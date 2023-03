Kommandopipoiset hahmot ilmestyivät kiekkotähden ovelle keskellä yötä Ruotsissa – ”Tämä on mennyt liian pitkälle”

Brynäsin kapteenin perhe koki kovia.

Brynäs pelaa tällä hetkellä Ruotsin liigan SHL:n karsintasarjassa Malmötä vastaan.

Gävleläisseura joutuu tulemaan toimeen ilman kapteeniaan Anton Rödiniä, joka on sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Se ei ole estänyt Brynäsin turhautuneita faneja aiheuttamasta tulisia hetkiä kapteenin perheelle.

Kolmannen tappiopelin jälkeen kommandopipoiset fanit olivat ilmestyneet yöllä Rödinin kodin ovelle ja yrittäneet päästä sisälle.

Tilannetta säikähtänyt Rödin kiikutti kaksi lastaan, 4-vuotiaan tyttären ja 10 kuukautta vanhan poikansa, pakoon talon ullakolle.

– Tämä ei todellakaan ole ok, Rödin puhisi Expressenin mukaan.

– Olen todella vihainen. Tämä on mennyt liian pitkälle, kun lapset ihmettelevät, miksi me leikimme piilosta keskellä yötä. Jouduin repimään lapset sängystä ja viemään heidät piiloon kaappiin vintillä, koska maskeihin pukeutuneet miehet koputtavat ovea.

Rödin kertoi, että lapset olivat reagoineet pelottavaan tilanteeseen vielä seuraavana päivänä.

– En tiedä oliko näiden tunkeutujien tarkoitus vahingoittaa, todennäköisesti ei, mutta kun seuraavana päivänä joku koputti oveen, tyttäreni alkoi itkeä ja juoksi karkuun. Jokainen vanhempi voi samaistua siihen paniikkiin, mitä tällainen on aiheuttanut.

Paikallislehti Gefle Dagbladetin mukaan myös Brynäsin urheilujohtajan kotona oli käyty häiriköimässä.

Brynäs on yksi Ruotsin legendaarisimmista seuroista, joka on pelannut pääsarjassa yhtäjaksoisesti 63 vuotta. Nyt se on vaarassa pudota, sillä Malmö on voittanut karsintasarjan kolme ensimmäistä ottelua.

Paras seitsemästä -mallisen sarjan voittaja pelaa ensi kaudellakin pääsarjassa ja hävinnyt putoaa sarjatasoa alemmaksi.

Brynäs antoi karsintojen alla potkut suomalaiselle päävalmentajalleen Mikko Mannerille.