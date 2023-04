Ylen suosikkitoimittajan käytös suorassa lähetyksessä aiheutti kohun – nyt puhuu päällikkö

Jussi Saarisen käytös finaaliottelussa herätti kummastusta.

Ylen kokeneen toimittajan Jussi Saarisen käytös torstai-illan Urheiluruudun suorassa lähetyksessä herätti hämmennystä.

Saarinen oli paikalla Tappara–Pelicans-finaaliottelussa ja esiintyi erätauolla kameralle katsomon sisääntuloaukon kohdalla.

Eräs Tapparan kannattaja käveli väentungoksessa Saarisen ohi, koski tätä hentoisesti olkapäähän ja näytti peukkua kameralle. Toimittaja reagoi eleeseen tönäisemällä kädellään fania rintaan.

Ylen urheilupäällikkö Joose Palonen kommentoi nyt kohua.

Joose Palonen.

– Suora uutislähetys on tietysti hektinen tilanne. Siinä ollaan tapahtumien keskipisteenä välittämässä yleisölle tietoa, mutta se ei tietenkään oikeuta tapahtunutta, Palonen sanoo.

– Olemme käyneet asian huolellisesti läpi Jussin kanssa, ja hän on vilpittömästi pahoillaan tönäisystä.

Ylen toimitukseen on tullut Palosen mukaan ”muutama asiaa ihmettelevä viesti”.

Palonen kertoo Ylen pahoittelevan tapahtunutta muttei halua kommentoida tarkemmin, millaisiin toimenpiteisiin Yle on tarttunut.

– Ne ovat työntekijän ja työnantajan välisiä asioita. Emme koskaan kommentoi niitä julkisuudessa.

Palosen mukaan toimituksen kanssa käydään keskustelua ja pyritään varautumaan entistäkin paremmin, jottei vastaavia tilanteita pääsisi tapahtumaan jatkossa.

– Tapaus on käsitelty, siitä on otettu opiksi ja sen jälkeen me menemme eteenpäin.