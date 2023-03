Harva tunsi suomalaisen kohulupauksen – sitten tuli yhteydenotto: ”Yhtäkkiä edessä oli virallinen änärisopimus”

Christoffer Sedoff on askeleen lähempänä unelmaansa.

Christoffer Sedoff on tehtaillut tällä kaudella WHL:ssä Red Deerin paidassa 56 ottelussa tehot 4+42.

Helmi-maaliskuun vaihde oli poikkeuksellisen villiä aikaa NHL:n siirtomarkkinoilla. Kahden viikon sisään NHL:ssä hierottiin peräti yli 60 pelaajakauppaa.

Suomalaispelaajista isoihin otsikoihin nousivat uusiin maisemiin siirtyneet Jesse Puljujärvi, Mikael Granlund ja Joonas Korpisalo.

Hullujen päivien aikana tapahtui myös yksi suomalaisuutinen, joka todennäköisesti meni suurimmalta osalta ohi. 2. maaliskuuta, päivää ennen siirtotakarajaa, Vegas Golden Knights solmi kolmen vuoden tulokassopimuksen varaamattoman 21-vuotiaan Christoffer Sedoffin kanssa.

– Oli mahtava fiilis. Olen koko urani haaveillut tästä ja unelmoinut, että vitsi kun pääsisi joskus pelaamaan NHL:ssä. Nyt se on askeleen lähempänä, tunnelmoi Sedoff yhdeksän tunnin aikavyöhykkeen takaa.

Sedoff osasi aavistella, että Vegas voisi olla kiinnostunut kiinnittämään hänet.

– Vegas on ollut jonkun verran puheissa koko kauden, ja jo vähän viime kaudella. Silti kyllä se aika puskista tuli, kun yhtäkkiä edessäsi on virallinen änärisopimus.

Nykyajan mukaisesti sopimuksen rustaus hoitui elektronisesti ilman musteen tuhlausta.

– Vegas lähetti sopimuksen sähköisesti agenttini kautta. Tsekkasin, että kaikki oli jees ja laitoin nimmarin sopimukseen kännykän kautta.

Tällä hetkellä Sedoff pelaa Kanadan junioriliiga WHL:ssä Red Deer Rebelsissä. Nuorella miehellä on kovat tavoitteet.

– Varmaan järkevintä on ensi kaudella pelata AHL:ssä, missä saan arvokasta ammattilaiskokemusta. Sen jälkeen yritän vakiinnuttaa paikkani ja edetä ylös NHL:ään mahdollisimman nopeasti.

Sedoff erottui ikäluokassaan (2002 syntyneet) jo varhaisessa vaiheessa. 15-vuotias lahjakkuus kohahdutti, kun hänet valittiin perinteisen Pohjola-leirin parhaaksi pelaajaksi vuonna 2017.

Sedoff kolusi leijonapolun poikamaajoukkueesta nuorten maajoukkueeseen asti, mutta hän ei pelannut yhtään ottelua alle 18- tai 20-vuotiaiden arvokisoissa.

Toissa kaudella Sedoff pelasi viisi maaottelua Nuorten Leijonien mukana, mutta MM-joukkueesta hän jäi kalkkiviivoilla ulos.

– Yritin tehdä kaikkeni, että pääsisin kisoihin ja sinne oli kova halu, mutta valintaa ei koskaan tullut, Sedoff sanoo.

Rannalle jääminen on tuonut vain lisää näyttämisen halua.

– Se on ollut hyvä motivaattori ja laittanut tekemään vielä kovemmin duunia. NHL:n varaustilaisuudessa minut jätettiin myös kolme vuotta putkeen varaamatta, mikä on tuonut veren makua suuhun ja lisää draivia. Olen koko ajan uskonut siihen, että palkinto tehdystä työstä tulee vielä.

HIFK:n kasvatti pelasi Suomessa HIFK:n junioreissa U20-tasolle asti ennen kuin hän siirtyi kaudeksi 2019–20 WHL:n Red Deer Rebelsiin. Tulokaskauden jälkeen korona pakotti palaamaan Suomeen.

Kausi 2020–21 sujui kolmessa eri osoitteessa. Sedoff pelasi pääosin lainalla SM-liigaa SaiPan puolustuksessa.

– Isoin syy oli se, että Kanadan rajat olivat koronan takia kiinni. Pääsin hyvällä tsägällä pelaamaan koko kauden Suomessa, mikä oli positiivista.

Sedoff pelasi SaiPassa pienessä roolissa 26 ottelua (0+2).

– SM-liiga on kova sarja. Oli hienoa pelata ammattilaissarjaa ja saada kokemusta aikuisten tasolta. Kesällä mietin, että jäänkö Suomeen, mutta kehitykseni kannalta oli parempi päästä pelaamaan 25 minuuttia illassa.

Harva muistaa Christoffer Sedoffia liigajäiltä. Tässä harvinainen otos kaudelta 2020–21.

Viime kaudeksi Sedoff palasi Red Deeriin. Paluukaudella suomalaispuolustaja tikkasi 65 otteluun 61 pistettä ja hänet valittiin WHL:n Keskisen divisioonan tähdistökentälliseen.

– Olen nauttinut pelaamisesta WHL:ssä. Koin, että kehitykseni kannalta on hyvä nähdä vähän erilaista kulttuuria ja saada vaihtelua omaan pelaamiseen. Opin täällä pienen kaukalon peliä ja samalla oppii kieltä.

Sedoff ei lähtenyt osaamattomana tuppisuuna Kanadaan, mutta eläminen ja pelaaminen vieraassa maassa on tuonut entisestään lisää itsevarmuutta.

– Koko ajan oppii uusia sanoja, kun joutuu puhumaan ja olemaan itsenäinen. Nykyisin ihmiset sanovat, etteivät he edes tunnista kielen perusteella, että olen Suomesta, Sedoff naurahtaa.

Red Deer sijaitsee Albertan provinssissa Calgaryn ja Edmontonin puolivälissä. Rebels on reilun sadantuhannen asukkaan kaupungin ylpeyden aihe.

– Tämä on vähän kuin pelaisi mini-NHL:ssä. Matseissa on 6 000 katsojaa ja organisaatiossa kaikki hoidetaan viimeisen päälle. Pelaajista pidetään todella hyvää huolta, Sedoff kehuu.

Rebelsin omistaja ja GM on legendaarisen Sutterin veljeskatraan Brent Sutter, 60, joka on valmentanut myös NHL:ssä New Jersey Devilsiä ja Calgary Flamesia.

– Sutteria näkee joka päivä hallilla. Mahtava äijä, joka pitää meistä todella hyvää huolta. Hän kohtelee pelaajia kuin omia poikiaan. Kaikki tehdään sen eteen, että pelaajat pystyvät kehittymään.

Sedoff on joukkueensa ykköspuolustaja. Suomalainen kuuluu toista kautta putkeen Rebelsin kapteenistoon ja pelaa runsaasti ottelusta toiseen.

186-senttinen ja 89-kiloinen helsinkiläinen kuvailee itseään kahden suunnan puolustajaksi, joka luistelee ja liikuttaa kiekkoa ”todella hyvin”.

– Valmentaja pystyy laittamaan rooliin kuin rooliin. Jos pitää laittaa Bedard kuriin, sekin onnistuu, Sedoff ilmoittaa itsevarmasti.

Connor Bedard, 17, on tällä hetkellä kiekkomaailman kohutuin teini. Regina Patsia edustava kanadalaishyökkääjä on varma ykkösnimi ensi kesän NHL:n varaustilaisuudessa.

Tällä kaudella WHL:ssä Bedard on paiskonut 49 otteluun häikäisevät tehot 60+64.

– Yhteensä kohtasimme neljä kertaa tällä kaudella. Bedard on erittäin taitava pelaaja, jota on vaikea yrittää pitää täysin pois kiekosta. Ylivoimalla hän on saakelin tehokas. Tässä sarjassa ei ole montaa pelaajaa, jotka pystyvät pysäyttämään hänet, Sedoff sanoo.

Ensi kaudella Bedard nähdään NHL:n kirkkaissa valoissa.

– Uskon, että kaveri pystyy tekemään sillä laukauksella kovaa jälkeä NHL:ssä jo heti tulokaskaudellaan.