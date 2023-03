Kommentti: Nolo riitely ja kiusaamiskohu ajavat naiskiekon vessanpöntöstä alas – eikä Jääkiekkoliittoa kiinnosta tehdä asialle mitään

Jääkiekkoliiton pomot ovat seuranneet tumput suorina vierestä, kun naisten maajoukkuetta revitään hajalle. Johtajuudesta ei ole mitään merkkejä, kirjoittaa Sasha Huttunen.

Ystävänpäivänä tuli valmista.

Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sai valmiiksi raportin, jonka hän toimitti Jääkiekkoliitolle. Liitto oli pyytänyt Suekia selvittämään naisten maajoukkueen entisen päävalmentajan Pasi Mustosen toimia.

Kuusi naisten maajoukkueessa Mustosen alaisuudessa pelannutta pelaajaa syytti häntä epäasiallisesta tai epäreilusta toiminnasta hänen päävalmentajakautenaan 2014–2022.

Vyyhti oli saanut alkunsa viime vuoden tammikuussa, kun 16 naiskiekkoilijaa lähestyi Pelaajayhdistystä nimettömillä kirjeillä, joissa kerrottiin Mustosen käyttäytymisestä.

Lopulta vain kuusi pelaajaa halusi osallistua pitkään ja raastavaan prosessiin eli viedä asiansa Suekin käsiteltäväksi. Liitto oli asiassa välikätenä protokollan mukaisesti.

Nyt Suekin yli 300-sivuinen raportti on Jääkiekkoliiton kurinpitovaliokunnan pöydällä. Valiokunnassa istuu arvostettuja oikeusoppineita. Puheenjohtajana on Antti Aine, oikeustieteiden tohtori ja varatuomari, jolla on myös urheilutaustaa pesäpallon ja tenniksen pelituomarina.

Aineen johtaman kurinpitovaliokunnan tehtävä on selvittää, onko Mustonen syyllistynyt epäasialliseen tai epäreiluun toimintaan naisten maajoukkueen päävalmentajana.

Ei mikään helppo rasti.

Ensinnäkään Suekin raportissa ei ole tehty minkäänlaisia tulkintoja tai johtopäätöksiä. Ikosen, entisen poliisin, johdolla on vain haastateltu asianomaisia henkilöitä, syytettyä eli Mustosta ja todistajia. Käytännössä Suekin haastattelussa kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa. Lopulta nämä litaniat on nidottu yhteen raportiksi.

Se on vähän kuin toimittaja toisi toimitukseen jutun, johon on purettu haastattelunauha sellaisenaan – yhtenä tajunnanvirtaisena pötkönä. Asioiden todenperäisyyttä tai merkityksiä ei ole arvioitu.

Voi olla, että liitto joutuu haastattelemaan pelaajia ja Mustosta vielä uudemman kerran.

Tapaus on Jääkiekkoliitolle vaikea myös siksi, ettei ole olemassa vastaavaa ennakkotapausta. Historiasta ei voi katsoa mallia.

Voi myös kysyä, kuinka halukas Jääkiekkoliitto edes on selvittämään asiaa.

Kun pelaajien ärähdys Mustosen toimista nousi valtakunnanmediaan, liitto katsoi muualle. Oli kuin ei olisikaan. Puheenjohtaja Harri Nummela tai silloinen toimitusjohtaja Matti Nurminen eivät tarttuneet luuriin soittaakseen asianomaisille. He eivät kysyneet, miten liitto voisi auttaa asian selvittämisessä tai olla tukena.

Liiton toiminnasta on jäänyt asianomaisille välillä jopa vastahakoinen vaikutelma.

Soittoihin on vastattu, mutta juuri mitään ei ole tehty. Liitto ei ole ottanut tilannetta haltuunsa. Pelaajien ja esimerkiksi Pelaajayhdistyksen on itse täytynyt pitää asiaa pinnalla.

Pelaajayhdistyksen tehtävä on ajaa pelaajien etua, mutta naisten maajoukkueesta ei ole kantanut huolta kukaan. Liitto on jättänyt Naisleijonat oman onnensa nojaan. Joko haluttomuuttaan tai kyvyttömyyttään korjata ilmenneitä ongelmia.

Liitto antoi Mustosen ja tähtipelaaja Noora Rädyn välisen, rumaksi äityneen nokittelun pilata Pekingin olympialaiset ja myös seuraavat MM-kisat, vaikka vielä olympialaisista pronssia tulikin.

MM-kisoissa nähtiin pohjanoteeraus, kuudes sija.

Naisleijonien käyrä näyttää jyrkästi alaspäin ja apurahat ovat pian tapetilla. Naisten maajoukkue tai Jääkiekkoliitto eivät ole varsinaisesti antaneet näyttöjä sen puolesta, että apurahojen myöntäminen olisi enää ensi kaudella perusteltua.

Jääkiekkoliiton lähihistoria kiusallisten juttujen selvittämisessä ei sekään ole kovinkaan kunniakas.

Viime vuosikymmenen puolella kohua aiheutti niin sanottu tirkistelijän tapaus. Suek kertoi selvittäneensä, että liiton toimihenkilö oli kyylännyt poikamaajoukkueiden pelaajia suihkutiloissa. Sitä oli jatkunut vuosia. Suekin tiedot tulivat julki vuonna 2018, kun kolme pelaajaa oli kertonut asiasta nimettömänä.

Jo silloin liiton toiminta sai pelaajilta kritiikkiä.

– Jääkiekkoliiton tapaan hoitaa asia olin pettynyt. Jääkiekkoliitto teki "sisäisen tutkinnan", jonka tuloksia ei koskaan julkaistu, eikä "tutkinnasta" koskaan edes puhuttu muuta kuin vain se, että sellainen on suoritettu, yksi pelaaja sanoi Suekin selvityksessä.

Pasi Mustonen on naisten maajoukkueen pitkäaikaisin ja menestynein valmentaja, mutta hänen maineensa on ryvettynyt kohuissa, joita hän on itse lietsonut mediassa.

Siksi hän voi syyttää tilanteesta myös itseään.

Mustonen sortui taas yhteen tökeröön temppuun tuoreeltaan, kun hän vuoti MTV:n kautta julkisuuteen hänestä Suekiin valittaneiden pelaajien nimet. Vain Räty oli kertonut omasta roolistaan julkisesti.

Muut viisi pelaajaa olivat varta vasten pyytäneet Suekin raportin salaamista. He ovat Eveliina Mäkinen, Minttu Tuominen, Matilda Nilsson sekä pelaajauransa jo lopettaneet Mira Jalosuo ja Saila Saari.

Nimien julkaiseminen vain lisää pelaajiin kohdistuvaa painetta ja taakkaa, mutta Naisleijonien yhä törkyisemmäksi käyvässä näytelmässä kaikki näyttää olevan sallittua.

Voittajana tältä areenalta ei kukaan poistu.

Rankimman väitteensä Mustonen esitti sunnuntaina Huomenta Suomen suorassa tv-lähetyksessä, kun hän syytti maalivahti Mäkistä ja puolustaja Tuomista yrityksestä "tuhota maajoukkue" Pekingin olympialaisissa.

– He saapuivat tuhoamaan joukkueen sisältä päin. He saapuivat tuhoamaan omien joukkuekaveriensa unelman. Olisimme voineet mennä finaaliin, Mustonen väitti.

Mäkinen oli joukkueen kolmosvahti, Tuominen yksi tärkeimpiä pakkeja. Molemmat on läpi uransa tunnettu nimenomaan hyvinä joukkuepelaajina.

Mustonen ei maininnut heitä nimeltä, mutta teki selväksi, keitä hän tarkoitti. Mustonen puhui "kahdesta Pelaajayhdistyksen hallituksen jäsenestä". Mäkinen ja Tuominen ovat hallituksen ainoat naisjäsenet.

IS:n tavoittama kaksikko jätti ex-päävalmentajan puheet omaan arvoonsa.

Suekin tutkintaan he ovat osallistuneet kenties siksi, että Pelaajayhdistyksen hallituksen jäseninä he kokevat sen velvollisuudekseen. Moni muu pelaaja ei halunnut osallistua juuri asian saaman julkisuuden takia.

Kohtuuttoman pitkäksi venynyt – ja edelleen venyvä – tapaus on ollut raskas kaikille osapuolille, niin pelaajille kuin Mustoselle. Ja sen käsittely kurinpitovaliokunnassa jatkuu vielä pitkälle kevääseen.

Tapausta on jo nyt vatvottu yli vuosi eri instansseissa.

Moni pelaaja on saattanut miettiä, oliko tämä kaiken sen arvoista.

Jos Jääkiekkoliitto ei hoida asian käsittelyä loppuun tyylikkäästi, kuka vääryyttä omasta mielestään kokenut pelaaja viitsii jatkossa edes sanoa mitään?

Kuka maajoukkuepelaaja voi enää luottaa, että Jääkiekkoliitto on se taho, jonka puoleen kääntyä?