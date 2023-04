Venäjän jääkiekon suurlahjakkuuden isä katosi täysin selittämättömästi – nyt tuli hyytävä uutinen

Matvei Mitshkovin perhettä kohtasi suru-uutinen.

Andrei Mitshkovin kuolema kuohuttaa Venäjällä. Jääkiekon suurlahjakkuuden Matvei Mitshkovin isä katosi viime sunnuntaina. Hänet löydettiin tiistaina kuolleena.

Venäläisen Sport-Expressin mukaan etsintäpartio löysi Mitshkovin ruumiin perheen kodin lähellä olleesta lammesta Sotshissa. Katoaminen ja kuolema ovat SE:n mukaan täysi mysteeri.

51-vuotias Andrei Mitshkov tiettävästi katsoi sunnuntaina poikansa kanssa Pietarin SKA:n ja Moskovan TsSKA:n välisen ottelun toisen jatkoajan ja lähti sen jälkeen kotoa pois. Hän poistui yhdeksältä illalla ilman mitään henkilöllisyyspapereita tai autonsa avaimia.

Samaan aikaan perheen nuorempi poika oli äitinsä kanssa ruokakaupassa.

– Kun perhe huolestui ja yritti tavoittaa tätä, isän puhelin oli jo pois päältä, Sport-Express kuvailee tapahtumia.

Isä ilmoitettiin pian tämän jälkeen kadonneeksi ja etsintätoimet aloitettiin. Lopulta hänet löydettiin kuolleena.

Tiedossa ei ole mitään mahdollisia syitä sille, miksi Andrei Mitshkov olisi kadonnut, esimeriksi riitoja, erimielisyyksiä tai ongelmia alkoholin kanssa.

Perhe asuu tällä hetkellä Sotshissa, sillä koko perhe muutti Pietarista Sotshiin, kun Matvein seura SKA lainasi tämän Sotshiin loppukaudeksi.

Matvei Mitshkov on Venäjän kuumimpia jääkiekkolupauksia. 18-vuotias laitahyökkääjä on NHL:n kesän varaustilaisuuden himoituimpia pelaajia. Hän nousi Venäjän maajoukkueeseen jo viime kaudella ja on tehnyt tällä kaudella Sotshille tehot 9+11 27 ottelussa KHL:ssä.

Mitshkov on edustanut Venäjää kaikilla junioritasoilla.