Nelli Laitinen muutti 20-vuotiaana Yhdysvaltoihin – perillä odotti iso shokki: ”Ihan sama, oletko nainen vai mies”

Nelli Laitinen kokee Yhdysvalloissa asioita, jotka eivät olisi Suomessa mahdollisia.

Mitä lukion jälkeen?

Se on kysymys, jota moni on joutunut pohtimaan. Niin myös jääkiekkoilija Nelli Laitinen, joka mietti, miten yhdistäisi urheilun ja opiskelun. Hän on lajinsa huippuja, maailmanluokan laatupakki jo nuorella iällä, mutta Suomessa naiskiekkoilijan on vaikea edetä.

Pöydälle nousi Yhdysvallat, jonka yliopistot lähestyivät Laitista.

– Mietin, että mitä muutakaan tässä tekisi. Koulu on minulle tärkeä, ja tuo tuntui ainoalta järkevältä ratkaisulta, että pystyy keskittymään kouluun ja silti pelaamaan jääkiekkoa hyvällä tasolla, hän sanoo.

Suomen maajoukkuetähti valitsi tarjouksista lopulta Minnesotan yliopiston.

Lähtiessä hän luonnollisesti hieman epäröi, mutta perillä odotti iso yllätys.

Minnesotan yliopiston joukkue, Gophers, on ikoninen ilmestys amerikkalaisessa urheilussa. Peliasu on tarunhohtoinen: kastanjaruskea pääväri ja kullatut raidat. Amerikkalaista jalkapalloa ja baseballia Gophers pelasi jo 1800-luvulla. Tänä päivänä se on jääkiekon tähtitehdas.

Gophers on voittanut naisten kiekossa toiseksi eniten mestaruuksia heti Wisconsinin jälkeen.

Korkea vaatimustaso näkyy harjoituksissa. Joukkue vilisee Yhdysvaltojen maajoukkueringissä olevia superlupauksia.

Laitinen huomasi, että nyt mennään kovaa.

– Jokaisen treenin taso on vähän erilainen kuin mihin Suomessa oli tottunut. Joka treenissä on kansainvälisen pelin vaatimustaso, hän vertaa.

Lohjalta kotoisin oleva Laitinen oli Suomessa ylivertainen. Hän dominoi naisten liigaa jo 16-vuotiaana Bluesin, nykyisen Kiekko-Espoon, paidassa. Samalla kaudella hänet valittiin nuorimpana pelaajana joukkueeseen, joka voitti Espoon MM-kotikisoissa hopeaa.

Laitinen palkittiin naisten sarjan parhaana puolustajana kolmesti putkeen kausina 2019–2022.

Nelli Laitinen (toinen vas.) on Naisleijonien kantavia voimia MM-kisoissa.

Hän tiesi, että yliopistosarjassa kisa kiristyy, mutta olosuhteet ja sukupuolten välinen tasa-arvo löivät Laitisen ällikällä.

– Se oli isoin shokki, miten siellä arvostetaan naisten jääkiekkoa. Se on samalla tasolla kuin miesten jääkiekko, hän sanoo.

Olosuhteet ovat täysin samat.

– Käytämme samaa punttisalia. Vaatetta tulee niin paljon kuin haluaa. Kassit on täynnä tavaraa.

Suomessa naiskiekkoilijat on työnnetty ahtaisiin pukukoppeihin. Pelaamisesta joutuu jopa maksamaan, eikä yleisöä juuri käy.

Tässä mielessä amerikkalainen unelma on totta.

– Vaikka tiesin, että muutos on iso, en olisi uskonut noin isoa muutosta kuitenkaan. Sen on huomannut päivittäin jokaisessa lajissa, että on ihan sama, oletko nainen vai mies. Olosuhteet ovat samanlaiset joka puolella.

Laki velvoittaa. Yhdysvalloissa astui vuonna 1972 voimaan Title IX -laki, jonka mukaan liittovaltion tukemissa kouluissa ketään ei saa syrjiä sukupuolen perusteella. Miehillä ja naisilla on oltava samanlaiset mahdollisuudet kaikessa.

Siksi naisten urheilussakin on paljon rahaa.

– Se pitää tiedostaa, että resurssit ovat paljon suuremmat. Harrastajia on sairas määrä. He saavat rahaa käyttöön. Sen ymmärtää, koska Suomessa harrastajia ei ole todellakaan niin paljon, Laitinen sanoo.

Yhdysvalloissa on 88 387 rekisteröitynyttä tyttö- ja naiskiekkoilijaa. Suomessa heitä on 6 145.

” Se oli isoin shokki, miten siellä arvostetaan naisten jääkiekkoa. Se on samalla tasolla kuin miesten jääkiekko.

Suomessa koko ikänsä asuneelle Laitiselle, 20, oli iso kynnys lähteä Yhdysvaltoihin. Erilaisuus jännitti.

– Olihan se small talk alkuun vähän outoa näin suomalaisittain, mutta siihenkin tottui, hän sanoo.

Liiketalouden opinnot ja jääkiekko täyttävät päivät. Laitinen asuu kimppakämpässä neljän joukkuekaverinsa kanssa.

Hänen lisäkseen joukkueessa on yksi ruotsalainen. Kaikki muut ovat jenkkejä.

– Varmaan eniten vietän aikaa kampusalueella. Se on iso, ja tykkään, kun se on sellainen minikaupunki. Välillä käydään shoppailemassa. Minneapolisin keskustaan en yksin lähtisi kävelemään.

Yhdysvaltoihin lähteminen ei ollut helppo päätös Nelli Laitiselle.

Seuraavat puolitoista viikkoa Laitinen ja muut naisleijonat pyörivät Toronton liepeillä Bramptonissa. MM-kisat alkoivat keskiviikkona.

Suomi joutuu aloittamaan kisat alemmasta alkusarjasta viime kisojen romahduksen takia.

Nyt pitäisi palata mitalikantaan. Naisleijonien uskottavuus on pelissä.

– En usko, että siitä mitään painetta on tullut. Ei ole mitään sellaista pelkoa, että mitä jos taas tulee huono turnaus. Uskon, että sellaiset ajatukset jäävät taakse, Laitinen sanoo.

Nelli Laitinen, 20, on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut jo olympiapronssia sekä MM-hopeaa ja -pronssia.

Hän on yksi vastuunkantajista ja pelaa kapteenin, maajoukkueikoni Jenni Hiirikosken, 36, pakkiparina.

Laitinen on Hiirikosken manttelinperijä Suomen tulevana johtotähtenä.

– Aion olla paras versio itsestäni. Olen treenaillut tämän vuoden vähän erilaisessa ympäristössä. Toivon, että pystyisin tuomaan pelinopeutta ja luisteluvoimaa ja sitä kautta auttaa joukkuetta.

Laitisen kausi päättyy MM-kisoihin. Ensi syksynä on edessä toinen vuosi Minnesotan yliopistossa.

Nälkää jäi. Gophers taipui Frozen Four -lopputurnauksessa välierän jatkoajalla Wisconsinille, joka paineli finaalissa mestariksi ohi Ohion.

Wisconsin livahti samalla Gophersin edelle mestaruuksien määrässä: 7–6.

Yhdestä asiasta Laitinen on varma. Kannatti lähteä.

– Tiedän, että se oli oikea päätös. Vaikka saattoi jännittää ja oli kaikenlaisia fiiliksiä päässä kun lähti, en vaihtaisi päivääkään pois.