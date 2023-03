16-vuotiaiden jääkiekko-ottelu lähti täysin käsistä – Jokerien pelaajia solvattiin ”Putinin huoriksi”

Junioripelin katsomosta kuului henkilökohtaisuuksiin menneitä törkyhuutoja läpi ottelun.

Kannattajien huutelu lähti täysin käsistä Turussa pelatussa alle 16-vuotiaiden jääkiekko-ottelussa.

TPS isännöi Jokereita U16 SM-sarjan puolivälieräottelussa Impivaaran jäähallissa lauantaina. Paikalla oli 195 katsojaa.

Parinkymmenen nuoren miehen kannattajaporukka huuteli vierasjoukkueen pelaajille törkeyksiä läpi ottelun, selviää Leijonat TV:ssä näytetyn ottelun tallenteelta.

Rumin ylilyönti tapahtui ottelun lopussa. TPS:n kannattajat huusivat yhteen ääneen ”Putinin huorat”, rummun lyödessä tahtia.

Tähän huutoon puuttui myös kuuluttaja, joka totesi: ”Siivotaan vähän suuta katsomossa”.

Venäjän presidenttiin liitetty solvaus ei suinkaan ollut ainoa ylilyönti. Ottelutallenteella kuului ”homo”-huutoja läpi ottelun. Myös ”Suomi, Suomi, Suomi” -huutoja laulettiin useaan otteeseen.

Kun Jokerien pelaajat saivat toisessa erässä rangaistuksia, TPS-kannattajat lauloivat kerta toisensa jälkeen ”v*ttu mikä pelle”. Päälle tuli vielä yksittäisiä törkyhuutoja. Yhtä Jokerien pelaajaa nimiteltiin ”eunukkipaskaksi”.

Huutelu kiihtyi tasaisen ottelun loppua kohden ja alkoi mennä yleisestä solvauksesta henkilökohtaisuuksiin. TPS:n maalivahtia käsille lyönyttä pelaajaa ja äitiä haukuttiin h*oraksi.

Ottelun loppupuolella TPS-kannattajat lauloivat yhden nimeltä mainitun jokeripelaajan olevan v*tun pelle ja v*tun paska.

Törkein yksittäinen huuto oli sekin osoitettu nimeltä mainitulle Jokerien pelaajalle. Kannattaja huusi olleensa sukupuoliyhteydessä pelaajan ”läskin mutsin” kanssa.

Yhden Leijonat TV:stä ottelua Helsingissä katsoneen Jokerien pelaajan isä kertoo Ilta-Sanomille, ettei ole koskaan törmännyt vastaavanlaisiin törkeyksiin.

– Kuunneltiin, että ei herranjumala sentään, miksi kukaan ei puutu tuohon millään lailla. Olisin kuvitellut, että tuomarit puuttuisivat, isä ihmettelee.

Ottelu itsessään oli isän mukaan siisti ja rehti. Törkytaklauksia tai muuta tunteita kuohuttavia tilanteita ei ollut.

– Kivahan se on jos omia kannatetaan, mutta jos 99 prosenttia huudoista on vastustajan solvaamista, niin se ei ole enää ok.

– Yksittäiset huudot siellä täällä menee vielä, mutta tuo oli jo aikamoista, kun alettiin henkilöiden nimillä huutelemaan ja haukkumaan. Raja alkaa olla ylitetty.

Jokerien U16-joukkueen päävalmentaja Tomi Ståhlhammar korostaa, että TPS:n joukkuetta kohtaan ei ole mitään pahaa sanottavaa. Peli oli rehtiä, eikä jäällä nähty ylilyöntejä.

– Syyttävä sormi ei missään nimessä osoita TPS:n joukkuetta kohtaan. Se on selvä. He pelasivat hienon jääkiekko-ottelun, jokeriluotsi sanoo.

Pelaajana viisi kautta SM-liigassa pelannut Ståhlhammar näkee provosoinnin ja henkisen pelin kuuluvan lajiin, mutta siinä vaiheessa, kun huutelu menee henkilökohtaisuuksiin, ollaan kaukana hyvän maun rajojen väärällä puolella.

– Pelaajiin kohdistuva henkilökohtainen haukkuminen saa minut raivostumaan. Se ei missään tapauksessa ole hyväksyttävää.

– Myös erään itänaapurin johtajan nimen käyttö ja hänen yhdistäminen meidän joukkueeseen oli semmoista, mikä ei missään nimessä ole hyvän maun rajoissa.

Päävalmentaja oli kuitenkin ylpeä suojateistaan, joiden keskittyminen pysyi törkyhuudoista huolimatta pelissä.

Myös yksi Jokerien pelaaja kertoi pelaajien keskittyneen pelaamaan ja pyrkineen hiljentämään kotijoukkueen faniryhmän peliesityksillä.

– Tuo ei ole sellaista fanikulttuuria, mitä elämänsä ensimmäisiä pudotuspelejä pelaavien nuorten sällien tarvitsisi nähdä, Ståhlhammar toteaa.

IS tavoitti TPS:n juniorijääkiekon toiminnanjohtajan Kalle Lahden lauantai-iltana. Lahti ei ollut paikan päällä ottelussa, mutta seurasi ottelua Leijonat TV:n kautta.

– Kenenkään ei missään nimessä pitäisi joutua kuulemaan tuollaista. Olen erittäin pahoillani siitä omasta ja seuran puolesta, Lahti sanoo.

– Seurana emme hyväksy tuon kaltaista asiatonta käytöstä. Se ei kuulu yhteenkään kiekkokatsomoon, oli kyseessä minkä ikäisten ottelu tahansa.

Lahti kertoo TPS:n pyrkivän selvittämään ketä katsomossa törkeyksiä huudelleet henkilöt olivat.

Alustavan tiedon mukaan huutelijat olisivat TPS:n pelaajien kavereita ja tuttuja.

– Tarkoitus on päästä juttelemaan. Koetetaan tapakasvattaa, että kerta jäisi viimeiseksi ja he ymmärtäisivät, että tämän kaltainen huutelu ei ole suvaittavaa.

Lahti sanookin, että TPS:n junioriotteluihin voi tulla jatkossakin kannustamaan, mutta nimenomaan kannustamaan. Mahdollisissa tulevissa kotipeleissä TPS aikoo valvoa katsomokäyttäytymistä tarkemmin, Lahti linjaa.

– En lähde tyrmäämään, etteikö jatkossakin voisi kannustaa, mutta tapa ja tyyli pitää olla erilainen.