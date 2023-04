Rotenbergin maajoukkuetta kutsutaan nimellä Venäjä 25.

Roman Rotenbergin ura valmentajana on Venäjällä vahvassa nosteessa.

KHL-joukkue Pietarin SKA:n päävalmentaja Roman Rotenberg on valittu Venäjä 25 -maajoukkueen päävalmentajaksi, Venäjän jääkiekkoliitto kertoo tiedotteessaan.

Valinnasta päätti Venäjän jääkiekkoliiton valmentajaneuvosto, jonka puheenjohtajana on hyökkääjä Boris Majorov. Jäsenenä on muun muassa Arkadi Rotenberg, joka on Roman Rotenbergin setä.

Venäjän jääkiekkoliiton puheenjohtaja Vladislav Tretjak kehuu Rotenbergia nuorten pelaajien kehittäjänä.

– Tämä näkyy monien SKA:n pelaajien kehittymisenä.

SKA ei kuitenkaan yltänyt KHL:n finaaleihin, sillä se hävisi välieräsarjan Moskovan TsSKA:lle.

Roman Rotenberg on myös Suomen kansalainen, ja entisen Hartwall-areenan (nykyisin Helsinki-halli) omistajayhtiön hallituksen puheenjohtaja.

Vaikka Rotenberg valittiin ”Venäjä 25:n” päävalmentajaksi, käytännössä hän on Venäjän maajoukkueen päävalmentaja.

Erikoisen kuvion taustalla on se, että Aleksei Zhamnovin sopimus Venäjän maajoukkueen päävalmentajana on kesäkuuhun asti, mutta hänellä ei ole joukkuetta, jota voisi valmentaa.

Venäjä 25 -nimi on keksitty siitä, että joukkueen keski-ikä on 25 vuotta eli kyse ei ole alle 25-vuotiaista pelaajista. Sports.ru:n mukaan Venäjä 25 -joukkue on sama asia kuin ”olympiajoukkue”, joka pelasi ennen Venäjän hyökkäyssotaa muun muassa EHT-turnauksissa.

– Kukaan ei oikeasti katso pelaajien passeja ja siirrä heitä sivuun vain siksi, että he rikkoisivat joukkueen [25 vuoden] keski-iän, Sports.ru kirjoittaa.

Rotenbergin valmentama joukkue pelaa ensimmäisen ottelunsa toukokuussa Valko-Venäjää vastaan.