vielä täydennyksiä.

MM-kisat kiekkoillaan Tampereella ja Riiassa 12. toukokuuta alkaen.