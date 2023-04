Suomen sankari kertoo, miten Ruotsi kaatui: ”Nyt joko mennään tai ei ollenkaan”

Naisleijonat kaatoi Ruotsin maalein 4–2.

Alku ei näyttänyt ollenkaan hyvältä.

Ruotsi johti Suomea kahden erän jälkeen maalein 2–0, mutta Naisleijonat kiri päätöserässä voittoon 4–2.

Suomen pakki Ronja Savolainen tykitti kaksi maalia.

– Ei oltu tyytyväisiä kahteen ensimmäiseen erään. Ei ollut yhtään sellainen leijonailme, mitä on ollut näissä muissa peleissä. Oli sellainen ajatus, että nyt joko mennään tai ei sitten ollenkaan, Savolainen kertasi.

Kolmannessa erässä Suomi laittoi tuulemaan.

– Kyllä heti siinä kolmannen erän alussa näki, kun kiekko tippui, että nyt on ihan eri meininki tällä joukkueella.

Savolainen tykitti kaksi ylivoimamaalia. Ensimmäinen oli terävä laukaus, toinen röyhkeä purjehdus maalintekoon.

– Se ensimmäinen oli tosi hieno syöttö ”Petulta” (Petra Niemiseltä), Savolainen kehaisi.

– Tykkään laukoa, kun saan syötön suoraan sieltä.

Savolaisen toisessa maalissa Ruotsin pakki jäi kakkoseksi.

– Tunsin, että hänellä ei ollut sama vauhti kuin minulla. Pääsin kokeilemaan, suomenruotsalainen Savolainen myhäili.

Naisleijonat romahti viime MM-kisoissa kuudenneksi, mikä tarkoitti putoamista alempaan alkusarjaan näissä kisoissa. Nyt Suomi tähtää takaisin mitalipeleihin.

Pelissä on suomalaisen naiskiekon uskottavuus.

– Totta kai viime kisat olivat tosi iso pettymys. Nyt lähdetään puhtaalta pöydältä uudella ilmeellä. On kiva, että meillä on uusi johtoryhmä. Tässä joukkueessa on huippumeininki. On kiva tulla töihin ja pelata yhdessä.

Suomi on voittanut alkusarjassa kaikki kolme otteluaan. Edessä on vielä maanantain Unkari-ottelu, minkä jälkeen Naisleijonat pelaa puolivälieräottelun torstaina.