Valtteri Bottaksen Tiffany-kulta on hurahtanut suomalaisten suosikkilajiin: ”Teki vaikutuksen”

Pelicansin omistajiin lukeutuva F1-tähti kertoo saaneensa jo rahoilleen vastinetta.

F1-tähti Valtteri Bottas omistaa kymmenen prosenttia jääkiekon SM-kullasta taistelevasta Pelicansista. Tiistaina Bottas seurasi finaalisarjan neljättä kamppailua Lahden Isku-areenassa yhdessä elämänkumppaninsa, ammattipyöräilijä Tiffany Cromwellin kanssa.

Bottas tunnetaan innokkaana kiekkofanina, joka toisinaan vuokraa itselleen jääaikaa Pajulahden liikuntakeskuksesta Nastolasta, nuoruusvuosiensa kotimaisemista.

Parin viime vuoden aikana jäällä on nähty myös Cromwell, jonka kotimaassa Australiassa vain harvat ovat koskaan edes kuulleet lajista.

– Valtteri on näiden vuosien aikana opettanut minua pelaamaan jääkiekkoa. Se on ollut innostavaa, koska pidän pelistä paljon. Aiemmin olin vieraillut yhdessä NHL-pelissä, ja heti silloin pelin nopeus teki lähtemättömän vaikutuksen. Laji on tosi cool! Cromwell kertoi ennen finaaliottelua järjestetyssä sorapyöräilykilpailun mediatilaisuudessa.

– Valtteri puhuu nyt paljon jääkiekosta, koska on omistajana Pelicansissa. Sen verran laji on itseänikin puraissut, että aion seurata myös Suomen MM-kisapelejä.

Bottaksen mukaan australialaista on ollut helppo koulia lätkän saloihin.

– Etenemme edelleen perusasioiden äärellä. mutta esimerkiksi luistelemaan Tiffany oppi nopeasti. Mailakin pysyy jo hyvin hänen käsissään, Bottas sanoi hymyillen.

Valtteri Bottas uskoi ainakin ennen neljättä finaalia Pelicansin mestaruussaumoihin.

Vielä ennen tiistain finaalia Bottas uskoi vankasti Pelicansin mestaruussaumoihin. Illan ottelussa hallitseva mestarijoukkue Tampereen Tappara tarjosi lahtelaisille kuitenkin kylmän suihkun.

Tappara voitti 3–1 ja johtaa finaalisarjaan nyt otteluvoitoin 3–1. Finaalisarja on ensimmäisen kerran katkolla torstaina.

– Jo finaalipaikka on meille kova juttu ja iso yllätys monille lahtelaisille. Pelicansin menestys on yhdistänyt lahtelaisia uskomattomalla tavalla, Bottas jutteli ennen matsia.

– En laittanut Pelicansiin rahaa rikastuakseni. Vaan nimenomaan sen vuoksi, että kaupunkiin syntyisi lisää kaivattua yhteisöllisyyttä. Turkoosikevään myötä niin on tapahtunut. Olen jo saanut sijoittamilleni rahoille vastinetta.