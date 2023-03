Video: Suomalaiskiekkoilija joutui törkytempun kohteeksi Ruotsissa – somekansa raivostui tuomareille

Tomi Sallinen taklattiin keskiviikkoiltana SHL-ottelussa ikävin seurauksin.

Suomalaiskiekkoilija Tomi Sallisen, 34, SHL-ottelu loppui lyhyeen keskiviikkoiltana, kertoo Expressen.

Växjö Lakersia edustava Ludvig Nilsson taklasi ensimmäisessä erässä Luulajan suomalaispelaajaa, joka lensi korkeassa kaaressa jään pintaan.

Sallinen jäi makaamaan maahan, kunnes linkutti koppiin. Hän ei voinut jatkaa ottelua.

C More jakoi tilanteesta videon Twitter-tilillään.

Videolla näyttää siltä, että Nilsson meni tilanteeseen polvi edellä. Katsojat olivat pöyristyneitä ja kritisoivat tuomareita, koska he eivät antaneet taklauksesta rangaistusta.

– Ottelussa on neljä tuomaria ja silti he onnistuvat missaamaan tilanteen. Vahvaa, kirjoitti eräs C Moren videon kommenttiketjuun.

– Onko Ludvig Nilssonilla poliittinen koskemattomuus? toinen pohti ironiseen sävyyn.

Asiantuntija Johan Tornberg uskoo, että tilannetta tutkitaan tarkemmin.

Hän uskoo Nilssonin saavan pelikieltoa.

– Tällaiset tilanteet voivat joskus mennä ohi, mutta niitä katsotaan jälkikäteen. Tämä on ihan selkeä juttu, Tornberg sanoi C Moren studiohaastattelussa.

Sallinen on pelannut kuluvalla kaudella 28 SHL-ottelua tehoin 1+3. Hän edusti vielä alkukaudesta tshekkiläistä HC Kometa Brnoa.

Hän on myös edustanut Suomen maajoukkuetta. Sallinen nähtiin leijonapaita päällä viimeksi kaudella 2016–2017.