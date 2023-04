Ruotsin NHL-tähden tulo MM-kisoihin kaatui jättisummaan – näin Suomessa toimitaan Patrik Laineen kanssa

Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi kertoo, että jokainen vakuutus neuvotellaan erikseen.

Ruotsista kantautui keskiviikkona uutisia MM-kisojen väliin jäämisestä Vancouver Canucksin Elias Petterssonilta. Pettersson oli kiinnostunut tulemaan Tre Kronorin avuksi, mutta raha nousi esteeksi: asiasta uutisoineen Aftonbladetin mukaan Petterssonin vakuutus oli liian kallis Ruotsin liitolle.

Aiemmin Aftonbladet on kertonut, että Petterssonin vakuutusmaksut voivat nousta jopa 2–3 miljoonaan Ruotsin kruunuun eli noin 176 000–264 000 euroon.

Lue lisää: Ruotsilla ei ole varaa maksaa supertähden MM-kisareissua Suomeen – Tre Kronorille kova takaisku

Elias Pettersson

Jääkiekkoliiton talousjohtaja Jaakko Luumi vakuuttaa, että Leijonien osalta yhdenkään pelaajan kisamatka ei tyssää vakuutusmaksuihin.

– Ainakin tähän mennessä linjaus on ollut, että jos on mahdollisuus saada parhaita pelaajia käyttöön, niin se onnistuu. Tulevaisuuteen on tietysti vaikea nähdä. Dramaattisia muutoksia vakuutusten hinnoissa ei ole viime aikoina tapahtunut Luumi sanoo.

Jääkiekkoliitto ei kerro tarkkoja vakuutussummia julkisuuteen. Vuositasolla vakuutuksiin on budjetoitu kuusinumeroinen luku, joka sisältää kaikkien pelaajien vakuuttamisen.

NHL-pelaajista Kansainvälinen jääkiekkoliitto maksaa 20 000 Sveitsin frangia, eli noin 20 300 euroa pelaajaa kohden. Ylimenevä osa jää kansallisen liiton maksettavaksi.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto on myös se taho, joka hoitaa neuvottelut NHL:n kanssa.

– Me emme käy suoraan keskustelua, vaan se käydään IIHF:n ja NHL:n välityksellä. Lasku vakuutuksista tulee yleensä kisojen jälkeen.

Luumi sanoo, että Aftonbladetin arvio Petterssonin vakuutuksen hinnasta kuulostaa äkkiseltään korkealta. Silti hän muistuttaa, että arvioiden tekeminen ulkopuolisena on hankalaa, kun jokainen vakuutus neuvotellaan erikseen eikä taulukkohintoja vakuutuksille löydy.

Luumi muistuttaa, että vakuutusmaailman toimintaperiaate perustuu eri asioiden arviointiin. Arvioida pitää esimerkiksi sitä paljonko uraa on jäljellä, miten pitkällä sopimuksella pelaaja pelaa ja millainen on loukkaantumishistoria. Seurallakin on palkanmaksajana sanansa sanottavana siinä, millaista vakuutusta omalla pelaajalle vaaditaan maajoukkueessa pelaamisen ajaksi.

– Kaikki vaikuttaa. Siksi on vaikea arvioida yksittäisen pelaajan vakuutuksen hintaa ulkopuolisena, kun taustalla voi olla esimerkiksi loukkaantumisia.

Tänä vuonna Leijoniin kotikisoissa liittyvät NHL-pelaajista ainakin laitahyökkääjät Patrik Laine, Kasperi Kapanen ja Joel Armia sekä puolustaja Olli Määttä. Myös keskushyökkääjä Sakari Manninen pelasi kuluneen kauden NHL-sopimuksella, vaikka kausi menikin AHL:n puolella.

Lisääkin Pohjois-Amerikassa pelaavia pelaajia saattaa olla vielä tulossa, kun NHL:n pudotuspelien ensimmäinen kierros saadaan pelattua. Tampereella ja Latvian Riiassa pelattavat MM-kisat alkavat 12. toukokuuta.

– Vakuutuksista se ei jää kiinni. GM Jere Lehtinen ja päävalmentaja Jukka Jalonen hallinnoivat joukkuetta. Jos on hyviä pelaajia tulossa ja saatavilla, emme tule lyömään kiilaa, Luumi sanoo.