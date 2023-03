Suomalaiskiekkoilijasta leviää häpeällinen tieto Venäjällä

Teemu Pulkkinen on jäämässä Venäjälle ensi kaudeksi.

Venäjän KHL:ssä pelaa tällä kaudella vain yksi suomalainen: Traktor Tsheljabinskia edustava Teemu Pulkkinen, 31.

Nyt Pulkkisen agentti Aljosa Pilko sanoo venäläiselle Sport-Ekspressille, että Pulkkinen on jatkamassa KHL:ssä myös ensi kaudella.

– Teemu on valmis jäämään KHL:ään. Käsittelemme tätä asiaa. Pulkkinen on erityinen pelaaja. Jos häntä peluutetaan oikein, hän on erittäin, erittäin hyödyllinen. Jos ei tule ongelmia, hän voi tehdä 30 maalia kaudessa, Pilko sanoi venäläismedialle.

Pulkkisella oli kuluvasta kaudesta sopimus Traktorin kanssa jo ennen Venäjän hyökkäyksen alkamista. Pilkon sanomisten perusteella Pulkkinen on siis valmis solmimaan uuden sopimuksen jonkin KHL-seuran kanssa.

Pulkkinen on pelannut KHL:ssä kaudesta 2018–2019 lähtien. Sport-Ekspressin helmikuussa julkaiseman palkkalistauksen mukaan Pulkkinen tienaa tästä kaudesta 65 miljoonaa ruplaa eli noin 814 000 euroa.

Viime kaudella Pulkkisella oli sama palkka.

Pulkkisen saldo tällä kaudella on 27 (15+12) tehopistettä 63 ottelussa.

VALTAOSA eurooppalaispelaajista siirtyi Ukrainan sodan alettua pois Venäjän KHL:stä – jos ei heti sodan alettua niin viimeistään kauden päätyttyä.