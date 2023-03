Peppi, 21, vietti iltaa kotonaan, kun havahtui laukauksiin lähistöltä – "En voi liikkua pimeällä ulkona”

Suomalainen jääkiekkoilija Peppi Kähkönen muutti yliopiston ja jääkiekon perässä Yhdysvaltoihin. Nyt hän paljastaa pelottavia yksityiskohtia arjestaan.

Peppi Kähkönen, 21, muutti lukion jälkeen Suomesta Atlantin toiselle puolelle aivan yksin.

Hän oli haaveillut yhdysvaltalaisesta koulujärjestelmästä ja jääkiekon sekä opiskelun yhdistämisestä lukion alusta saakka.

Nyt hän paljastaa kokemuksensa amerikkalaiselämän varjopuolista.

Kähkönen aloitti jääkiekon vasta 14-vuotiaana. Laji ei ollut teinitytölle uusi, sillä myös hänen kaikki neljä veljeään pelasivat jääkiekkoa.

Kähkösen rakkaus lajiin ei syttynyt vielä ensikohtaamisella.

– Veljieni valmentajat pyysivät minua aina jäälle, kun olin haalari-ikäinen. Minä juoksentelin mieluummin ympäriinsä ja katsoin jääkoneita, Kähkönen naurahtaa.

– Myöhemmin halusin itsekin kokeilla, ja sitten ei ollut enää paluuta.

Tavoitteellinen urheilija pääsi haaveilemaansa kouluun Hamline Universityyn Minnesotaan vuonna 2021. Hän opiskelee siellä viestintää ja psykologiaa sekä pelaa koulun joukkueessa jääkiekkoa.

Mantereenvaihdoksessa on ollut Kähkösen mukaan sekä hyviä että huonoja puolia.

Unelmien elämää nimittäin varjostaa vaarallinen hämärämaailma.

Kähkönen ei osannut odottaa Suomesta lähtiessään, miten pelottavan turvatonta elämä Yhdysvalloissa voi olla.

Nuoren naisen täytyy olla jatkuvasti hereillä.

– Iltaisin voin kuulla kotiini pyssynlaukauksia ihan lähistöltä, Kähkönen avaa ja jatkaa.

– Ammuskelut ja rikollisuus ovat täällä selvästi yleisempiä kuin Suomessa. En voi liikkua esimerkiksi pimeällä ulkona. Se tuo lisää stressiä.

Kähkönen asuu yhdessä viiden joukkuekaverinsa kanssa omakotitalossa kampuksen lähellä. Maan mittakaavaan suhteutettuna pienessä yliopistossa se on yleinen järjestely etenkin urheilijoiden keskuudessa.

Kampuksen asuntolassa asuminen olisi huomattavasti kalliimpaa.

Yliopiston joukkue pelaa NCAA-sarjassa 3-divisioonaa. Naisilla sarjassa on vain 1- ja 3-divisioonat. Miehillä on lisäksi 2-divisioona.

– Suomessa tämä sarja vertautuisi ehkä naisten liigaan, kun sielläkin on kuitenkin paljon tasoeroja, Kähkönen kertoo.

Kähkönen asuu yhdessä joukkuekavereidensa kanssa omakotitalossa.

Kähkönen ei saa jääkiekosta palkkaa, joten hän joutuu elättämään itsensä muilla keinoilla. Stipendi kattaa suurimman osan opiskeluihin menevistä kuluista, minkä lisäksi Kähkönen tekee töitä koulun kuntosalin vastaanotossa.

Kiekkoilijan hektiseen arkeen sisältyvät viidet jääharjoitukset viikossa, minkä päälle hän harjoittelee kuntosalilla. Perjantai ja lauantai ovat pelipäiviä.

Ammattimaisen harjoittelun, töiden ja opiskelun yhdistäminen vaatii tiukkaa aikataulutusta.

– Onhan se raskasta. Koko ajan on jotain tehtävää. Minulle se ei ole kuitenkaan ongelma.

– Kaiken saa aina järjestymään, kun on ajoissa liikkeellä. Opettajat ja professorit ovat todella ymmärtäväisiä, jos tarvitsee esimerkiksi lisäaikaa johonkin palautukseen.

Nais- ja miesjääkiekkoilijat ovat keskenään hyvin epätasa-arvoisessa asemassa. Yhdysvalloissa miesjääkiekkoilijoista voi tulla monimiljonäärejä NHL:ssä, kun taas naiskiekkoilijat voivat tienata hädin tuskin elättääkseen itsensä.

– Onhan se tavallaan epäreilu tilanne, mutta katson sitä positiivisuuden kautta. Naisjääkiekko on mennyt tosi paljon eteenpäin viime vuosina. Naisten ammattiliiga on koko ajan kasvamassa ja on saanut tälläkin kaudella lisää rahoitusta. Se on tosi siisti juttu, Kähkönen pohtii, mutta huokaisee:

– Onhan se silti ihan eri tasolla verrattuna miesten ammattisarjaan.

Yhdysvalloissa opiskeleville on urheilun harrastamiseen paremmat puitteet kuin Suomessa.

Hamline Universityssä urheilijat käyvät katsomassa ja kannustamassa toistensa otteluita.

Kähkösen isoveli Kaapo on yksi NHL:ssä pelaavista suomalaisista jääkiekkotähdistä. Peppi ei ole kuitenkaan ottanut paineita veljensä menestyksestä.

Päinvastoin hän on ainoastaan ylpeä ja iloinen isoveljensä puolesta, kun tämä voi tehdä työkseen rakastamaansa asiaa.

Kähkönen pohtii, että vertailua saattaisi olla enemmän, jos hän pelaisi veljensä tapaan maalivahtina.

– Olen aina saanut perheeltäni yhtä paljon tukea kuin veljeni. Meitä ei ole koskaan kohdeltu mitenkään epätasa-arvoisesti, Kähkönen sanoo.

– Pelipaikkani on myös ihan eri kuin veljelläni. Siksi en edes voisi suoraan verrata itseäni häneen.

Sisarukset asuivat hetken aikaa samassa osavaltiossa kaudella 2021–2022. Kaapo pelasi silloin NHL:ää Minnesota Wildissa.

He viettivät etenkin viikonloppuisin aikaa yhdessä. Peppi muistelee aikaa lämmöllä.

Sen jälkeen Kaapo kaupattiin San Jose Sharksiin, Kaliforniaan, ja sisarukset joutuivat erilleen toisistaan.

– Totta kai se harmitti aluksi, mutta olin tosi kiitollinen, että saimme olla edes hetken samassa paikassa, Kähkönen toteaa hymyillen.

– Se on osa huippu-urheilua. Ei sille voinut mitään.

Kähkönen toivoisi naiskiekkoon uudistuksia. Hän toteaa viime MM-kisojen osoittaneen, että naisjääkiekko on muissa maissa nousussa.

Kilpailu kovenee, ja Suomen pitäisi pysyä vauhdissa mukana.

– Toivoisin, että saisimme lisää porukkaa halleille ja enemmän rahallista tukea. Sen avulla naispelaajilla olisi paremmat mahdollisuudet treenata ja keskittyä jääkiekkoon vielä ammattimaisemmin, mikä varmasti nostaisi tasoa.

On asioita, joissa Suomi voisi ottaa mallia Atlantin länsipuolelta.

Yhdysvalloissa yliopiston ja jääkiekon yhdistäminen on paljon helpompaa kuin Suomessa. Siellä urheilu ja opiskelu kulkevat samassa paketissa lukiosta alkaen.

– En tiedä, olisiko opiskelu ja pelaaminen tällaisenaan mahdollista Suomessa.

Kähkönen luonnehtii itseään kilpailuhenkiseksi ja tavoitteelliseksi. Hän ei kuitenkaan paljasta omia suunnitelmiaan jääkiekon suhteen.

– Ehkä se tavoite on päästä niin pitkälle kuin intoa riittää. Saa nähdä, Kähkönen myhäilee.

Urheilija avaa myös hieman jääkiekkomaailman ulkopuolisia tavoitteitaan.

– Haluaisin työskennellä urheiluorganisaatiossa ja yhdistää siihen ehkä kodittomien tai vähävaraisten lasten auttamisen. Tahtoisin tehdä töitä sen eteen, että heitä saataisiin mukaan urheiluun.