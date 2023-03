Antti Törmänen sai kuulla uudesta syöpäkasvaimestaan jo aikoja sitten – seurapomo ”tyrmistyi”

Sveitsin jääkiekkoliigan välieräotteluiden päähuomio on ollut Bielin päävalmentajan Antti Törmäsen syöpädiagnoosi.

Sveitsiläinen jääkiekkoväki hätkähti tiistaina, kun Antti Törmäsen valmentama EHC Biel tiedotti, että suomalainen on saanut syöpädiagnoosin. Törmänen sairastui syöpään vuonna 2020, mutta parantui ja pystyi palaamaan valmennustehtäviin.

Tervehtymisensä jälkeen 52-vuotias suomalaisluotsi on käynyt rutiinitarkastuksissa. Maaliskuussa sellainen tuotti ikävän yllätyksen, kun Törmäsen kehosta löytyi uusi syöpäkasvain.

EHC Bielin toimitusjohtaja Daniel Villard kertoo tuoreessa videohaastattelussa saaneensa tietää asiasta jo kaksi viikkoa sitten.

– Kun urheilutoimenjohtaja Martin Steinegger soitti, olin tyrmistynyt ja tunteet pääsivät valloilleen, Villard kertoo.

Lue lisää: Murheellinen uutinen: Antti Törmäseltä löydettiin uusi kasvain

Puolivälieräsarja Berniä vastaan oli juuri alkamassa, eikä seurajohto tiennyt, kuinka Törmänen reagoisi saamaansa diagnoosiin.

– Mietimme pystyykö hän jatkamaan, mutta Antti halusi ehdottomasti aitioon valmentamaan ja hoiti ottelusarjan mestarillisesti, Villard sanoi.

Biel kaatoi Bernin otteluvoitoin 4–2 ja eteni välieriin, jossa vastaan asettuu Zürich Lions.

–Joukkue sai tietää asiasta ottelusarjan päätyttyä ja samalla päätimme kertoa asian myös julkisuuteen, Villard sanoi.

Välieräsarja alkoi torstaina Bielin kotikaukalossa. ESCB:n suomalaisvalmentaja sai yleisöltä lämpimän vastaanoton ennen ottelun alkua. Katsomoon oli tuotu Suomen lippu ja lakanoita, joissa tsempattiin Törmästä.

Kämpfe Antti! (Taistele Antti)

”You are not alone. Get well soon, Antti!” Näin luki lakanassa, jossa kerrottiin: ”Emme jätä sinua yksin. Parane pian Antti!”

Kun ottelua oli pelattu 12. minuuttia, kotiyleisö nousi seisomaan ja alkoi laulaa Törmäsen nimeä. Bielin kannattajat kehottivat suomalaista taistelemaan sairautensa kanssa.

Tv-kuvan perusteella Törmänen otti tyynesti vastaan yleisöltä saamansa tuen.

Bielin voitti ensimmäisen välieräottelun 1–0.

Juttuun päivitetty ottelun lopputulos klo 23.27.