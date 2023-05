MM-kiekon porsaanreikä halutaan tukkia kovin keinoin Suomessa – ”Tälle on ikävä kyllä tarvetta”

Ravintolat eivät saa näyttää muun muassa MM-kiekkoa maksukanavilta ilman erillistä ravintoloille tarkoitettua lupaa.

Jääkiekon MM-kisojen aikana valvotaan ravintoloiden maksutelevisio-oikeuksia, kertoo Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK) tiedotteessaan.

Syynissä on se, onko ravintolalla oikeus näyttää C Moren jääkiekon MM-kisalähetyksiä.

C Moren välittämien urheilulähetysten oikeudet ovat MTV Oy:llä. Jotta ravintola voi näyttää lähetyksiä, sillä pitää olla C More Sport -ravintolatilaus.

Kuluttajille tarkoitettu rinnakkaiskortti tai suoratoistopalvelu ei oikeuta lähetysten esittämiseen ravintoloissa, tiedotteessa todetaan.

Ravintolaoikeuksissa hinnat ovat korkeammat kuin kuluttajilla suunnatuissa maksutelevisiopalveluissa. MTV Oy:n suositushinnat vaihtelevat ravintolan koon mukaan 240 eurosta 990 euroon kuukaudessa.

– Kokemuksemme mukaan valvonnalle on ikävä kyllä tarvetta. Ilman valvontaa asianmukaisen luvan hankkineet ravintolat joutuisivat epäreiluun kilpailutilanteeseen, toteaa TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala tiedotteessa.