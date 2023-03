Pasi Mustonen latasi rajua tekstiä MTV:llä – syyttää nyt kahta Naisleijonien pelaajaa törkeyksistä: ”Saapuivat Pekingiin tuhoamaan joukkueen”

Naisten jääkiekkomaajoukkueen entinen päävalmentaja Pasi Mustonen on tehnyt tutkintapyynnön häntä syyttävistä pelaajista. Pelaajien asianajaja Matti Huhtamäki pitää Mustosen toimia ”surullisena uhriutumisena”.

Kohu Naisleijonien ympärillä ottaa uusia, entistä rumempia kierroksia.

Naisten maajoukkueen ex-päävalmentaja Pasi Mustonen oli sunnuntaina vieraana MTV3:n Huomenta Suomessa, jossa hän kertoi tehneensä Suomen urheilun eettiselle keskukselle (Suek) tutkintapyynnön kuudesta pelaajasta. Samat kuusi pelaajaa ovat syyttäneet Mustosta epäasiallisesta tai epäreilusta toiminnasta maajoukkueessa.

– Nämä kuusi pelaajaa ovat aiheuttaneet tilanteen, jossa minua on kohdeltu epäeettisesti julkisuudessa, Mustonen sanoi ohjelmassa ja syytti pelaajia kiusaamisesta.

Pelaajia edustava asianajaja Matti J. Huhtamäki oli toista mieltä.

– Asioiden saattaminen tutkittavaksi ei ole kenenkään kiusaamista. Sellaisen väittäminen on uhriutumista siltä, että olisi tehnyt itse jotain väärin. Se on mielestäni aika surullista, Huhtamäki sanoi MTV:llä.

Huhtamäen mukaan Suek ei ole ollut pelaajiin yhteydessä Mustosen tekemän tutkintapyynnön johdosta.

– Suek ei ilmeisesti ota niitä Mustosen väitteitä niin tosissaan, että niitä olisi meille edes toimitettu, hän sanoi.

Suekin raportti Mustosen väitetystä epäasiallisesta toiminnasta valmistui helmikuun puolivälissä, minkä jälkeen Suek toimitti sen Jääkiekkoliiton kurinpitoelimen käsiteltäväksi. Käsittely on kesken.

Mustosesta valittaneet pelaajat olivat pyytäneet Suekin raporttia salassa pidettäväksi.

– Sitä pyydettiin siitä syystä, että tässä koko jutussa on kaksi julkisuuden henkilöä: Noora Räty ja Pasi Mustonen. Muut henkilöt eivät ole sitä millään mittarilla. Heidän yksityistietojaan on vuodettu julkisuuteen. Oli vuotaja kuka tahansa, se on mielestäni väärin, Huhtamäki sanoi.

MTV julkisti lauantaina kuuden pelaajan nimet, kun Mustonen oli luovuttanut Suekin raportin MTV:n toimitukselle. Kuudesta pelaajasta vain maalivahti Räty on kertonut julkisesti Suekin tutkintaan liittyvistä asioista.

Naisleijonia vuodesta 2014 aina helmikuuhun 2022 asti valmentanut Mustonen kokee, että hänet on lavastettu ”hirviövalmentajaksi”. Hän myös esitti Huomenta Suomessa rajun väitteen, että maalivahti Eveliina Mäkinen ja puolustaja Minttu Tuominen yrittivät tuhota maajoukkueen Pekingin olympialaisissa.

Mäkinen ja Tuominen lukeutuvat Mustosta syyttäviin kuuteen pelaajaan.

Mustonen ei maininnut heitä nimeltä MTV:n lähetyksessä vaan puhui ”kahdesta Pelaajayhdistyksen hallituksen jäsenestä”. Mäkinen ja Tuominen ovat hallituksen ainoat naisjäsenet.

– He saapuivat tuhoamaan joukkueen sisältä päin. He saapuivat tuhoamaan omien joukkuekaveriensa unelman. Olisimme voineet mennä finaaliin, Mustonen väitti.

Päävalmentaja lähti kisoista kotiin yhden ottelun jälkeen ja kertoi syyksi vaimonsa sairastumisen. Suomi saavutti kisoista lopulta olympiapronssia ilman Mustosta.

Pelaajien asianajaja Huhtamäki piti Mustosen syytöksiä tyrmistyttävinä ja asiattomina.

– Minun päämieheni eivät ole tuhonneet mitään. On rehellisesti sanoen surullista ja säälittävää mustamaalata asianomistajia, hän sanoi.