Naisleijonille varoitus – kohtalonpelissä vastaan shokkijoukkue: ”Tiedetään, mitä on tapahtunut”

Suomi pelaa torstaina puolivälierissä.

Se oli yksi isoimmista shokeista Suomen naiskiekkoilun historiassa.

Naisleijonat taipui viime MM-kisojen puolivälierissä Tshekille jatkoajalla maalein 1–2.

Laji-ikoni Jenni Hiirikoski antoi jatkoajan alussa harhasyötön suoraan Aneta Tejralovalle, joka ampui kiekon etukulmasta ohi Anni Keisalan.

Suomi jäi ensimmäistä kertaa ulos mitalipeleistä naisten MM-kisoissa. Sijoitus oli lopulta kuudes, mikä tiputti Suomen B-lohkoon.

Nyt puolivälierissä on jälleen vastassa sama maa, Tshekki.

Viime kisojen trauma on muistissa.

– Tiedetään, mitä menneisyydessä on tapahtunut. Nyt Suomella on kuitenkin uusi joukkue, jolla on ollut hyvä meno. Ihan turha pelätä mitään, sanoo IS:n asiantuntija Linda Leppänen.

– Tshekki on vaikea vastustaja, mutta hyvällä omalla pelillä Suomi voi voittaa.

Tshekki otti viime vuoden kisoissa historiansa ensimmäisen naisten arvokisamitalin, pronssin, kun se kaatoi pronssiottelussa Sveitsin 4–2.

Tämän vuoden kisoissa Bramptonissa Tshekki oli A-lohkossa paras maa heti Pohjois-Amerikan jättiläisten Kanadan ja Yhdysvaltojen jälkeen.

Tshekki voitti alkusarjassa Sveitsin 5–2 ja Japanin jatkoajalla 2–1. Se taipui Kanadalle 1–5 ja USA:lle 2–6.

– Tshekissä on tehty pitkään hyvää työtä. Tyttöjen maajoukkueesta on noussut uusia pelaajia naisten maajoukkueeseen. Joukkueesta löytyy vahvoja yksilöitä ja hyviä maalintekijöitä, Leppänen sanoo.

Yksi mielenkiintoinen nimi on 17-vuotias Tereza Pistekova, joka oli tällä kaudella Suomen liigassa TPS:n pistetykki 34 ottelun tehoillaan 14+26=40. Ensi kaudella hän pelaa HPK:ssa.

Bramptonin kisoissa Pistekova on maalannut Sveitsiä vastaan.

Suomi jyräsi alemmasta alkusarjasta jatkoon puhtaalla pelillä ja murskaavalla maalierolla 26–3. Pelaajien kommenteista on kuitenkin huokunut, ettei peli täysin tyydytä.

Parannettavaa on.

Samaa mieltä on asiantuntija Leppänen.

– Pelien alut eivät ole olleet kauhean hyviä. On pitänyt odottaa sitä Suomen ensimmäistä maalia, jotta fiilis nousee.

Ottelun alussa piilee vaaran paikka. Jos Suomi ei saa haluamaansa alkua, peli voi mennä jäpittämiseksi.

– Alussa pitää olla hereillä, ettei Tshekki tee alun paikoistaan maalia. Sitten voi tulla se puskeminen ja yliyrittäminen, ja peli vaikeutuu, Leppänen näkee.

Suomi latoi alkusarjan neljässä ottelussa 26 maalia.

Suomen vahvuutena Leppänen pitää laajaa maalintekorintamaa. Alkusarjassa kolme kentällistä latoi maaleja.

Leppäsen mielestä Jenniina Nylundin johtama kolmosketju (Sofianna Sundelin–Nylund–Emilia Vesa) oli Suomen paras.

– Ennen on ollut ykköskenttä ja muut perässä. Nyt on kolme vahvaa, tasaista kenttää.

Leppänen luottaa myös maalivahti Keisalaan ja joukkueen konkareihin, jotka käänsivät alkusarjassa Ruotsi-pelin komeasti. Suomi oli kahden erän jälkeen 0–2-tappiolla mutta voitti 4–2.

Konkarit Noora Tulus, Petra Nieminen ja Ronja Savolainen olivat Suomen sankareita.

– Uskon, että maalivahti antaa Suomelle mahdollisuuden voittoon ja kokeneet pelaajat nousevat esiin kuten Ruotsi-pelissä.

MM-kisojen puolivälierä Tshekki-Suomi alkaa torstaina Suomen aikaa kello 17. TV5 ja Discovery+ televisioivat ottelun.