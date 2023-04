Leijonatuomio: Nyt saa riittää! Tämä mies pitää heittää ulos Naisleijonista

Suomi hävisi MM-kisojen puolivälierissä Tshekille maalein 1–2.

Tappion myötä Naisleijonat jäi toista kertaa peräkkäin ulos MM-kisojen mitalipeleistä. Suomen turnaus jatkuu sijoitusotteluilla sijoista 5.–8.

IS:n raadissa ovat mukana toimittajat Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen sekä asiantuntija Linda Leppänen.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Natalie Mlynkova. Tshekin paras hyökkääjä oli alati vaarallinen ja veti Suomen pakkeja jatkuvasti vipuun. Toisessa erässä helähti, kun Mlynkova kiepautti todella terävän vanhanaikaisen ohi Anni Keisalan. Suomen maalivahti ei ehtinyt millään mukaan. Mlynkova, 21, edustaa Tshekin naiskiekon nousua.

Tämä toimi

Noora Tulus täytti ykkössentterin saappaat ihan kelvolla tavalla. Luova ja näppärä peluri, joka antaa oivaltavia syöttöjä vaihdosta toiseen. Maaginen tarjoilu Viivi Vainikan maaliin.

Tämä meni vihkoon

Ylivoima. Suomelle suorastaan tarjottiin tasoitusta, kun Tshekille vihellettiin kolmoserässä kolme peräkkäistä jäähyä. Suomen yv-saldo ottelussa oli surkea 0/5. Miksi ylivoimaan ei tehty mitään muutoksia, vaikka se sakkasi?

Tus ny itte selittään...

Juuso Toivola ei voi jatkaa Naisleijonien päävalmentajana. Hänet on pakko siirtää sivuun. Sopimus on mallia 2+2 vuotta, mutta Toivolan kyvyt eivät selvästikään riitä. Tshekillä on penkin takana kanadalainen nainen, ex-huippupelaaja Carla MacLeod, joka vei Toivolaa taktisesti 10–0. Suomikin voisi kokeilla ulkomaalaista valmentajaa.

Juuso Toivolan alaisuudessa Suomi on vajonnut historiallisen alas.

Loppulause

Vielä viime vuonna harmiteltiin, kun Suomi oli jumiutunut ”ikuiseksi kolmoseksi”. Nyt edes pronssille ei ole mitään mahkuja. Alamäki on ollut raju. Jääkiekkoliitto lupasi reagoida jo viime kisojen fiaskon jälkeen, mutta mitään muutoksia ei tehty. Olisi jo korkea aika.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Tshekin maalivahti Blanka Skodova. Naisleijonien viimeistely oli tuskastuttavan tehotonta, mutta sekaan mahtui myös muutama Skodovan huipputorjunta. Suomi laukoi niin monta helppoa, kopattavaa laukausta, että tshekkivahti sai huippuvireen päälle. Naisleijonat oli takalukossa, joka kulminoitui väkinäiseen viimeistelyyn.

Dominika Laskova tuuletti Tshekin upeaa voittoa.

Tämä toimi

Jos jotain positiivista, niin yrittämisestä Naisleijonien peli ei kiikastanut. Pelaajat kyllä taistelivat ja luistelivat, mutta sillä ei pötkitä pitkälle. Jo Ruotsia vastaan oli nähtävissä, että pelitapa ei tarjonnut Suomelle selkärankaa – hyökkäyspeli oli junnaamista. Ruotsia vastaan yksilöt pelastivat, Tshekkiä vastaan enää eivät.

Tämä meni vihkoon

Juuso Toivolan valinta Naisleijonien päävalmentajaksi. Hänen alaisuudessaan Suomi on nyt kahdesti pullahtanut ulos mitalipeleistä MM-kisoissa. Naisleijonat on toki sekaisin organisaatiotasolla, mutta itse pelissäkin on ollut puutteita ja puristamista. Toivola on tehnyt pitkän päivätyön naiskiekon parissa, mutta se ei nyt auta. On vaikea nähdä, että hän voisi jatkaa päävalmentajana.

Tus ny itte selittään...

Miten Naisleijonat oli niin kipsissä heti, kun Tshekki iski avausmaalinsa? 49 sekunnin kuluttua kolahti uudestaan. Lähtöasetelma oli paineinen, mutta päävalmentajan pitäisi pystyä virittämään joukkueensa rennompaan tilaan. Ylivoima oli kipsissä ja viimeistely onnetonta. Maalivahti Anni Keisalakaan ei todellakaan ollut parhaimmillaan.

Loppulause

Nyt Jääkiekkoliiton on pakko puuttua Naisleijonien toimintaan ja tehdä syväanalyysi synkästä tilanteesta. Liiton johtajat ovat jättäneet Naisleijonat oman onnensa nojaan, ja tulos on tässä. Väärissä pesteissä on vääriä ihmisiä, ja joukkue rämpii kriisistä ja katastrofista toiseen. Kierre on pysäytettävä.

Linda Leppänen

Illan sankari

Tshekin numero 12 Klara Hymlarova. Hän otti toisen erän alussa huikeat blokit alivoimalla. Se oli yksi pelin käännekohdista, sillä Suomen 2–0-johdossa peli olisi voinut olla ihan erilainen. Isoissa peleissä pitää syödä kiekkoa ja ottaa mustelmia – ja sitä Hymlarova siinä alivoimassa teki.

Tämä toimi

Viivi Vainikan maali oli ottelun hienoin. Viivi olisi voinut jo laittaa tyhjiin takatolpalta, mutta hän otti vielä haltuun, siirsi sivulle ja laittoi längistä sisään. Noora Tuluksen syöttö oli uskomattoman hieno. Tulus jakeli pelissä useampiakin hienoja syöttöjä ketjukavereilleen.

Viivi Vainikka iski Suomen maalin Noora Tuluksen maagisesta syötöstä.

Tämä meni vihkoon

Tshekin toinen maali tuli Suomen kokemattomalle nelosketjulle. Takana ollutta pelaajaa ei merkattu, vaan ajettiin liian syvään omalla alueella. Se oli nelosen ensimmäinen vaihto koko erässä. Se maksoi tällä kertaa aika paljon vähämaalisessa ottelussa. Suomi ei pystynyt pelaamaan neljän kentän rotaatiolla, joka on yleensä ollut Suomen vahvuus.

Tus ny itte selittään...

Erikoistilanteita ei hyödynnetty. Kymmenen minuuttia ylivoimalla, eikä yhtään onnistumista koko ottelussa!

Loppulause

Tshekki oli syötöissä ja syöttöjen vastaanotoissa Suomea edellä. Tshekki menee mitalipeleihin – ja Suomi on toistamiseen mitalipelien ulkopuolella. Tässä on kuitenkin vielä mahdollisuus päästä takaisin A-lohkoon. Se pitää lunastaa tästä MM-turnauksesta.