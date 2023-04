Venäjällä hämmästyttävä joukkokäry – 7 junioripelaajaa jäi kiinni dopingtestissä

Seitsemän juniorijoukkue Tolparin pelaajaa on antanut positiivisen dopingnäytteen.

Jääkiekkoilu on jatkunut Venäjällä Ukrainan sodasta huolimatta.

Venäjän jääkiekkoilussa kausi on ratkaisuvaiheissa. Mestaruuksia ratkotaan myös juniorisarjoissa. Pääsiäisviikolla kohutuin uutinen ei liity pudotuspeleihin vaan Tolpar-seuran juniorijoukkueen dopingtesteihin. Tolpar on KHL-seura Ufan alaisuudessa toimiva junioriseura.

MatchTV.ru-sivuston mukaan seitsemän Tolparin pelaajaa on antanut positiivisen dopingnäytteen. Kyse on nuorten jääkiekkoliigassa (MHL) pelaavasta joukkueesta. Uutisen mukaan nuorten sarjaa hallinnoiva KHL on ryhtynyt selvittämään joukkokäryä.

– KHL:n, MHL:n ja ZHL:n antidoping-ohjelman mukaisesti KHL käsittelee kaikki dopingtapaukset, liigan tiedotteessa kerrottiin.

Jo aiemmin MatchTV oli uutisoinut kahdesta dopingtapauksesta Tolparin joukkueessa.

Kevään pudotuspeleissä Tolpar eteni puolivälieriin, mutta putosi jatkosta hävittyään Omsk Hawksille otteluvoitoin 1–3.