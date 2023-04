Leijonatuomio: Naisleijonien upeaa temppua varjostaa häpeällinen fakta – miten tämä on edes mahdollista?

Naisleijonat nousi voittoon kolmannessa erässä. 0–2-tappiolla ollut Suomi taisteli tiensä 4–2-voittoon.

Ilta-Sanomien raadissa ovat mukana toimittajat Sasha Huttunen ja Teemu Suvinen sekä asiantuntija Linda Leppänen.

Sasha Huttunen

Illan sankari

Noora Tulus sai isot saappaat täytettäväksi, kun Susanna Tapani ei lähtenyt kisoihin. 27-vuotias Tulus on Suomen uusi ykkössentteri, mikä ei ole helppo tehtävä. Tulus tykitti Ruotsi-ottelun päätöserässä tehot 0+3 ja osoitti tasoaan. Tulus on taitava kiekonkäsittelijä, joka näytti, että hän kykenee vastaamaan tuloksesta.

Tämä toimi

Olen epäillyt, miten päävalmentaja Juuso Toivolan joukkue kestää painetta. Ruotsi-ottelussa Naisleijonat näytti luonnetta. Kiusallinen 0–2-tilanne ei varmasti ollut helppo paikka kahden erän jälkeen, mutta Suomi nousi voittoon. Kolmas erä kirjattiin Suomelle 4–0. Noora Tulus, Viivi Vainikka ja Petra Nieminen ovat tehneet tulosta.

Viivi Vainikka aloitti Suomen kirin päätöserän alussa.

Tämä meni vihkoon

Kaksi erää näytti, että Suomi onnistuu sähläämään ottelun. Kun Naisleijonat sai käännettyä pelin, ei ole syytä suuremmalle kritiikille. Tulosta on tullut laajalla rintamalla.

Tus ny itte selittään...

Japani nousi ylempään alkusarjaan, kun Suomi floppasi viime kisoissa. Japanista ei ole ollut haastamaan Pohjois-Amerikan maita. Yhdysvallat murskasi nousevan auringon maan avauspelissä maalein 7–1. Kanada löi Japanin 5–0. Tshekkiä vastaan Japani selvisi sentään jatkoajalle.

Loppulause

Lohkovoitto on varma. Unkaria vastaan Suomi ei sählää, joten tie kohti mitalipelejä on suosiollinen. Mitali pitää saavuttaa, jotta Naisleijonat palauttaa uskottavuutensa.

Teemu Suvinen

Illan sankari

Ronja Savolainen nousi esiin kriittisellä hetkellä ja riuhtoi Suomen ylös syvästä kuopasta. Ensin Savolainen tasoitti ottelun ylivoimalla ja naulasi vielä loppulukemat komealla yksilösuorituksella. Tekee joukkueelle erittäin hyvää, kun johtavat pelaajat osoittavat suurta johtajuutta.

Tämä toimi

Päävalmentaja Juuso Toivolan tulokset Naisleijonissa eivät ole vakuuttaneet, joten olin melko varma, että kolmannessa erässä 0–2-tappioasemassa jäälle luistelee lamaantunut Suomi. Näin ei kuitenkaan ollut. Toivola (ja johtavat pelaajat) saivat piiskattua Naisleijoniin taistelutahtoa. Tässähän on kasvutarinan ainekset, jos pelaamiseen tulee tolkkua.

Päävalmentaja Toivola lietsoi toisella erätauolla joukkonsa hurmioon.

Tämä meni vihkoon

Kaksi erää näytti siltä, että Suomella ei ole mitään eväitä pelin avaamiseen ja hyökkäämiseen. Ruotsi sen sijaan oli tehnyt kotiläksynsä huolella ja onnistui tukkimaan Naisleijonien luovuuden täysin. Voitto irtosi lopulta yksilösuoritusten ja taistelutahdon ansiosta, ei pelitavan tarjoaman selkärangan avulla. Tällaisilla otteilla ei ole todellakaan mitään mahdollisuuksia Pohjois-Amerikan joukkueita vastaan.

Tus ny itte selittään...

Jääkiekko on maailmanlaajuisesti pieni laji, jonka jättiläisiä Suomi ja Ruotsi ovat. On siis aivan häpeällistä, että suuret kiekkomaat kohtaavat MM-tasolla heikossa B-lohkossa. Miten tämä on edes mahdollista? Ainakin on päivänselvää, että molempien maiden lajiliitot ovat laiminlyöneet naisten maajoukkuetta pahasti. Tämä häpeällinen fakta varjostaa Naisleijonien hienoa nousua. Ruotsi on sentään panostanut naisten pääsarjaansa, Suomi ei.

Loppulause

Naisleijonille aukesi nyt jouheva tie mitalipeleihin, sillä mitä todennäköisimmin puolivälierässä vastaan asettuu jokin muu joukkue kuin USA tai Kanada. Silti Suomen täytyy parantaa huomattavasti, tai muuten turnaus voi aivan hyvin kariutua puolivälieräpettymykseen.

Linda Leppänen

Illan sankari

Petra Nieminen. Hieno syöttö maalin takaa ylivoimalla Ronja Savolaiselle, mistä Suomi teki tasoitusmaalin. Heti perään upea kuljetus punaviivan yli ja tarkka laukaus, josta tuli voittomaali.

Tämä toimi

Suomen tehokas viisiminuuttinen kolmannen erän alkupuolella. Kavennus, tasoitus ja johtomaali. Suomen kokeneet pelaajat Vainikka, Nieminen, Savolainen ja Tulus nousivat pelissä näyttämään, että halutaan voittaa.

Tämä meni vihkoon

Kaksi ensimmäistä erää ei ollut parasta Suomea. Maalivahti Anni Keisalalle haastava ottelu, kun laukauksia ei tule kauheasti, ja kun tulee, kiekko löytyy pöntöstä. Maalivahtia niistä maaleista ei voi syyttä.

Tus ny itte selittään...

Ruotsin pelaajan viisiminuuttinen ei mielestäni ollut ison jäähyn arvoinen. Sofianna Sundelin ja Ruotsin Annie Silen luistelevat samaan suuntaan laidan vieressä ja kontakti ei omasta mielestäni osunut päähän.

Loppulause

Tärkeä voitto ja tasonnosto kolmanteen erään. Maanantain Unkari-otteluun voi lähteä levollisin mielin nauttimaan MM-kiekosta ja viimeisestä alkusarjan ottelusta.