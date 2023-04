Kommentti: Teemu Selänne harkitsee taas suomalaisen kiekkoseuran ostamista – sisäpiirissä kuhisee

Joku kyynikko voisi tulkita Selänteen mahdollisen ostopäätöksen kostoksi siitä, että hänet nolattiin Jokerit-projektissa, kirjoittaa Marko Lempinen.

Teemu Selänteestä on tulossa Heinolan Peliittojen omistaja?

Vankat sisäpiirilähteet kertovat: kiekkolegenda Teemu Selänne harkitsee jääkiekon Mestiksessä pelaavan Heinolan Peliittojen ostamista.

Kyllä, luit oikein, ja sitä paitsi aprillipäiväkin vanheni jo.

Ilta-Sanomien vahvistamien tietojen mukaan Selänne neuvotteli Peliittojen hankkimisesta ensimmäisen kerran jo joitakin kuukausia sitten ja jätti tiettävästi silloin myös tarjouksen, jonka seuran unkarilaisomistaja Zoltan Nagy kuitenkin hylkäsi.

Nyt keskustelut ovat lähteiden mukaan virinneet uudestaan, koska verottaja hakee parhaillaan Heinolan Peliitat Oy:tä konkurssiin. Seura tarvitsee itselleen kuumeisesti pelastajan.

Heinolalaisseuran maksurästit verottajalle ovat reippaat 33 000 euroa, ja kaiken kaikkiaan vielä moninkertaisesti suuremmat. Taustayhtiön osakepääoma on painunut negatiiviseksi.

Karsintojen kautta sarjapaikkansa ensi kaudeksi varmistanut Peliitat nousi kauden aikana hetkellisesti valtakunnalliseen valokeilaan, koska joukkueessa pelasi Selänteen poika Eetu Selänne.

– Teemu ottanee nyt homman haltuun. Tai ainakin seurajohto on sanonut, että seuralla on uudet omistajat parin viikon sisällä – enkä itse ole muista vaihtoehtoista edes kuullut, eräs lähde Peliittojen ytimestä kertoo.

IS tavoitteli Selännettä puhelimitse, tuloksetta. Hänen neuvottelunsa Peliittojen kanssa vahvistettiin kuitenkin Selänteen lähipiiristä.

– Teemu on keskustellut Peliittojen hankkimisesta, mutta asiat eivät ole maalissa. Ja kun Teemusta on kyse, mikään ei ole varmaan niin kauan kuin hänen nimensä todella löytyy papereista. Korostan, että Teemu ei ole tehnyt asiassa vielä lopullista päätöstään, lähipiiriläinen sanoo.

Tiistaina Selänne julkaisi sosiaalisessa mediassa arvoituksellisen kirjoituksen. Siinä luki näin:

– Onnea Peliitat Mestis-sarjapaikan varmistamisesta. Vahva karsintasarja Nokian Pyryä vastaan, joka pelas muuten hyvin. Voitais rakentaa Heinolaan muuten uusi, vielä parempi kiekkobuumi ja nuorten pelaajien kehitysmekka. Miltä kuulostaa? Selänne kirjoitti.

Legendan kiinnostus konkurssikypsää kiekkoseuraa kohtaan tuntuu uskomattomalta, ettei jopa absurdilta, vaikka sen myyntihinta lienee pohjalukemissa. Mitä hän sillä oikein tekisi?

Peliittojen kotiluola on 1980-luvulla rakennettu Heinolan ”Betoni”.

Viime kesänä Selänne pyrki ympärilleen kasatun sijoittajaryhmän kanssa vimmatusti Helsingin Jokerien paluuprojektin keulahahmoksi. Juuri sitä duunia hän olisi halunnut tehdä ”isona”.

Selänne oli SM-liigassa nähdyn ainutlaatuisen Jokeri-ilmiön ruumiillistuma 1990-luvun alussa, ja monia hämmensikin, kun Jokeri-kasvatin kipparoima Naurava Narri Oy pelattiin tylysti siitä leikistä ulos.

Selänne kumppaneineen neuvotteli pitkään Jokerien brändioikeudet omistavan Helsingin Jokerit ry:n kanssa, kunnes elokuussa tapahtui yllätyskäänne: seuran tavaramerkkioikeudet päätyivät ensin Joel Harkimon omistaman Team Jokerit Oy:n sekä noin puolta vuotta myöhemmin Mikko Saarnin ja entisen NHL-kiekkoilijan Ossi Väänäsen kasaaman Jokerit Helsinki Oy:n hallintaan.

Nyt jälkimmäinen poppoo rakentaa Jokereita KHL-raunioilta kohti SM-liigaa – Mestiksen kautta. Nimekkäiden kasvojen omistama yhtiö saanee ensi kaudeksi paikan maan toiseksi korkeimmasta sarjasta.

Mutta toisin kuin moni ehkä kuvittelee, Selännettä ei ole pyydetty projektiin mukaan.

Ehkei Selänne edes lähtisi pyydettäessä mukaan, mutta ei häntä myöskään olla ainakaan hetkeen kosiskelemassa.

Suomen kaikkien aikojen kiekkoilijaksi kehutusta Selänteestä olisi Jokereille todennäköisesti ainakin pr-hyötyä. Hän nostaisi seuran uskottavuutta fanien ja yhteistyökumppanien silmissä.

Syy Selänteen taklaamiseen löytyy Jokerien uuden taustayhtiön omistajakaartiin lukeutuvasta Helsingin Jokerit ry:stä. Se on polttanut pahasti päreensä yhdistystä useampaan otteeseen kärkkäästi kritisoineeseen kiekkolegendaan, eikä vähiten sen puheenjohtaja Kim Borgström.

– Ry:ssä ollaan pettyneitä, koska Teemu vaati julkisesti potkuja sen kaikille avainhenkilöille, eräs sisäpiirilähde kertoo.

Ymmärrän Selännettä. Hänen kritiikissään oli paljon perää.

Koko sekavan Jokerit-sopan keskiössähän on alati ollut Helsingin Jokerit ry, joka on kikkaillut ahneuksissaan vuoroin sinne ja vuoroin tänne suuntaan. Borgström on ollut kuin suihkusaippuoitu ankerias, eikä häntä ole saatu median liedelle grillattavaksi, vaikka aihetta todella olisi ollut.

Ry on juossut mediaa karkuun ja vaiennut kaikesta. Siinä ei ole mitään väärää, mutta Suomen piirit ovat armotta liian pienet kabinettisalaisuuksille.

Sellainen peli kääntyy aina itseään vastaan.

Kun palataan Selänteen Peliitat-motiiveihin, joku kyynikko voisi tulkita hänen mahdollisen ostopäätöksensä kostoksi siitä, että hänet nolattiin Jokerit-projektissa. Siihen kieltämättä liittyisi aikamoisia jännitteitä, jos Selänteen Peliitat kohtaisi Mestiksessä NHL-taustaisten Väänäsen, Esa Lindellin ja Teuvo Teräväisen Jokerit.

Ehkä Selänne kuitenkin vain harkitsee pitävänsä hengissä seuran, jossa hänen Eetu-poikansa pelaa. Ehkä hänellä on intressejä, joista kukaan ei oikein vielä tiedä. Ja kuten sanottu, Peliittojen ostamisessa ei puhuta isoista rahoista.

Miten vaan, mitään suurempaa tulevaisuuden näkymää Peliitoissa ei ole. Peliitat on sympaattinen pikkuseura, joka omassa kaupungissaan houkuttelee riittävästi yrityskumppaneita Mestis-tasolle, mutta sitä korkeammalle sen rahkeet eivät tietysti riitä.

Peliitat voi saada pyörimään taloudellisesti omillaan, mikä suomalaisen jääkiekon ”bisneksessä” olisi jo saavutus sinänsä.

Mestis on sarjana vitsi. Mestis tekee varmasti hyvää kaikille SM-liigan pyrkiville seuroille, mutta sen urheilullinen uskottavuus on viime vuosina romahtanut. Kuvaavaa on, että Peliittojen omistaja Nagy osti itselleen rahoituslupauksillaan pelipaikan joukkueesta – vieläpä pitkälti tyhjillä lupauksillaan.

Aiemmin Nagy ei suostunut myymään Peliittoja Selänteelle, koska piti Kaliforniassa asuvan miljonäärin tarjousta heikkona. Nyt Nagyllä ei ole vaihtoehtoja, koska hänen omat rahoituskanavansa tuntuvat olevan tukossa.

Peliitat kaatuu, ellei se päädy nopeasti joko Selänteen tai jonkun muun uuden rahoittajan omistukseen.