Vladimir Putinin ystävä René Fasel sai erikoistehtävän Venäjällä

René Fasel alkaa panna asioita kuntoon Venäjällä.

Rene Fasel pääsi Venäjällä aiemmin omenabisneksiin. Nyt hänelle on sorvattu erikoistehtävä jääkiekossa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton entinen puheenjohtaja René Fasel saa erikoistehtävän Venäjällä. Asiasta kertoi KHL:n presidentti Aleksei Morozov venäläismedia Championatille.

KHL:n napamiehen mukaan Fasel, 73, on oikea mies ratkaisemaan sarjan erotuomariongelmat. Hän toimi erotuomarina vuosina 1972–1982 sen jälkeen, kun lopetti amatööriuransa pelaajana kotikaupunkinsa Fribourgin joukkueessa.

Ruplaliigan erotuomariongelmat nousivat pintaan taas kerran, kun Avangard Omskin nokkamies Aleksander Krylov puhui julkisesti joidenkin seurojen suosimisesta.

Yleisen käsityksen mukaan KHL:ssä suositaan railakkaasti kotijoukkueita – tai joissakin tapauksissa tiettyjä suuria vierasjoukkueita. Aika ajoin ainakin muualla kuin julkisuudessa nousevat epäilykset siitä, että oikeudenjakajia lahjotaan tai jopa kilpalahjontaan.

Krylovin mielestä vanhoista jarruista olisi jo aika hankkiutua eroon ja korvata heidät nuoremmilla erotuomareilla.

– On ideoita, miten parannamme päätuomarien vuorovaikutusta seurojen, niiden hallitusten ja koko liigan kanssa. Teemme töitä, jotta saisimme lisää nuoria erotuomareita, joita Krylov kaipaa, Morozov sanoi.

Championatin toimittaja kysyi Morozovilta, että voisiko Fasel auttaa venäläisiä tässä asiassa.

– Ai voiko auttaa? Tietysti otamme hänet mukaan. Ilmoitimme maanantaina, hän voi auttaa meitä erotuomariasioissa. Ohjeistimme hänet keskustelemaan seurojen kanssa, että kenet ne haluavat nähdä tuomarikomiteassa eli keihin ne luottavat, Morozov muotoili.

Entinen erotuomari Aleksander Zaitsev olettaa, että SKA:n päävalmentaja Roman Rotenberg liittyy tavalla tai toisella Faselin uuteen rooliin.

– Ehkä yksi päätöksentekijöistä on Rotenberg. Muistammehan hänen sanoneen toistuvasti mediatilaisuuksissa, että vastustajat teloivat monta hänen pelaajaansa. Hän myös väitti, että erotuomarit eivät reagoineet niihin tilanteisiin kunnolla, hän sanoi Championatille.

Venäjää jo vuosia myötäkarvaan silittäneen Faselin nimi on ollut esillä julkisuudessa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Mies itse on vetäytynyt julkisuudesta lähes kokonaan. Samaan aikaan hänen toimiaan Venäjällä ystävänsä Vladimir Putinin ja ylipäätään maan hyväksi on arvosteltu rajusti.

René Fasel (oik.) toimi kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuosina 1994–2021. Kuvassa hän jakaa Leijonille MM-kultamitaleja vuonna 2019.

Fasel vilahti Venäjällä pelatun KHL-ottelun tv-kuvissa viime kaudella ja väitti haastattelua kysyneeltä toimittajalta, ettei ole paikalla koko tapahtumassa. Samaan aikaan pommit paukkuivat Ukrainassa.

Venäjä on ollut sodan alkamisen jälkeen IIHF:n pannassa. Maa haluaisi kipeästi takaisin kansainvälisiin kaukaloihin. Fasel on kehunut KHL:ää, ihaillut venäläisten tyyliä pelata jääkiekkoa ja julistanut, että hän haluaisi nähdä Venäjän kansainvälisissä kaukaloissa niin pian kuin mahdollista.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja Luca Tardiff on sanonut, että Fasel haluaisi edelleen vaikuttaa sen päätöksiin.

Uutistoimisto Interfax kertoi helmikuussa 2023, että Fasel on saanut Venäjän kansalaisuuden. Samassa yhteydessä Interfax kertoi, että Fasel on ryhtynyt venäläisen omenantuottajan Alma Holdingin pääomistajaksi 54 prosentin siivulla.

Loput 46 prosenttia siitä omistaa Volga Group Agro. Volga Groupin omistaja on Putinin lähipiiriin kuuluva ja Helsingin Jokereissa vaikuttanut liikemies Gennadi Timtshenko.