Törkeä haukkuminen jatkui tuntikausia – näin seurapomo selittää kohua alle 16-vuotiaiden jääkiekko-ottelussa

Jääkiekkoliiton pomo sysää vastuun TPS:n suuntaan.

Turussa Impivaaran jäähallissa lauantaina pelattu TPS:n ja Jokerien välinen U16 SM-sarjan puolivälieräottelu lähti pahasti käsistä katsomon puolella.

Ottelun aikana katsomosta kuului henkilökohtaisuuksiin menneitä törkyhuutoja.

Parinkymmenen nuoren miehen kannattajaporukka huuteli Jokerien pelaajille törkeyksiä läpi ottelun. Ottelun loppua kohti huutelu äityi entistä härskimmäksi.

Leijonat TV:ssä näytetyn ottelun tallenteelta kuuluu selvästi, kuinka TPS:n kannattajat huusivat yhteen ääneen ”Putinin h**rat”, rummun lyödessä tahtia.

Tähän huutoon puuttui myös ottelun kuuluttaja, joka totesi: ”Siivotaan vähän suuta katsomossa”.

Ottelun loppua kohden huutelu äityi yleisestä solvauksesta henkilökohtaisuuksiin. Muun muassa yhtä Jokerien pelaajaa haukuttiin ”eunukkipaskaksi”. Toisen pelaajan äitiä haukuttiin h**raksi.

Raporttien mukaan Impivaaran jäähallissa oli muutenkin sangen uhkaava ilmapiiri ottelutapahtuman aikana, kun joukkueiden pukukoppien ulkopuolella parveili parinkymmenen kannattajan joukko.

Miten tällainen episodi on mahdollista, TPS:n juniorien toiminnanjohtaja Kalle Lahti?

– Nuoret ovat lähteneet kannustamaan kavereitaan. Haluan uskoa, että tarkoitusperät olivat hyvät. He kannustivat myös välillä asiallisesti kotijoukkuetta ja elivät tunteella. Nyt kävi niin, että joukossa hommat lähtivät tietyillä kavereilla laukalle ja lähdettiin solvaamaan, Lahti kommentoi.

– Sieltä tuli hyvinkin rajua tekstiä, joka on ala-arvoista ja tuomittavaa. Noin ei tulisi kannustaa. Se ei kuulu yhtään mihinkään. Tuo oli todella törkeää käytöstä. Ei voi sanoa, että se oli vain spontaania huutelua.

Miksi tähän ei puututtu? Miksi ei toimittu liiton toimintaohjeiden mukaisesti?

– Eilen aamulla kirjasin liitolle vastineen, johon kirjoitin, että kuuluttaja oli pyytänyt siistimään käytöstä. Eräs naiskatsoja oli käynyt myös huomauttamassa käytöksestä, mutta se ei muuksi muuttunut. Keinot ovat aika vähäiset, Lahti vastaa.

Lahti ei ollut itse ottelussa paikalla, mutta hän myöntää, että TPS:n olisi järjestävänä tahona pitänyt toimia ryhdikkäämmin.

– Jälkiviisaana voidaan ajatella, että moni jäi odottamaan, että joku puuttuisi siihen käytökseen. Me suomalaiset monesti katsomme ja kyräilemme, että ”käykää nyt joku sanomassa”, mutta sitä henkilöä ei vain löytynyt.

– Toimitsijat olettivat, että tuomarit puuttuisivat katsojien käytökseen. Meidän olisi pitänyt saada tieto tuomarikolmikolle näistä huudoista, että olisimme pystyneet pysäyttämään ottelun ja korjaamaan tilanteen ennen kuin katsojat korjaavat käytöstään. Tässä kohtaa ei toimittu oikein.

Lahti keskusteli tapahtumien jälkeen ottelun tuominneiden tuomarien kanssa. Keskustelussa kävi ilmi, että tuomarit eivät havainneet huutoja jäälle.

– Impivaaran hallissa katsomo on todella alhaalla. Tuomarit eivät kuulleet kentälle mitään. Huudot jäivät pleksin taakse. Leijonat TV:n mikki katsomossa otti äänet vahvasti, mutta kaikki katsojat eivät kuulleet näitä huutoja. Ääni kuului vain eräänlaisena mylvintänä, selvittää Lahti.

Mitä tiedätte tästä huutelijaporukasta?

– Asianosaiset ovat tiedossa. Samanikäisistä oli kyse. Osa heistä on pelaajia, mutta eivät meidän seuramme pelaajia. Osa ei ole pelannut kiekkoa. Kiekkopiireistä tuttua samaa porukkaa, pelaajien kavereita. Alaikäisiä kavereista on kyse, Lahti sanoo.

– Aina nuoret eivät ymmärrä tekojensa seurauksia ja vastuuta, mikä on huolestuttavaa. Pyrimme yhdessä pohtimaan tätä. Tämä herätti itseänikin. En olisi osannut aavistaakaan, että tällaista tapahtuisi junnupelissä. Emme osanneet varautua tällaiseen.

Miten TPS:ssa pidetään huoli, ettei tällainen sikailu enää toistu?

– Maito on jo maassa, mutta nyt pyrimme korjaamaan tilanteen. Kiinnitämme erityishuomiota tuleviin otteluihin ja lisäämme järjestyksenvalvojia. Käymme asianomaisten kanssa tapahtumat läpi, mutta en ala asettaa mitään porttikieltoja tai sanktioita. Päinvastoin, Lahti sanoo.

– Se on hieno juttu, että on kannustusta, torvet soivat ja rummut hakkaavat, mutta sen pitää olla asiallista kannustamista. Sen eteen teemme seurassa töitä, että tämä ei toistu. Toivon, että myös vanhemmat keskustelevat omien lastensa kanssa. Toivottavasti tämä herättää kaikkia.

Yleisellä tasolla Lahti on huolissaan siitä, että junioripeleissä on nähty viime aikoina enemmän häiriökäyttäytymistä kuin aiemmin.

– Tämä on muodostamassa ilmiöksi, ja jotkut ihannoivat tämänkaltaista toimintaa. Sosiaalisessa mediassa, kuten TikTokissa jaetaan klippejä ja ollaan mukamas niin kovia kavereita, hämmästelee Lahti.

– Vastaavanlaisia tapauksia on ollut muuallakin ja muissakin lajeissa. Varmasti meistä tehdään nyt esimerkkitapaus, mutta nämä pitää saada kitkettyä alta aikayksikön. Aikuisten ja seurahenkilöiden on vietävä asioita eteenpäin. Muuten me hyväksymme hiljaisesti häiriötoiminnan.

Jääkiekkoliitolla on käytössään toimintaohje tuomareille ja joukkueille, jos ottelussa tapahtuu syrjivää käytöstä.

Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tuomareille, toimitsijoille ja joukkueille keinot puuttua syrjivään ja häiritsevään käytökseen.

Toimintaohjeen mukaan mikäli tuomaristo on kuullut yleisön joukosta syrjiviä kommentteja, tuomariston on ilmoitettava tästä seuraavalla pelikatkolla kummankin joukkueen joukkueenjohtajalle.

Seuraavana toimenpiteenä pitäisi olla kuulutus, jossa kehotetaan poistamaan asianosaiset henkilöt katsomosta. Mikä asiaton käytös jatkuu, kuulutusohjeen mukaisesti katsomo pitäisi tyhjentää.

Jos kotijoukkue, lauantain tapauksessa TPS, ei saa tyhjennettyä katsomoa, tuomaristo keskeyttää pelin ja antaa kotijoukkueelle kaksi minuuttia aikaa katsomon tyhjentämiseen. Jos näin ei tapahdu, peli keskeytetään ja tapahtumasta tehdään raportti.

Jääkiekkoliiton kilpailupäällikön Pirkka Antilan mukaan vastuu lauantain episodista on TPS:lla. Seuran olisi pitänyt reagoida annettujen ohjeiden mukaisesti.

– Me emme voi olla paikalla jokaisessa ottelussa paikalla valvomassa, että toimintaohjeita noudetaan. Nämä ovat selkeät ohjeet, ja nyt hommat ovat jääneet hoitamatta TPS:n puolelta, Antila ilmoittaa.

– Me olemme selkeästi viestineet toimintaohjeista seuroille. Me olemme velvoittaneet seuroja tammikuussa, että helmikuun loppuun mennessä nämä asiat on käytävä käytävä läpi vanhempien ja pelaajien kesken.

Onko tuomareita koulutettu riittävästi, että he voivat toimia toimintaohjeiden mukaisesti?

– Saamani tiedon mukaan kyllä. Tuomareille on tätäkin puolta vahvasti painotettu, mutta kaikkea ei voi ulkoistaa tuomareille. Heidän tärkein tehtävänsä on taata, että nyt keväällä päästään pelaamaan mahdollisimman laadukkaat nuorten pudotuspeliottelut. Heillä riittää paljon hommaa kaukalon sisälläkin, sanoo Antila.

Lauantain ottelun jälkeen Jääkiekkoliitto lähetti molemmille seuroille sähköpostin, jossa kerrottiin, että seuraavana päivänä pelattavassa ottelussa järjestyshenkilöt ovat paikan päällä valvomassa ottelutapahtumaa.

Näin myös tapahtui. Sunnuntain ottelussa paikalla oli ainakin kolme järjestyshenkilöä. Lisäksi avauserän aikana paikan päällä oli kaksi poliisia.

Sunnuntain ottelutapahtumassa ei nähty ylilyöntejä.